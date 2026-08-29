לא כל העולם מתחיל ללמוד ב־1 בספטמבר

שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

החופש הגדול מגיע לסיומו, ושנת לימודים חדשה ומרגשת בפתח עבור ילדי והורי ישראל. 1 בספטמבר מרגיש לרבים מאיתנו כמו חוק טבע קוסמי, היום שבו כל הילדים בעולם שמים עפרונות בקלמר וצועדים לכיתה. זהו, כביכול, התאריך הטבעי שבו הקיץ נגמר, הסתיו מתחיל, והמערכת חוזרת לפעול. אבל האמת היא ש-1 בספטמבר רחוק מלהיות סטנדרט עולמי.

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נתחיל בכמה דוגמאות. ביפן שנת הלימודים נפתחת באפריל, בסנכרון מסורתי עם פריחת הדובדבן המסמלת התחדשות וצמיחה. באוסטרליה ובניו זילנד, שבהן עונות השנה הפוכות, היא מתחילה בינואר או בפברואר. בארצות הברית אין מועד ארצי אחיד, וכל מחוז של כל מדינה קובע לעצמו את יום הפתיחה. חלק מהילדים שם חוזרים ללמוד כבר באמצע אוגוסט, ואחרים רק לאחר סוף השבוע הארוך של "יום העבודה", ביום שני הראשון של ספטמבר, ללא תאריך קבוע. גם במדינות אירופיות בהן ספטמבר הוא חודש הלימודים הראשון, תאריכי הפתיחה עצמם שונים ממדינה למדינה ולעתים אפילו מאזור לאזור.

אז איך דווקא 1 בספטמבר הפך אצלנו למועד כמעט מקודש, אף שהוא חל בשיאו של קיץ ישראלי לח? בניגוד למיתוס נפוץ אחר, התשובה אינה טמונה ביום שבו נגמרת עבודת השדה, וגם לא בסיבה פדגוגית כלשהי. היא קשורה יותר לאופן שבו מדינות מודרניות אוהבות לארגן זמן: תאריך קבוע שקל לזכור - כמו תאריך עגול, או תחילת או סוף חודש - וקל לנהל סביבו מערכת שלמה של מורים, תחבורה, תקציבים, חופשות ומשפחות.

ברוסיה הצארית לא היה יום אחיד לפתיחת שנת הלימודים, אך בתקופה הסובייטית בשנות ה-30, נקבעה פתיחה אחידה ב-1 בספטמבר בכל רחבי ברית המועצות, כציון מנהלתי נוח ואחיד. הרבה יותר מאוחר, ב-1984, קיבל היום הזה גם מעמד רשמי של "יום הידע".

מייסדי החינוך העברי, שרבים מהם הגיעו בעליות הראשונות מרוסיה וממזרח אירופה, הביאו איתם לארץ ישראל את לוחות השנה וההרגלים של המוסדות מארצות המוצא שלהם באירופה. סביר מאוד להניח שאחד מההרגלים האלו היה גם 1 בספטמבר כיום פתיחת שנת לימודים באופן אחיד ונוח לתיאום.

אבל אפילו בישראל, 1 בספטמבר לא היה מאז ומעולם חוק בל יעבור. כאשר שנת הלימודים הראשונה של החינוך הממלכתי, ב-1953, נפתחה רק ב-4 באוקטובר, מיד אחרי סוכות. קיימת השערה לפיה אחת הסיבות לחזרה לספטמבר הייתה הרצון לאפשר למערכת החינוך לעסוק גם בחגי תשרי, ולא להשאיר את תקופת החגים מחוץ לשנת הלימודים הממלכתית, כגורלו של ט' באב.

אז בשורה התחתונה, כשאתם מצלמים את הילדים ב-1 בספטמבר בכניסה לבית הספר, זכרו שאתם לא משתתפים בטקס גלובלי אחיד ולא מצייתים ללוח זמנים שהכתיב הטבע. אתם משתתפים במסורת מנהלית אירופית שהשתרשה בישראל, קיבלה משמעות מקומית, והפכה עם השנים לאחד הימים החגיגיים ביותר בלוח השנה האזרחי. בהצלחה בשנת הלימודים החדשה!