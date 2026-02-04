בסוף השבוע הקרוב יתקיים בבורסה עדכון המשקל של המניות הנכללות במדדים, כשהצפי הוא למסחר בהיקף שיא בשלב הנעילה של קרוב ל־10 מיליארד שקל. אבל זהו רק האירוע המקדים, ובמסגרתו לא יתרחש שינוי בהרכב המדדים, למעט כניסתה של מניית יבואנית הרכביוניברסל מוטורס (UMI) למדדי ת"א 90 ו־125 במסלול מהיר.

בעוד חודשיים יגיעו "עשרת הימים הקובעים" לכניסה למדדים (השווי הממוצע ב־10 ימי מסחר מסוימים), לקראת עדכון המדדים שיתבצע בתחילת חודש מאי - חצי שנה לאחר העדכון הקודם.

אמנם יש עוד לא מעט ימי מסחר עד אז, אך כבר כעת ניתן לסמן מספר מניות שנמצאות חזק במאבק על הכניסה למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, או במאבק תחתית כדי להישאר בו. הרצון להיכלל במדד נובע מסיבות כמו יוקרה וכבוד אך גם משיקולי סחירות - נתח גדול מהפעילות בבורסה (כ־70%) מתבצע ב־35 המניות שנסחרות במדד, וגם משקיעים זרים מסתכלים יותר על המניות הללו.

כדי להיכנס למדד ת"א 35 חברה צריכה להיות אחת מ־30 הגדולות בבורסה מבחינת שווי שוק. כדי להישאר בו ולא להיפלט החוצה, על החברה הנכללת להיות במקום עד 39 ומעלה במונחי שווי. מהמקום הבא ומטה היא כבר "נופלת" למדד ת"א 90. את מקומה במדד הדגל תתפוס המניה עם השווי הגבוה ביותר במדד השני בחשיבותו (בהנחה שהיא עומדת בתנאי הסף).

הריצה של הבורסה בשנה וחצי האחרונות הפכה את הכניסה למדד ת"א 35 למאתגרת הרבה יותר. אם לפני שנה וחצי הספיק להיות חברה בשווי של 6.7 מיליארד שקל כדי להיכנס למדד, כיום היא צריכה לטפס לשווי כפול, של 13 מיליארד שקל, כדי להיות ברף של אחת מ־30 הגדולות. גלובס מנתח את תמונת המצב במדדים נכון לעכשיו, בעזרת נתוני סמארטבול, תוכנה המספקת שינוי חיזויי מדדים בזמן אמת.

'פעם שלישית גלידה' לדמרי?

כאשר הקבלן יגאל דמרי הצליח להיכנס למדד הדגל של ת"א, באוקטובר 2024, שווי חברת הבנייה שלו, הגדולה מסוגה בשוק ההון, עמד על 6.7 מיליארד שקל. זאת לאחר שדמרי ביצע מספר פעולות כדי להקפיץ את שווי החברה הנושאת את שמו, במטרה לגבור על חברת הביטוח מנורה מבטחים וחברת הנדל"ן המניב אלוני חץ .

בשני עדכוני המדדים שהתרחשו מאז שנכנס, דמרי הצליח להישאר במדד בעור שיניו, לאחר שכבר היה בדרך החוצה וניצל ממש ברגע האחרון. בפעם האחרונה הוא היה צריך לשלוח את הפרחים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשבעקבות הסכם החזרת החטופים וסיום המלחמה בעזה כל הבורסה זינקה, אך מניות הנדל"ן ממש טסו (דמרי ב־20% ומדד הבנייה ב־30%).

הזינוק הזה איפשר לדמרי לבצע עוד מהלך מהיר של גיוס הון בהיקף מעל 400 מיליון שקל באמצעות מימוש אופציות למניות, לצד הקצאה פרטית של מניות לחברת הביטוח הראל.

כעת, מוצא עצמו שוב דמרי בדרך החוצה מהמדד. זאת מאחר שמניית חברת הנדל"ן שלו נסחרת לפי שווי של 8.9 מיליארד שקל "בלבד", והיא החברה ה־47 במיקום שלה בבורסה (בנטרול חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים שלא עומדת בתנאי הסף לכניסה אליו).

