מכרז חדש לקרקע ברמת גן: העירייה מוכרת 800 מ"ר במתחם הבורסה

מכרזים

עיריית רמת גן יוצאת במכרז לקרקע במתחם הבורסה; מחיר המינימום - 32 מיליון שקל

מכרז חדש לקרקע בשטח 800 מ"ר במתחם הבורסה ברמת גן: העירייה פרסמה לאחרונה מכרז למכירת שטח בבעלותה ברחוב היוזמה, שעליו ניתן להקים בניין בשימוש תעסוקה בן תשע קומות. השטח נמצא בסמוך ל"מגדל מנורה" ומול מגדלי EXCHANGE, ומשמש כיום חניון בבעלות העירייה. מחיר המינימום שנקבע לקרקע: 32 מיליון שקלים. במינהל התכנון מציינים כי זו הפעם הראשונה זה שנים שהעירייה מוכרת מגרש בבעלותה באזור זה.

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מכירת המגרש היא חלק מהמהלך שמובילה עיריית רמת גן להתחדשות מתחם הבורסה, בין היתר באמצעות תוכנית המתאר שאושרה לאזור עוד בשנת 2022. המכרז החדש פורסם במטרה לקדם את המשך פיתוחו של המתחם, לחזק את הפעילות העסקית והתעסוקתית בו ולייצר רצף תכנוני בין מגדל מנורה למגדל משה אביב. המכרז פתוח להגשת הצעות עד 16 בספטמבר הקרוב.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן: "המגרש שאנו מציעים למכירה נמצא במקום אסטרטגי, בלב מערך התחבורה הציבורית ומהווה הזדמנות משמעותית ליזם לקחת חלק בהמשך הפיתוח של מתחם הבורסה ולממש את הפוטנציאל הגלום בו".

תכנון

החברה להגנת הטבע עתרה לבג"ץ נגד תוכנית אזור הנופש המטרופוליני בשפלה

החברה להגנת הטבע הגישה השבוע עתירה לבג"ץ נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוועדה המחוזית מרכז, ועיריות ראשל"צ ונס ציונה, בדרישה לבטל את תוכנית אזור הנופש המטרופוליני האירוס (תמ"מ 3 / 21 / 43).

התוכנית משתרעת על פני 5,400 דונם באזור שבין ראשלצ לנס ציונה, והיא אושרה במועצה הארצית בחודש יוני השנה. לפי התוכנית, תתאפשר בנייה בצמוד לתוכנית הבינוי של הערים, ושאר השטח יישאר פתוח.

בעתירה כתבה החברה כי "החברה להגנת הטבע בירכה על התוכנית מלכתחילה ואף לא התנגדה להקמת המגורים וייעודי הקרקע האחרים. אלא שבסופו של דבר התוכנית אושרה באופן שמסכל את מטרתה המוצהרת, כך שבפועל רק תכליות הפיתוח הן שימומשו, תוך הותרת התכליות התכנוניות ה'ירוקות' של אזור הנופש המטרופוליני ללא מענה ובאופן שלא יהיה ניתן למימוש , וזאת בניגוד גמור למטרת התוכנית המוצהרת ושלא כדין, ובהסתמך על פרשנות משפטית שגויה".

לטענת החברה, העובדה שהשטח הוא בבעלות פרטית מונעת את פיתוח השטחים הפתוחים, ובעלי הקרקע אף רשאים להגביל, לחסום או לגדר את שטחם ובכך למנוע מהציבור גישה אליו. בעתירה נטען כי "החברה להגנת הטבע התריעה על בעיה זו לאורך כל שלבי התוכנית, ודרשה כי ייקבעו בתוכנית הוראות לפתרונה, בין אם באמצעות איחוד וחלוקה של השטח או באמצעים אחרים, אך כל טענותיה בנושא זה נדחו".