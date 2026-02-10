פרשת הקרקעות המזוהמות בשדה דב ממשיכה לרכז עניין כאשר לפני זמן קצר חברת שיכון ובינוי הוציאה דיווח לבורסה והתייחסה לנושא.

בהודעה שצורפה מפרסמת שיכון ובינוי כי חברת הבת 'שיכון ובינוי נדל"ן' קיבלה מרשות מקרקעי ישראל על ממצאים ראשוניים של זיהום קרקע במתחם שדה דב, הכוללים חריגות במרכיבי PFAS, וכי "רמ"י בוחנת את המידע שהתקבל ופועלת להבנת היקף העבודות הנדרשות ומשמעותם".

עוד מדגישה שיכון ובינוי כי למיטב ידיעת חברת הבת, "ההודעה האמורה נשלחה בנוסח גנרי זהה לכלל היזמים בעלי הקרקעות במתחם שדה דב, ובשלב זה לא ידוע על רלוונטיות ו/או השפעה של נתונים אלו למקרקעין המוחזקים על ידה במתחם שדה דב".

במקביל מחדדת כי החברה ממשיכה בביצוע הפרויקטים בשדה דב, כאשר ביחס לפרויקט שדה דב א' (מגרש 109) קיים היתר בנייה מלא לפרויקט, ועבודות החפירה והדיפון בקרקע הסתיימו וכי החברה החלה בביצוע עבודות השלד, באמצעות קבלן ראשי. בכל הנוגע לפרויקט שדה דב ב' (מגרש 106), מעדכנת שיכון ובינוי כי הפרויקט מצוי בשלב מתקדם של הליך הרישוי לאחר שהתקבלה החלטת רשות רישוי (היתר בתנאים), וכי החברה קיבלה "אישור סביבתי של עיריית תל אביב (NFA) המעיד על היעדר דרישות זיהום קודמות וכן רישיון קדיחה והשפלה מרשות המים".

נזכיר כי בשבוע שעבר המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל פרסם הודעה כי בבדיקות שנערכו בשבועות האחרונים ברובע שדה דב נמצאו ממצאים ראשוניים של זיהום בקרקע ובמי התהום בתרכובות מסוג PFAS - חומרים כימיים שנעשה בהם לאורך השנים שימוש בקצפי כיבוי אש . הממצאים אותרו בכשליש משטח הקרקע של רובע שדה דב, לאורך החוף ובשטח הקרקעות המיועדות לבנייה.

מלבד שיכון ובינוי, בישראל קנדה גם התייחסו לממצאים עוד בשבוע שעבר, אך הדגישו כי בקרקע שלהם לא נמצאו ממצאים מדאיגים: "לאור פרסומים בתקשורת בדבר הודעת רמ"י והמשרד להגנת הסביבה על חשש לזיהום הקרקע במתחם שדה דב, החברה מתכבדת לעדכן כי בפרויקט Rainbow של החברה קיימים אישור המשרד להגנת הסביבה ואישור רשות המים כי אין חשש לזיהום קרקע במתחם הפרויקט", ציינו.