פרשת זיהום הקרקעות בשדה דב ממשיכה להסתבך, וכעת נחשפים המגרשים עליהם נמצאו מזהמים שמקורם בתרכובות PFAS.

נזכיר כי בשבוע שעבר שיגר המשרד להגנת הסביבה מכתב חריף למנכ"ל עיריית תל אביב-יפו, מנחם לייבה, בדרישה לעצור באופן מיידי את עבודות התשתית שמבצעת העירייה בשטח תוכנית שדה דב. במכתב צוין כי עד כה הושלמו חקירות קרקע בתשעה מגרשים בתחום התוכנית, "וברובם המוחלט נמדדו ריכוזים של מזהמים מקבוצת ה-PFAS", ולכן "קיים סיכון ממשי להימצאות מזהמים בכל שטח התוכנית".

● גלילות, הרצליה ופתח תקווה: זיהום הקרקע שמאיים על אלפי דירות חדשות במרכז

● הדוחות חשפו: מכירת הדירות בשדה דב נתקעה

טענות המשרד להגנת הסביבה הרימו לא מעט גבות בנוגע לפרשה לאור העובדה שברובע צפויות לקום כ-17 אלף דירות בעשרות פרויקטים, אך עוד כה לא דווח על עצירת העבודות או על הוראה של עיריית תל אביב על איסור המשך הבנייה.

בעקבות המכתב שנשלח פנינו בגלובס למשרד להגנת הסביבה על מנת להבין האם על המגרשים שנמצאו קרקעות מזוהמות מתקיימת או מתוכננת בנייה של פרויקטים המיועדים גם למגורים. בתוך כך, מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "תשעת המגרשים שבהם בוצעו עד כה חקירות קרקע ואותרו ממצאים המעידים על הימצאות מזהמים שמקורם בתרכובות PFAS הם: 103, 105, 106, 107, 301, 305, 2206, 2207 ו-2102". עוד הוסיפו כי "נציין כי ממצאם אלו הועברו לבעלי הזכויות במקרקעין. עם אישור דוחות החקירה, תוצאות הדיגומים של תשעת המגרשים יפורסמו באופן שקוף לכלל הציבור באתר המשרד".

מבדיקה שערכנו, בכל תשעת המגרשים אכן צפויים לקום פרויקטים המיועדים למגורים. כך למשל, במגרש 103 צפוי לקום פרויקט של חברת קלוד נחמיאס, במגרש בשדה 107 צפוי לקום פרויקט של חברת דמרי, במגרש 2206 צפוי לקום פרויקט של חברת גינדי, במגרש 106 צפוי לקום פרויקט של חברת שיכון ובינוי, במגרשים 2207 ו-2102 צפויים לקום פרויקטים של פרשקובסקי, במגרש מספר 301 צפוי לקום פרויקט של הדס קפיטל ובמגרש 305 צפוי לקום פרויקט של חברת רבד.

חלק מהחברות טוענות: קיבלנו אישור שהקרקע נקייה

עם זאת, חלק מהחברות טוענות שקיבלו אישור רשמי המשרד להגנת הסביבה כי הקרקעות נקיות. כך למשל מחברת נחמיאס נמסר כי "בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, בוצע סקר קרקע מקיף הכולל 26 דגימות לצורך בדיקת PFAS במגרש, כאשר באף אחת מהן לא אותרה חריגה בערכים. הסקר אושר בכתב על ידי המשרד להגנת הסביבה".

גם מחברת פרשקובסקי השקעות ובנין נמסר כי: "לא נמסר לחברה על ידי שום גורם מוסמך על שום זיהום באחד משלושת המגרשים שלנו בשדה דב 2102, 2203 ו-2207. לגבי מגרש 2102 הושלמו כל הבדיקות ולא נמצא שום זיהום ובהמשך לכך התקבל אישור המשרד להגנת הסביבה. לגבי שני המגרשים האחרים, הם עדיין נמצאים בבדיקה לאחר דיגום וברור שככל שיימצא זיהום כלשהוא הוא יפונה לאתר מתאים לפי דרישות הרשויות."

גם מחברת מגינדי החזקות נמסר: "המגרשים טרם נמסרו לחזקת החברה, והחברה ממתינה לקבלת הנחיות הגורמים והרשויות המוסמכות בעניין. ככל שבעתיד יידרש טיפול כלשהו, הדבר ייעשה בהתאם להוראות ולהנחיות הרשויות הרלוונטיות".

מטעם חברת דמרי נמסר כי: "עד כה, בוצעו עשרות דגימות בקרקע ולמעלה מ 98 אחוז מהן נמצאו תקינות. נכון לאתמול, בוצע פינוי מלא של פחות משני אחוז מהקרקע בהן נמצאו ערכים חורגים. עבודות הבניה מתבצעות כרגיל בתיאום ובכפוף להוראות המשרד להגנת הסביבה".

משאר החברות טרם נמסרה תגובה.

"סיכון לבריאות הציבור העתיד להתגורר בה"

עוד הדגישו במשרד להגנת הסביבה כי כבר בחודש פברואר 2026 פרסמו המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל עדכון פומבי בדבר הממצאים הראשוניים של תרכובות PFAS בקרקע ובמי התהום במתחם שדה דב. וכי בהתאם לכך המשרד ימשיך לפקח ולהנחות מבחינה מקצועית מול כלל הגורמים הרלוונטיים.

בהמשך ציינו כי "חפירה ופינוי של קרקע המזוהמת או חשודה כמזוהמת במרכיבי PFAS, לפני ביצוע דיגומי קרקע ובניגוד להנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שצוין במכתב, עלולים להוות סיכון לבריאות הציבור השוהה בשטח התוכנית או העתיד להתגורר בה, וכן להוות סיכון לזיהום מקורות מים ביעדים אליהם פונתה הקרקע. על עיריית תל אביב להסדיר ביצוע עבודות בשטח התוכנית בהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה, ובכלל זה - ביצוע חפירה ופינוי של קרקע רק לאחר ביצוע דיגומי קרקע, בהתאם ל-'הנחיות המקצועיות לחפירה, דיגום ערמות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא' (2018), ופינוי קרקע בכפוף לקבלת אישור מנהל לפי תקנות רישוי עסקים בעניין סילוק פסולת חומרים מסוכנים. כפי שצוין גם במכתב, המשרד שב ומעמיד לרשות העירייה את מלוא הסיוע המקצועי הנדרש, וזאת בהמשך להנחיות שהועברו אליה זה מכבר במסגרת מכתבים וישיבות מקצועיות בנושא".