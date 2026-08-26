ממשלת בריטניה תחת ראש הממשלה החדש שלה אנדי ברנהאם, מכינה חבילת סנקציות מקיפה על סחר עם התנחלויות, בצעד שלפי מבקרים בתוך מפלגת הלייבור עלול להוביל ל"חרם דה-פקטו" על סחורה ישראלית בכלל; כך מדווח היום (ג') בכותרת הראשית ב"טיימס" הבריטי.

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בריטניה הצטרפה בשבוע האחרון לגינויים החריפים מצד מדינות אירופה על אישור מקיף להרחבת ההתנחלויות על ידי ממשלת ישראל. שר החוץ אד מיליבנד הזהיר כי יישום התוכנית למעשה "יחצה את הגדה לשתיים וימנע את פתרון שתי המדינות". לפי הדיווח, ברנהאם צפוי להכריז על "סנקציות ממשיות" על הסחר עם התנחלויות ישראליות, כלומר ניסיון לאסור יבוא מוצרים מהן לבריטניה.

צעד דומה ננקט על ידי ספרד ואירלנד, ונשקל במדינות אירופיות נוספות. הולנד אימצה החודש חוק מחמיר במיוחד האוסר לא רק על יבוא סחורה מהתנחלויות ישראליות, אלא גם אוסר לקנות או למכור אותה, והופך זאת לעבירה שעונש המאסר עליה יכול להגיע לשש שנים. החוק ההולנדי ייכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, ובינתיים סילקה ישראל את הולנד מהכוח הרב-לאומי שנועד להשגיח על הפסקת האש בעזה כתגובה לחוק.

סנקציות אישיות נגד בכירים במפעל ההתנחלויות

כעת, לפי הדיווח, ברנהאם מתכוון להתקדם עם סנקציות על סחר "למרות שגורמים במפלגה הזהירו כי הן עלולות להפוך לחרם דה-פקטו על סחורה ישראלית". ברנהאם רוצה לנקוט גישה "תקיפה יותר" כלפי ההתנחלויות, אמר גורם בממשלה לטיימס הבריטי. בנוסף לאיסור סחר עם התנחלויות צפוי ברנהאם לאשר גם סנקציות אישיות נגד בכירים במפעל ההתנחלויות.

בתוך המפלגה ומחוצה לה הזהירו את ברנהאם כי נוסח הסנקציות יהיה בעל השלכה רחבה מדי, משום ש"יהיה קשה להבדיל בין סחורה ישראלית לסחורה שמקורה בהתנחלויות". "ישנו סיכוי ממשי שעסקים ישראלים "לגיטימיים" (כך במקור, א"א) ייפגעו כתוצאה מהמהלך", נכתב. ישראל מייצאת לבריטניה סחורה בשווי כ-2 מיליארד דולר בשנה. בנוסף, ישנו סחר ער בשירותים, אולם לפי ההערכות הסנקציות לא יחולו על מגזר זה.

סוגיית הצעדים נגד ישראל כחלק מהלחץ עליה להתקדם עם פתרון שתי המדינות, מפלג את הלייבור הנמצאים כעת בשלטון. 140 חברי פרלמנט מכהנים (כשליש מכוחה) שלחו מכתב שבו הם דורשים צעדים חריפים נגד התנחלויות מראש הממשלה החדש. המפלגה איבדה מושבים לגורמי שמאל פרו-פלסטינים בשל מה שכונה "גישה ידידותית" של ראש הממשלה הקודם סטארמר כלפי ישראל. דיון בעניין היה צפוי להתקיים בוועידת המפלגה הקרובה בספטמבר, אך לפי הדיווחים ברנהאם מעוניין להכריז על הסנקציות כדי להוריד את הדיון מסדר היום.

חוג ידידי ישראל במפלגה מסר לעיתון כי בעוד הוא תומך בצעדים נקודתיים נגד התנחלויות, "חרם סחר על התנחלויות הוא כמעט בלתי אפשרי, ויהפוך לחרם דה-פקטו על כל ישראל. התפתחות זאת תהיה הרסנית לאינטרס הלאומי הבריטי, ליהודי בריטניה ולעובדים פלשתינים". בנוסף, הזהיר החוג כי "על רקע הבחירות הקרובות בישראל ב-27 באוקטובר, יש סיכון ממשי שסנקציות לא ממוקדות רק יחזקו את מנטליות המצור של הימין הישראלי וכך יפגעו פוליטית באופוזיציה הישראלית, המובילה בסקרים".