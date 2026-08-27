הוויכוח על חלוקת הקרקעות הפרטיות במתחם הגוש הגדול בשדה דב עולה שלב: לאחר שבית המשפט ביקש ממנהלי הגוש הגדול להציג את עמדת השמאי בנוגע להשפעת החשש לזיהום הקרקע על מקדמי המתחמים, הציגו המנהלים את עמדתו - וכעת חלק מבעלי הזכויות, המיוצגים על ידי עו"ד דורון כוכבי, מבקשים מבית המשפט שלא לקיים את ההגרלה בשלב זה.

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המחלוקת נסובה סביב השאלה אם ניתן לקיים את הגרלת המתחמים בין 1,700 בעלי הזכויות בגוש הגדול, עוד לפני השלמת בדיקות הקרקע, בעקבות החשש לזיהום שהתגלה ברובע שדה דב. מנהלי הגוש הגדול טוענים כי בשלב הנוכחי מדובר בהגרלת המתחמים בלבד (מתחם אשכול הדרומי ומתחם 2 ברובע שדה דב, וכן תוכנית תא/3700 בצפון־מערב תל אביב) ולא בהגרלת המגרשים, וכי אין מניעה להתקדם בהליך.

מנגד, בעלי הזכויות טוענים כי גם בשלב הזה לזיהום עשויה להיות השפעה מהותית על חלוקת הזכויות, ולכן יש להמתין לתוצאות הבדיקות שאותן אמורה לקדם רמ"י.

נזכיר כי ההגרלה, שנועדה לקבוע את חלוקת הזכויות בין המתחמים, נדחתה לאחר שבעלי קרקעות ביקשו להמתין להתבהרות היקף הזיהום והשלכותיו על שווי הקרקעות. מועד ההגרלה נדחה ל־11 באוגוסט, בהתאם ללוח הזמנים שהציגה רמ"י להשלמת בדיקות הזיהום. בית משפט השלום בהרצליה קבע אז כי המתנה של מספר שבועות עשויה להיות מוצדקת נוכח האפשרות שיימצא פער משמעותי בהיקף הזיהום בין המתחמים, שעשוי להשפיע על שווי הזכויות ועל עלויות הטיפול בקרקע.

אלא שבעדכון שהגישה רמ"י ב־12 באוגוסט לא הוצגו עדיין תוצאות של בדיקות הזיהום. רמ"י מסרה כי תוכניות הבדיקה שהוכנו עבור מגרשי בעלי הקרקע הועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה, אך טרם אושרו. לפי רמ"י, הליך האישור צפוי להימשך כחודש נוסף, ורק לאחריו ניתן יהיה להתקדם בבדיקות עצמן.

מנהלי הגוש הגדול ביקשו מבית המשפט לאפשר את המשך הליך ההגרלה, בטענה כי העיכוב שנועד להימשך מספר שבועות עלול כעת להתארך בחודשים, בעוד שבדיקות הזיהום טרם החלו ותוכניות הבדיקה עדיין ממתינות לאישור. לדבריהם, ההליכים המקדמיים להגרלה הושלמו, ובין בחירת המתחמים להגרלת המגרשים צפויים לחלוף כמה חודשים, שבמהלכם ניתן יהיה להשלים את הבדיקות. עם זאת, השופט יעקב שקד ביקש מהמנהלים להציג את עמדת השמאי רוזנברג, שקבע את המקדמים למתחמים, וציין כי כל עוד היקף הזיהום אינו ברור, לא ניתן לדעת אם ישפיע על המתחמים ועל המקדמים שנקבעו להם.

בהמשך לבקשת בית המשפט, העבירו מנהלי הגוש הגדול את עמדת השמאי רוזנברג, שלפיה מאחר שבדיקות הזיהום טרם החלו, לא הצטבר מידע חדש המצדיק שינוי של חוות דעתו מחודש פברואר או של מקדמי השווי שנקבעו בה. במקביל, ביקשו המנהלים כי יו"ר ועדת ההגרלות, השופט בדימוס איתן אורנשטיין, יגיש את התייחסותו לנושא עד 1 בספטמבר, ופנו לבית המשפט בבקשה להורות כבר כעת על המשך הליכי ההגרלה.

"הסיכוי להתפלגות 'שווה' של הזיהום בין המתחמים הוא אפס"

בהמשך לעמדת השמאי רוזנברג שהועברה לבית המשפט, הגישו היום חלק מבעלי הזכויות בגוש הגדול, המיוצגים על ידי עו"ד דורון כוכבי, את התייחסותם לעמדת המנהלים ולעדכון המדינה, ובה הביעו התנגדות לקיום הגרלת המתחמים לפני השלמת בדיקות הזיהום ועדכון המקדמים בהתאם לתוצאות.

לטענתם, אף שמדובר בהגרלת מתחמים ולא במגרשים, לזיהום עשויה להיות השפעה כבר בשלב זה, שכן המקדמים הנוכחיים נקבעו לפני שנודע על החשש לזיהום. לדבריהם, "הסיכוי להתפלגות 'שווה' של הזיהום בין המתחמים הוא אפס", ולכן קיום ההגרלה על בסיס המקדמים הקיימים עלול להוביל ל"הגרלה פגומה ובלתי הוגנת מיסודה" וליצור אפליה בין בעלי הזכויות.

בעלי הזכויות מדגישים כי עמדתו העדכנית של השמאי אינה קובעת שלזיהום לא תהיה השפעה על המקדמים, אלא רק שכרגע אין בידיו נתונים חדשים, מאחר שבדיקות הקרקע טרם החלו. הם מפנים לדבריו של השמאי, שלפיהם "במועד זה אין בפני כל מידע חדש אשר יכול להשפיע על קביעת מקדמי השווי", וטוענים כי רק לאחר קבלת תוצאות הבדיקות ניתן יהיה לבחון את השפעת הזיהום ולעדכן את המקדמים בהתאם.

בסופו של דבר, מבקשים בעלי הזכויות מבית המשפט לדחות את הגרלת המתחמים עד לקבלת תוצאות בדיקות הזיהום ועדכון מקדמי המתחמים על ידי השמאי בהתאם לתוצאות, וכן להורות למדינה לעדכן את בית המשפט בהתקדמות הבדיקות.