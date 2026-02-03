ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
צדיק בינו

צדיק בינו מתקרב לבינלאומי: ממזג את פיבי עם הבנק

 

התוצאה תהיה שפיבי תחדל מלהתקיים. לדברי הבנק, "העסקה תכלול העברת כל נכסי וחיובי החברה לבנק" • העסקה תצריך אישורים רגולטורים שונים כולל קבלת "היתר שליטה מתוקן מבנק ישראל לבעלי השליטה הקיימים, תוך שימור גרעין שליטה בבנק" 

נתנאל אריאל 18:28
סניף הבנק הבינלאומי / צילום: אייל טואג

בעל השליטה בפיבי , חברת ההחזקות ששולטת (48%) בבנק הבינלאומי , הבנק החמישי בגודלו בישראל, נכנסה למו"מ עם הבנק במטרה למזג את חברת ההחזקות באמצעות החלפת מניות, פטור ממס.

התוצאה תהיה שפיבי תחדל מלהתקיים. לדברי הבנק, "העסקה תכלול העברת כל נכסי וחיובי החברה לבנק".

בבנק מציינים כי העסקה תצריך אישורים רגולטורים שונים כולל קבלת "היתר שליטה מתוקן מבנק ישראל לבעלי השליטה הקיימים, תוך שימור גרעין שליטה בבנק" וכן את קבלת הסכמה מרשות המיסים שהעסקה אכן תהיה פטורה ממס ואולי גם היתרים מרשות ניירות ערך ומהבורסה.

מניית הבינלאומי נסחרת לפי שווי שוק של כ-28 מיליארד שקל אחרי זינוק של 138% בשנה האחרונה (כולל 11% מאז תחילת השנה הנוכחית). פיבי מחזיקה ב-48.3% ממניות הבנק בשווי של 13.5 מיליארד שקל. בפועל, בגלל דיסקאונט של חברות אחזקה פיבי נסחרת לפי שווי של 10.2 מיליארד שקל בלבד. דיסקאונט של 24% על שווי החזקותיה בבנק.

כזכור, לפני שנה חזרה מנכ"לית הבנק לשעבר סמדר ברבר צדיק לבנק דרך מינוייה ליו"ר דירקטוריון פיבי.