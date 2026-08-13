רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הגישה לבית משפט השלום בהרצליה עדכון בנוגע לבדיקות זיהום הקרקע ברובע שדה דב, בהמשך להחלטת בית המשפט לדחות את הגרלת חלוקת הקרקעות בין בעלי הזכויות בגוש הגדול, במטרה לאפשר לרמ"י להשלים את הבדיקות ולהגיש את ממצאיה.

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ההגרלה, שהייתה אמורה להתקיים בסוף יוני, נדחתה לבקשת חלק ממנהלי הקרקעות בגוש, ל־11 לאוגוסט, לאחר שמנהלי הקרקעות טענו כי כל עוד לא התבררו היקף הזיהום, אופן הטיפול בו וזהות הגורם שיישא בעלויות, לא ניתן להעריך את השפעתו על שווי הקרקעות ועל חלוקת הזכויות בין כ־1,700 בעלי הקרקעות.

בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע את 11 באוגוסט כמועד חדש להגרלה, בהתאם ללוח הזמנים שבו רמ"י הייתה אמורה להשלים את הבדיקות ולהגיש עדכון בנושא. השופט יעקב שקד ציין כי ההמתנה להתבהרות התמונה היא "עיכוב זניח" לעומת האפשרות שיתגלה פער משמעותי בהיקף הזיהום בין המתחמים, שעשוי להשפיע על עלויות הטיפול, על לוחות הזמנים ועל שווי המתחמים.

פירטה על התקדמות הליכי הבדיקה, ללא ממצאים

אלא שהעדכון שהגישה רמ"י לבית המשפט אינו מספק את התמונה המלאה שלה המתינו מנהלי הקרקעות. הרשות לא הציגה מיפוי של הזיהום או פירוט של המגרשים שבהם נמצאו ממצאים, ובמקום זאת פירטה את התקדמות הליכי הבדיקה והאישורים הנדרשים להמשך החקירה.

כך, בפתח העדכון מציינת רמ"י כי בעקבות החלטת בית המשפט ובהתאם לפניית רשות המים, עודכנו ההנחיות לטיפול בחשש לזיהום על־ידי המשרד להגנת הסביבה. במקביל מציינים ברמ"י כי הנושא הובא לדיון בוועדת ההיגוי לטיפול בקרקעות מזוהמות, בעקבות פנייתה, וכי הוועדה אישרה את הגדלת תקציב החקירה, כך שניתן יהיה להמשיך את פעילות החברות הקבלניות המבצעות את הבדיקות גם במגרשי המנהלים.

עוד מציינת רמ"י כי בהמשך העבירה החברה לשירותי איכות הסביבה, הנחיות לספקים הפועלים בשטח להכנת תוכניות בדיקה במגרשי המנהלים, וכי לאחר שהתוכניות הוגשו ונבדקו בהתאם לתנאים ולהנחיות, הן הועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה. אלא שבשלב זה התוכניות עדיין לא אושרו. לפי רמ"י, "התוכניות טרם אושרו על־ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם למידע שהתקבל, מדובר בהליך שעתיד להימשך עוד כחודש ימים".

המשמעות: בשלב זה לא ניתן לקיים את הגרלת חלוקת הקרקעות

למעשה, המשמעות היא שבשלב זה עדיין לא ניתן לקיים את הגרלת חלוקת הקרקעות. כל עוד תוכניות הבדיקה לא אושרו והיקף הזיהום והשלכותיו על המגרשים אינם ברורים, לא ניתן להשלים את התמונה הנדרשת לצורך חלוקה בין בעלי הזכויות.

עו"ד דורון כוכבי, המייצג את מנהלי הקרקעות שביקשו לדחות את מועד ההגרלה, מסביר בשיחה עם גלובס כי "במצב דברים זה הודעת רמ"י אינה נותנת בהירות. כל עוד לא ימוצו הליכי בדיקת הקרקעות במתחם שדה דב, ויפורסמו תוצאות הבדיקות לרבות סימון ספציפי של מגרשים בעייתיים - המצב ישליך בצורה שלילית על עסקאות נדל"ן באזור זה. לפיכך, חלה חובה על המדינה, אשר עשתה שימוש בקרקעות אלה במשך עשרות בשנים, לקדם הליכי הבדיקה ואת פרסום תוצאותיה ללא עיכובים וללא דיחוי".

זכויותיהם של בעלי הקרקעות בגוש הגדול נחלקות לשלושה אזורים: שני מתחמים ברובע שדה דב - מתחם אשכול הדרומי ומתחם 2 (צפון הרובע); ותוכנית תא/3700, שהיא תוכנית הרובע הצפון־מערבי של העיר, מצפון לשדה דב. בסך־הכול מדובר בכ־1,700 בעלי זכויות בגוש, כאשר במתחם אשכול זכאים בעלי הזכויות ל־818 יחידות דיור אקוויולנטיות (יחידת דיור תאורטית, שלפיה חושבו הזכויות של כל בעל קרקע), במתחם 2 לכ־1,543 יחידות דיור ובתוכנית 3700 לעוד כ־360 יחידות דיור.

הליך פירוק השיתוף בין בעלי הקרקעות בגוש הגדול החל עוד בשנת 1975, ורק בחודש ספטמבר האחרון התקדם צעד משמעותי, כאשר בית משפט השלום בהרצליה אישר סוף־סוף את טבלת הזכויות של הגוש הגדול, וחילק לראשונה את זכויותיהם של כ־1,700 בעלי זכויות בגוש.

בשלב הבא, כל בעל זכויות היה צריך להחליט באיזה משלושת המתחמים ירצה לממש את הזכויות שלו, כאשר בשלב הסופי, שהיה צפוי להתקיים ב־11 לאוגוסט, הייתה אמורה להתקיים הגרלה בה הזוכים יממשו את זכויותיהם במתחם המועדף, והיתר במתחם החלופי שבחרו או במתחם שבו לא מוצו כל הזכויות.