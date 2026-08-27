דוחות ישראל קנדה: מה העיב על השורה התחתונה וכמה דירות נמכרו בשדה דב?

חברת ישראל קנדה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026 ולמחצית הראשונה של השנה, מהם עולה כי בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב בתל אביב, החברה מכרה ברבעון השני של שנת 2026 3 דירות וסה"כ 7 דירות במחצית הראשונה של 2026. בשנת 2025 נמכרו 59 דירות וב-2024 נמכרו 99 דירות. סה"כ נמכרו בפרויקט 275 דירות מתוך 459 דירות.

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ומה לגבי המחירים? המחיר הממוצע למ"ר בעסקאות עבור 3 הדירות שמכרה החברה בפרויקט ברבעון השני של השנה עמד על 80.5 אלף שקל - ירידה מהמחיר הממוצע למ"ר של הפרויקט ברבעון הקודם, שעמד על 83.2 אלף שקל. בהשוואה לשנת 2025, המחיר הממוצע למטר עמד על 85.6 אלף שקל, וזאת לעומת שנת 2024, אז עמד על 83.2 אלף שקל. לאחר תקופת הדוח מכרה החברה 5 דירות נוספות במחיר ממוצע של 82.2 אלף שקל למטר. במקביל, בישראל קנדה עדכנו כלפי מטה את שיעור הרווח הצפוי בפרויקט ל־19%, לעומת 23% בשנת 2024 ו־20% בשנת 2025.

פרויקט מעניין נוסף של ישראל קנדה הוא מידטאון ירושלים, שבו החברה מכרה ברבעון השני של 2026, 12 דירות, ובסך הכול 29 דירות במחצית הראשונה. זאת לעומת 48 דירות שנמכרו בפרויקט במהלך 2025 ו־88 דירות ב־2024. עד כה, נמכרו בפרויקט 284 דירות מתוך 695.

המחיר הממוצע למ"ר ב־12 העסקאות שבוצעו ברבעון השני עמד על 72 אלף שקל, לעומת 69.8 אלף שקל ברבעון הראשון. עם זאת, מדובר במחיר נמוך מהממוצע ב־2025, שעמד על 78.2 אלף שקל למ"ר, וגבוה במעט מהממוצע ב־2024, שעמד על 71.8 אלף שקל. בתקופה שלאחר הדוח מכרה החברה 9 דירות נוספות, במחיר ממוצע של 72.9 אלף שקל למ"ר. במקביל, ישראל קנדה עדכנה את שיעור הרווח הצפוי בפרויקט ל־21%, לעומת 22% ברבעון הראשון של 2026.

בכלל הפרויקטים, ישראל קנדה מכרה במחצית הראשונה של 2026 142 דירות, בהיקף כספי כולל של כ־771 מיליון שקל. ברבעון השני נמכרו 56 דירות בהיקף של כ־322.3 מיליון שקל, לעומת 86 דירות שנמכרו ברבעון הראשון, בהיקף של כ־448.8 מיליון שקל.

בישראל קנדה מציינים כי בגין עסקאות שבהן העניקה החברה לרוכשים תנאי תשלום מיטיבים, לרבות בעסקאות משנים קודמות, חושב רכיב מימון של כ־146 מיליון שקל. במחצית הראשונה של 2026 הכירה החברה בכ־6 מיליון שקל מרכיב זה, בהתאם לקצב השלמת הפרויקטים.

בחברה מעריכים כי החשיפה מתנאי התשלום אינה מהותית, אך מציינים כי בשלב זה לא ניתן להעריך אם ובאיזו מידה היא תתממש. במקביל, בתקופת הדוח בוטלו ארבעה הסכמי מכר בהיקף כולל של כ־15 מיליון שקל, שטרם נמכרו מחדש עד מועד הדוח.

המלונאות שחקה את הרווח: ישראל קנדה סיימה את המחצית בהפסד

את המחצית הראשונה של 2026 סיימה ישראל קנדה עם הפסד נקי של כ־36 מיליון שקל, כאשר בחברה מציינים כי ההפסד נבע בעיקר מפעילות המלונאות, על רקע המצב הביטחוני והעונתיות בענף.

הפגיעה בפעילות המלונאית באה לידי ביטוי גם בעלויות: עלות ההפעלה והניהול של בתי המלון זינקה במחצית הראשונה לכ־243.6 מיליון שקל, לעומת כ־168.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עם פרוץ מבצע "שאגת הארי" נרשמו ביטולי הזמנות וירידה משמעותית בתפוסות, והחברה נקטה צעדי התייעלות, בהם סגירת חלק מבתי המלון והוצאת עובדים לחל"ת.

ברבעון השני לבדו חל שיפור בשורה התחתונה, והחברה עברה לרווח נקי של כ־22 מיליון שקל. עם זאת, גם ברבעון זה המשיכה פעילות המלונאות להכביד על התוצאות: בנטרולה, הרווח הנקי היה מסתכם בכ־42 מיליון שקל.

בחברה מציינים כי נכון למועד פרסום הדוח, המלונות חזרו לפעילות מלאה, וברבעון השלישי מסתמנת התאוששות בתפוסות. במקביל, בוצעו התאמות והנחות בתשלומי השכירות מול חלק מבעלי המבנים של המלונות בגין תקופת המבצע.

המיזוג עם אקרו

בישראל קנדה מתייחסים בדוחות הכספיים גם לאופן שבו בכוונתה לממן את רכיב המזומן בעסקת אקרו. המיזוג בין החברות הוכרז בפברואר 2026, במסגרתו ישראל קנדה תרכוש את פעילות אקרו ותמזג אותה לתוכה בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של כ־10 מיליארד שקל. העסקה מבוססת על שילוב של מניות ומזומן - 60% מהתמורה במניות ו־40% במזומן.

באשר למימון רכיב המזומן, בישראל קנדה מציינת בדוחות כי בכוונתה לעשות שימוש בשילוב של מזומן ממקורותיה העצמיים, מימון בנקאי, מימוש נכסים ו/או גיוס חוב. בנוסף, צוין כי לישראל קנדה ולאקרו מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ־470 מיליון שקל, ובחברה מניחים כי מעבר למסגרות אלה ייווצר בשנים 2027-2028 תזרים נוסף של כ־600 מיליון שקל באמצעות מימושים ו/או הכנסת שותפים לפרויקטים. ככל שהיקף הכנסת השותפים יהיה גבוה יותר, מציינת החברה, ניצול מסגרות האשראי יהיה נמוך יותר.