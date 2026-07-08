לא רק שדה דב: שורה של אתרים שמיועדים למגורים נמצאו מזוהמים

המשרד להגנת הסביבה מטפל בימים אלה ב-35 אתרי קרקעות חשודים בזיהומים ומצא כי באתרים כמו גלילות, סירקין בפתח תקווה, תחנות הכוח באשדוד ובחדרה, רמת דוד ועוד נמצאו זיהומי קרקע ותרכובות PFAS - כך עולה מעדכון שהעבירו השרה להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, שר הבריאות, משרד הבריאות והרשות הממשלתית למים ולביוב לבית המשפט העליון, בתגובה לעתירה שהגישו אדם טבע ודין ופרופ' אלון טל, שדורשת להסדיר את הפיקוח על השימוש בכימיקלים הללו שנחשבים לרעילים.

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קבוצת (Per- and polyfluoroalkyl substances) PFAS היא קבוצה של כ-4,500 חומרים כימיקלים סינטטיים, שנחשבים לעמידים בפני חום ושומן, וקשה לפרקם בצורה כימית. לכן הם מצויים, למשל, בציפויים של מחבתות וסירים.

על-פי המשרד לאיכות הסביבה, תרכובות PFAS התגלו בקידוחי ניטור מֵי תהום, בקידוחים להפקת מֵי שתייה, בנחלים, בשפכי תעשייה, בקרקע, בקולחי מט"שים (מתקני טיהור שפכים) ובבוצות מט"שים ועוד.

עד כה סגר משרד הבריאות שישה קידוחים של מֵי שתייה לנוכח חריגה מִתקן מי שתייה נוכחי, ולפחות עשרה קידוחים נוספים צפויים להיסגר בשנת 2026 עקב חריגה מִתקן מי שתייה.

רשימת האתרים המזוהמים

ב-2022 הגישו אדם טבע ודין ופרופ' אלון טל את העתירה, שמבקשת להורות למשרד הגנת הסביבה לפקח על הימצאות חומרים אלה בקרקעות. בימים האחרונים העבירה המדינה עדכון, ממנו עולה כי שורה ארוכה של אתרים בארץ, חלקם בקרקעות שמיועדות למגורים, קיימים זיהומי קרקע של תרכובות PFAS.

על-פי תשובת המדינה, ולפי מכתב שכתב באחרונה מנכ"ל רשות המים יחזקאל ליפשיץ למנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, סיגל גבאי, בין האתרים שנמצאו מזוהמים נמנים מחנה סירקין בפתח תקווה, שבו מוקמים בשנים אלה פרויקטים למגורים; טרמינל קריית חיים, שמיועד להפוך לשכונת מגורים; שדה דב; אזור גלילות, שתוכנית גדולה למגורים מקודמת עליו; ועוד אתרים רבים שמשמשים כשדות תעופה (רמת דוד, חוות דלקים בנתב"ג, שדה התעופה ראש פינה וככל הנראה גם בהרצליה, שאף הוא מתוכנן להפוך למגורים), כחוות דלקים, כתחנות כוח (אשדוד וחדרה) ועוד נמצאו מזוהמים.

באדם טבע ודין מתריעים כי עוד הקרקע בגלילות מזוהמת, ומתנהלות בה עבודות מתוקף תוכנית המטרו, וזאת תוך סיכון העובדים ומבלי שמתלוות להן תוכניות לפינוי הקרקע. מהעמותה נמסר כי באם העבודות יימשכו, הם ישקלו לעתור לעצירתן.