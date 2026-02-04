פרטי המבצע

המבצע מתייחס לסל הטבות עבור מי שירכוש דירות בפרויקט הסוללים של חברות תדהר ומבנה בשכונת ביצרון בתל אביב. הפרויקט כולל שני מגדלי מגורים בני 33 קומות, שבהם יוקמו 360 יחידות דיור, משני חדרים ועד פנטהאוזים של חמישה חדרים.

שני מגדלי המגורים נבנו לאורך רחוב הסוללים בכניסה המזרחית לתל אביב, ולצדם נבנו שני בנייני משרדים לאורך דרך השלום שהם חלק מהפרויקט ובין היתר שוכרות בו Switchup וארמיס. עוד יכלול הפרויקט חדר כושר פרטי, מוסדות חינוך, מתחם בילוי ופארק. האכלוס צפוי ביולי 2026.

תדהר ומבנה מציאות סל הטבות שכולל בין היתר הנחה של עד 250 אלף שקל עבור מי שירכוש דירה בגודל של 4־5 חדרים. נוסף לכך, המבצע מקנה פטור משכר טרחת עו"ד, מחסן במתנה לכל דירה, ואפשרות לסבסוד משכנתא עד מיליון שקל ב־0% ל־15 שנים.

האותיות הקטנות

סל ההטבות שהציעו תדהר ומבנה היה תקף ליום אחד, ה־31.01.2026. עם זאת, חלק מההטבות עדיין תקפות עד לתאריך ה־31.03.2025 למתעניינים שיגיעו למשרד המכירות.

ההנחות על הדירות מתחלקות באופן הבא: עבור דירה בת 4 חדרים שמחירה מתחיל מ־4.95 מיליון שקל, ההנחה עומדת על 200 אלף שקל. עבור דירת 5 חדרים לכיוון מערב שמחירה מתחיל מ־5.8 מיליון שקל, גובה ההנחה עומד על 250 אלף שקל.

נוסף לכך, הרוכש יכול לקבל הלוואת קבלן בגובה של עד מיליון שקל, עם פטור מריבית ל־15 שנים.

למי זה מתאים ומה החיסכון?

עו"ד גל חסון, המייצג בעסקאות נדל"ן, מסביר כי המבצע פונה באופן מובהק למשפרי דיור ולמשקיעים מתוחכמים: "השילוב של דירות גדולות במגדלי יוקרה, לצד קרבה למוסדות חינוך ולמרכזי תעסוקה, מסמן קהל יעד מבוסס.

"גולת הכותרת של המבצע, סבסוד הריבית, קורצת במיוחד לרוכשים בעלי יכולת החזר חודשי גבוה שמעוניינים במינוף זול בתקופה של תנודתיות בשוק ההון והריביות.

"בחינה קרה של המספרים מגלה סל הטבות ששוויו הריאלי יכול להגיע לכחצי מיליון שקל ואף יותר.

"חישוב הנתונים מראה: הנחה כספית ישירה של 200־250 אלף שקל ממחיר המחירון, הטבת מימון דרמטית שכוללת הלוואת קבלן של עד מיליון שקל ב־0% ריבית ל־15 שנה, אשר בשוק של היום משמעותה חיסכון ריאלי של כ־300 אלף שקל בעלויות ההלוואה. לצד זאת החברה מציעה מחסן במתנה ופטור משכר טרחת עו"ד קבלן, המוסיפים עוד עשרות אלפי שקלים של חיסכון/רווח לערך העסקה".

סיכונים

עו"ד חסון מזכיר כי מבצעים מסוג זה מחייבים ערנות מוגברת: "בכל הנוגע לתוקף המבצע ועיגון חוזי - אף שהמבצע הוצג כתקף ליום אחד בלבד, ככל הנראה הוא ממשיך להיות משווק 'מתחת לרדאר'. צריך לזכור שמבחינה משפטית, הבטחות של נציג מכירות בטלפון או בפגישה פרונטלית אינן תקפות ביום הדין. לכן חובה על הרוכשים לוודא שכל רכיבי סל ההטבות, מהמחסן ועד סבסוד הריבית, מופיעים ומפורטים כנספח מחייב בהסכם המכר".

עוד מציין עו"ד חסון את "מלכוד המדד". לדבריו, "בעוד שהמחיר הסופי נראה אטרקטיבי, הדירות צפויות לאכלוס רק ביולי 2026. הצמדה למדד תשומות הבנייה עלולה לייקר את מחירי הדירה, מה שעלול לצמצם את ההנחה שניתנה במועד החתימה".

במקביל הוא מתייחס לאשליית הפטור המשפטי: "הפטור משכר טרחת עו"ד קבלן הוא הטבה כלכלית מבורכת, אך הוא יוצר אצל חלק מהרוכשים אשליית הגנה. חשוב לזכור כי עורך הדין של הקבלן, כשמו כן הוא - של הקבלן. ולכן מייצג קודם כל את האינטרס שלו ואינו מייצג את האינטרס של הקונה.

"בעסקאות מורכבות הכוללות הלוואות קבלן ונספחי שינויים, ייצוג עצמאי הוא הכרחי כדי לוודא שאתם אכן מקבלים את כל ההגנה המשפטית הנדרשת בעסקאות מורכבות מסוג זה".

לבסוף עו"ד חסון מציין כי חשוב לזכור כי חיסכון בעלויות הקטנות יכול להביא בהמשך להוצאות גדולות בהרבה. לדבריו, "כמו בכל ענף קמעונאי, מבצעים באים והולכים בהתאם לרוח התקופה והשוק. אבל מה שעושה את ההבדל והופך את המבצע למשתלם או שלא הם האותיות הקטנות, ואותן רצוי תמיד לקרוא באמצעות בעלי מקצוע מתאימים".