בכך, שווי השוק של דמרי רחוק ב־1.7 מיליארד שקל משוויה של רשת המלונות פתאל, שנמצאת במקום ה־39 בבורסה כעת. מהבחינה הזו, דמרי יזדקק לנס נוסף, מצידו של טראמפ או גורם אחר, כדי לזנק ב־19% לפחות (בהנחה שיתר המניות לא יזוזו) ולהצליח להישאר במדד. אך במקרה של דמרי כבר ראינו שהכול אפשרי.

מגה אור ומטריקס חזק בתמונה

בצד השני, של החברות המועמדות לעלות לת"א 35, נמצאות חזק במרוץ שתי חברות. הראשונה היא מגה אור , חברת הנדל"ן המניב של צחי נחמיאס, אשר הופכת בהדרגה לחברה שכמחצית מפעילותה ממוקדת בהקמת דאטה סנטרים (חוות שרתים). זאת לאחר שחתמה לאחרונה על הסכמים עם אנבידיה, גוגל ונביוס ההולנדית.

מניית מגה אור נהנתה בשנה האחרונה מטיסה של 217% לשווי של 13.1 מיליארד שקל, שהפכה אותה לחברה ה־30 בשווי השוק שלה בת"א. אם תשמור על המיקום הזה עד לסוף "הימים הקובעים", היא תבטיח את כניסתה למדד הדגל.

בדרך היא תצטרך לנצח במאבק מול צמד חברות הטכנולוגיה שבשליטת פורמולה מערכות - מטריקס ומג'יק . חברת ה־IT הגדולה בישראל וחברת התוכנה הדואלית, בהתאמה, חתמו לפני שנה על עסקת מיזוג שתהפוך את מג'יק לחברה פרטית בבעלותה של מטריקס. השווי המצרפי של שתיהן בעת ההודעה עמד על 7.7 מיליארד שקל, אלא שמאז הוא זינק ב־70% לשווי של 13.1 מיליארד שקל. המיזוג בין השתיים צפוי להסתיים במהלך החודש הקרוב (פברואר), כך שגם הן צפויות להתבסס היטב בתמונת העלייה לת"א 35.

תיתכן גם אפשרות נוספת - ששתי המניות יעלו למדד, אם כל אחת מהן תצליח לצבור בחודשיים הקרובים שווי שוק נוסף של כמיליארד שקל (ללא תזוזה במניות שמעליהן, חברת המזון שטראוס של משפחת שטראוס וחברת חיפושי הנפט נאוויטס של גדעון תדמור).

במקרה כזה, מי תשלם את המחיר ותרד ממנו לת"א 90, בנוסף לדמרי, תהיה המניה ה"קטנה" ביותר במדד. נכון לעכשיו השתיים שנמצאות ב"מרוץ התחתית" הן פתאל החזקות של דוד פתאל שנמצאת כעת במקום ה־39 בבורסה, וכבר כעת עלולה למצוא את עצמה מחוץ לגדולות ולמדד, וחברת הנדל"ן המניב מבנה שצמודה אליה מלמעלה (38). חברה נוספת שנמצאת מעט מעליהן אך גם היא באזור הסכנה, היא שפיר הנדסה (36). שלושתן נסחרות כעת לפי שווי של כ־10.6-10.8 מיליארד שקל.

פתאל ומבנה עלולות למצוא את עצמן בחוץ גם במקרה נוסף: אם אחת מהן תרד באותם ימים קובעים למקום ה־40 בבורסה או מתחת לו. והן לא רחוקות מכך.

בצד החיובי נמצאות במומנטום טוב לעלייה מת"א 90 מניות חברת ההחזקות קנון של עידן עופר, מניית הבורסה לניירות ערך וחברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס. שלושתן רחוקות בכמיליארד שקל בשווי השוק וכרגע מצויות מתחת לרף הכניסה למדד הדגל.

שתי חברות בדרך הבטוחה לת"א 90

במדד השני בחשיבותו בבורסה, ת"א 90, גם כן עשויים להיות שינויים גדולים. במקרה הזה אפי נכסים , הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב באירופה ובישראל, ונמצאת בשליטת ביג של האחים נפתלי, צפויה לחזור למדד עם שווי של 10.2 מיליארד שקל, לאחר שבעלת השליטה מכרה חלק מהחזקותיה וירדה מ־80%, ובכך עומדת בתנאי הסף לכניסה למדד.

יחד איתה צפויה להיכנס גם חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י , שנסחרת כעת בשווי של 4 מיליארד שקל, והיא החברה ה־98 בשוויה בבורסה בת"א (מקום 58 מתוך מניות מדד ת"א 90).