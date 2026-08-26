גיל אגמון מנצל את הירידות בדלק רכב לרכישת מניות מאסיבית

חברת דלק רכב דיווחה הערב (ד') לבורסה כי המנכ"ל גיל אגמון רכש 7.6% ממניותיה תמורת כ-148 מיליון שקל, וכך העלה את שיעור ההחזקה שלו בה מכ-49% לכ-56%. העסקה בוצעה במחיר של 20 שקל למניה - אפסייד של 25% ביחס למחירה הנוכחי. המניה טיפסה היום במסחר בתל אביב במעל 10%.

הרכישה של אגמון מגיעה אחרי שמניית דלק רכב ירדה בכ-67% מאז השיא האחרון שלה, על רקע חולשה מתמשכת בעסקיה. אגמון ביצע גם בתחילת שנת 2024 הצעת רכש במסגרתה רכש נתח של כ-6% ממניות החברה תמורת כ-145 מיליון שקל, במחיר של 23 שקלים למניה - לא רחוק ממחירה הנוכחי.

המהלך הקודם של אגמון, הגיע גם כן אחרי ירידה משמעותית במחיר המניה. זאת, לאחר שרכישת אינפיניה (נייר חדרה) בידי החברה הבת ורידיס הכבידה בצורה משמעותית על ביצועי החברה. אותה רכישה, שבוצעה כשנה וחצי קודם לכן, הביאה לצניחה של מעל 50% בערכה של דלק רכב.

דלק עברה להפסד במחצית הראשונה של השנה

במהלך המחצית הראשונה של 2025 מכרה דלק רכב 5,186 רכבים חדשים, צניחה של כ־42%, ביחס לנתון בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה מכרה החברה כ־1,790 רכבי מאזדה, נפילה של כ־68%. ירידה צנועה יותר, של 8.5%, נרשמה במכירות המותג פורד, שממנו נמכרו בסה"כ 555 רכבים חדשים. בשוק הפרמיום דלק רכב הציגה יציבות כשמכרה כ־1,930 רכבים ממותג היוקרה ב.מ.וו, בדומה לתקופה המקבילה.

את המחצית הראשונה סיימה דלק רכב (הפועלת גם בתחום הטיפול בפסולת ומכירת קרטון באמצעות חברת הבת ורידיס) עם הכנסות של כ־3.26 מיליארד שקל, עלייה של כ־1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בסיכום הרבעון השני הציגה החברה צמיחה של כ־17% בהכנסות שעמדו על כ־1.5 מיליארד שקל. זאת, הודות לשיפור בפעילות הפסולת, לצד מיזוג פעילותה של חברת הליסינג יורודרייב שרכישתה הושלמה אשתקד.

עם זאת, בשורה התחתונה דיווחה דלק רכב על הפסד של כ־12.6 מיליון שקל בסיכום המחצית, בהשוואה לרווח של כ־92 מיליון שקל אשתקד. ברבעון השנה ההפסד היה גדול הרבה יותר ועמד על כ־88 מיליון שקל. מאחורי ההפסד עומדת מחיקת שווי משמעותית של כ־161 מיליון שקל אותה ביצעה החברה על השקעתה בחברת השבבים היילו, שהגיעה בשיאה לשווי של יותר ממיליארד דולר, אך בחודש האחרון נחתם הסכם למכירתה תמורת עשרות מיליוני דולרים בודדים.