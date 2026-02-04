זיהום התגלה בקרקע בשדה דב. האם בניית 16 אלף דירות תתעכב?

המשרד להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל הודיעו היום (ד') כי בבדיקות שנערכו לאחרונה בשטח שדה דב לשעבר בתל אביב נמצאו ממצאים ראשוניים של זיהום בקרקע ובמי התהום בתרכובות מסוג PFAS - חומרים כימיים שנעשה בהם שימוש לאורך השנים בקצפי כיבוי אש.

שדה דב, שפעל במשך עשרות שנים כשדה תעופה אזרחי וצבאי, עבר בין השנים 2020-2023 תהליך חקירה ושיקום קרקע, שאושר על־ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לכללים שהיו תקפים באותה עת. במשרד מציינים כי באותן שנים לא הייתה מדיניות מחייבת לבדיקת מזהמי PFAS בקרקע, ולכן חומרים אלה לא נבדקו ולא טופלו במסגרת עבודות השיקום שבוצעו במקום.

לפי המשרד להגנת הסביבה, הזיהום שנמצא במי התהום אינו מסכן מקורות מים המשמשים כיום להפקת מי שתייה. עם זאת, מדובר בסיכון סביבתי, בין היתר משום שהשטח מיועד להקמת שכונת מגורים רחבת־היקף. ברובע שדה דב מתוכננות כ־16 אלף דירות, לצד שטחי מסחר וחדרי מלון, וחלק מהחברות כבר נמצאות בשלבי דיפון וחפירה.

במשרד להגנת הסביבה מסבירים כי במסגרת עבודות הפיתוח והבנייה העתידיות יידרשו חפירות נרחבות לצורך הקמת מבנים ותשתיות. במהלך החפירות יוציאו מהשטח כמויות גדולות של אדמה, שחלקן עשויות להכיל זיהום. אם אדמה כזו לא תפונה ותטופל באתרים המיועדים לכך, היא עלולה ליצור סיכון סביבתי. בנוסף, בשל הקרבה של האתר לחוף הים, נבחנת גם האפשרות להשפעה על החול והים.

בהתאם לכך, המשרד להגנת הסביבה הודיע כי יבוצעו בדיקות קרקע בעומקים שבהם מתוכננת הבנייה, יילקחו דגימות חול מחוף הים הסמוך, ותיבחן הדרך לקבוע אילו רמות זיהום מחייבות טיפול בקרקע.