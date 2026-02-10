ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות חברת הבנייה הראשונה שמדווחת: קיבלנו הודעה על זיהום בשדה דב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שדה דב

חברת הבנייה הראשונה שמדווחת: קיבלנו הודעה על זיהום קרקע בשדה דב

שיכון ובינוי קיבלה הודעה מרמ״י על ממצאי זיהום ראשוניים בשדה דב • החברה מדגישה כי ההודעה נשלחה לכל היזמים וכי טרם ידוע אם הוא משפיע על נכסיה • נכון לעכשיו, עבודות הבנייה בפרויקטים נמשכות כמתוכנן

מאיה לוין 14:52
רובע שדה דב / צילום: גיא יחיאלי
רובע שדה דב / צילום: גיא יחיאלי

פרשת הקרקעות המזוהמות בשדה דב ממשיכה לרכז עניין כאשר לפני זמן קצר חברת שיכון ובינוי הוציאה דיווח לבורסה והתייחסה לנושא.

שליש מהשטח מזוהם: מה עומד לקרות כעת בפרויקט שדה דב?
עשרה היתרים כבר ניתנו במסלול רישוי עצמי: "מקצר 3 שנים לפחות מהתהליך"

בהודעה שצורפה מפרסמת שיכון ובינוי כי חברת הבת 'שיכון ובינוי נדל"ן' קיבלה מרשות מקרקעי ישראל על ממצאים ראשוניים של זיהום קרקע במתחם שדה דב, הכוללים חריגות במרכיבי PFAS, וכי "רמ"י בוחנת את המידע שהתקבל ופועלת להבנת היקף העבודות הנדרשות ומשמעותם".

עוד מדגישה שיכון ובינוי כי למיטב ידיעת חברת הבת, "ההודעה האמורה נשלחה בנוסח גנרי זהה לכלל היזמים בעלי הקרקעות במתחם שדה דב, ובשלב זה לא ידוע על רלוונטיות ו/או השפעה של נתונים אלו למקרקעין המוחזקים על ידה במתחם שדה דב".

במקביל מחדדת כי החברה ממשיכה בביצוע הפרויקטים בשדה דב, כאשר ביחס לפרויקט שדה דב א' (מגרש 109) קיים היתר בנייה מלא לפרויקט, ועבודות החפירה והדיפון בקרקע הסתיימו וכי החברה החלה בביצוע עבודות השלד, באמצעות קבלן ראשי. בכל הנוגע לפרויקט שדה דב ב' (מגרש 106), מעדכנת שיכון ובינוי כי הפרויקט מצוי בשלב מתקדם של הליך הרישוי לאחר שהתקבלה החלטת רשות רישוי (היתר בתנאים), וכי החברה קיבלה "אישור סביבתי של עיריית תל אביב (NFA) המעיד על היעדר דרישות זיהום קודמות וכן רישיון קדיחה והשפלה מרשות המים".

נזכיר כי בשבוע שעבר המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל פרסם הודעה כי בבדיקות שנערכו בשבועות האחרונים ברובע שדה דב נמצאו ממצאים ראשוניים של זיהום בקרקע ובמי התהום בתרכובות מסוג PFAS - חומרים כימיים שנעשה בהם לאורך השנים שימוש בקצפי כיבוי אש . הממצאים אותרו בכשליש משטח הקרקע של רובע שדה דב, לאורך החוף ובשטח הקרקעות המיועדות לבנייה.

מלבד שיכון ובינוי, בישראל קנדה גם התייחסו לממצאים עוד בשבוע שעבר, אך הדגישו כי בקרקע שלהם לא נמצאו ממצאים מדאיגים: "לאור פרסומים בתקשורת בדבר הודעת רמ"י והמשרד להגנת הסביבה על חשש לזיהום הקרקע במתחם שדה דב, החברה מתכבדת לעדכן כי בפרויקט Rainbow של החברה קיימים אישור המשרד להגנת הסביבה ואישור רשות המים כי אין חשש לזיהום קרקע במתחם הפרויקט", ציינו.