פרשת הקרקעות המזוהמות ברובע שדה דב מקבלת תפנית חדשה. לאחר שבתחילת פברואר הודיעו המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל כי בבדיקות שנערכו באזור נמצאו ממצאים של זיהום בקרקע ובמי התהום בתרכובות PFAS, כעת מפרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון לערכי הסף לשיקום קרקעות. בארגון טבע אדם ודין טוענים כי העדכון שפרסם המשרד הוא "החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני".

העדכון שפורסם לפני מספר ימים באתר המשרד להגנת הסביבה, הינו על פי המשרד "חלק מעבודת מטה מקצועית מתמשכת של אגף קרקעות מזוהמות במשרד, שהחלה לפני כחצי שנה במסגרת בחינה שוטפת של ההתפתחויות המדעיות והרגולטוריות בעולם".

לפי הודעת המשרד, במסגרת הבחינה הנוכחית סקרו אנשי המקצוע רגולציה בינלאומית וערכים טוקסיקולוגיים שונים, במטרה לגבש ערכי סף לשיקום קרקעות מזוהמות ב־PFAS. הסקירה בוצעה בהתייעצות עם חברת הייעוץ אקולוג ועם חברת הייעוץ הבינלאומית SLR, שלה ניסיון בקביעת ערכים טוקסיקולוגיים למזהמים אלו לצורכי רגולציה. במסגרת העבודה נבחנו ערכי סף, ערכים טוקסיקולוגיים וגישות רגולטוריות במדינות שונות, ובהן ארה״ב, גרמניה, אוסטרליה וקנדה.

עוד נמסר כי ערכי הסף החדשים מתייחסים לארבעה מזהמי PFAS האופייניים לשימוש בקצפי כיבוי, שבהם נעשה שימוש בעבר. הערכים נקבעו כך שיתאימו לשיקום קרקעות בשימושי קרקע שונים - בהם מגורים ותעשייה - וכן לרגישות ההידרולוגית של האתר. במסגרת הבחינה הרגולטורית בחר המשרד להסתמך על הערכים הטוקסיקולוגיים המעודכנים שאומצו באוסטרליה בשנת 2025, שכן רגולציה זו כוללת ערכי יעד לשיקום הקרקע, בניגוד לערכים בארה״ב, המשמשים כערכי התרעה בלבד.

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות המדעיות והרגולטוריות בעולם, ובכוונתם לעדכן בהמשך גם ערכי סף למזהמי PFAS נוספים, בהתאם להתקדמות הידע והרגולציה במדינות ה־OECD.

"ההחלטה מבוססת על תשתית עובדתית חסרה"

בארגון אדם טבע ודין שלחו אמש מכתב למשרד להגנת הסביבה בדרישה "לביטול ערכי הסף החדשים לשיקום קרקעות מזוהמות במזהמי PFAS". במכתב נטען כי בחינת רמת הזיהום שהתגלתה בקרקע שבשדה דב מלמדת כי מדובר בחשש מבוסס, שכן על פי ההנחיות שהיו בתוקף קודם לפרסום ההחלטה מדובר בערכים המגדירים את הקרקע כמזוהמת "ואילו לפי הערכים החדשים אותה קרקע, באותה רמת זיהום, נחשבת בלתי מזוהמת".

לטענתם, על פי הפרסום של המשרד "הערכים שנקבעו בהנחיות הם ערכים מקלים משמעותית בהשוואה לערכים קודמים שהיו בתוקף ואשר פורסמו בדצמבר 2024". עוד נטען במכתב כי עיון בהחלטה מלמד שנעשה מאמץ להביא להקלה בערכי הסף תוך התעלמות משיקולים של בריאות הציבור, היזהרות מונעת והגנה על מקורות המים של ישראל מפני זיהום.

"כך למשל", טוענים בארגון, "כותבי ההנחיות לא היססו לבסס אותן על הנחה בלתי מבוססת שלפיה ניתן להעלות באופן ניכר את רמת החשיפה היומית לאדם הנחשבת 'בטוחה' לשני מזהמי PFAS מרכזיים - הנחה שהשלכותיה על בריאות הציבור ברורות ואשר הייתה צריכה להיעשות במשנה זהירות או לכל הפחות לאחר קבלת התייחסות ממשרד הבריאות לעניין זה. בנוסף, בחרו כותבי ההנחיות לצמצם את רשימת המזהמים הנבחנים ל-4 תרכובות בלבד, בעוד שההנחיות הקודמות התייחסו ללא פחות מ-31 תרכובות! גם החלטה זו נעשתה ללא התייעצות עם משרד הבריאות ועם רשות המים".

עוד נטען כי "לא ייפלא שההחלטה התקבלה על בסיס חוות־דעת של חברות ייעוץ פרטיות בלבד , שאף אחת מהן אינה בעלת סמכות בתחומים הנוגעים לבריאות הציבור, וללא היוועצות כלשהי עם גורמים מקצועיים רלוונטים ובעלי מומחיות ייחודית והכרחית לנושא, בראשם משרד הבריאות ורשות המים".