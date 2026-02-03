למרות המתחים הגאופוליטיים והתנודתיות הרבה שנרשמה בשווקים, וול סטריט הצליחה לסגור את חודש ינואר בירוק - אך בלטו במיוחד השינויים במניות שהובילו את העליות, ובפרט החולשה היחסית של מניות הטכנולוגיה, לעומת מניות אחרים שכיכבו. בוול סטריט קוראים לזה "רוטציה" - מעבר של כסף בין סקטורים שונים - מאזורים יקרים ויותר ספקולטיביים של השוק, לאזורים זולים המציעים יותר ערך.

בסיכום חודשי, מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-1% והדאו ג'ונס התקדם בכ-1.7%. במקביל, הטלטלות הגאופוליטיות הורגשו בשוקי הסחורות והמטבעות: הדולר נחלש בעולם לרמות שפל של קרוב לארבע שנים; מחירי המתכות היקרות המריאו לשיאים חדשים ואז רשמו צניחה היסטורית בסוף השבוע האחרון; ומחיר הביטקוין קרס מתחת לרף ה-80 אלף דולר. לנוכח האקלים בשווקים, ניתן לומר כי אם עונת הדוחות לא הייתה נפתחת ברגל ימין ומסתמנת כחיובית במיוחד, ייתכן שוול סטריט לא הייתה מסיימת את החודש בירוק.

כאשר מסתכלים על חודש ינואר, ניתן לראות כי בעוד שסקטורים מחזוריים של ה-S&P 500, כמו תעשייה וחומרי גלם, הניבו ביצועים חזקים, מניות "שבע המופלאות" - אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , אפל , אמזון , טסלה , מטא ומיקרוסופט - נשארו יחסית מאחור. קרן הסל Roundhill Magnificent Seven ETF, אשר עוקבת אחר "שבע המופלאות" ומעניקה להן משקל שווה, התקשתה להתרומם במהלך החודש וסיימה אותו עם עלייה בשיעור זניח של כ-0.3%.

המגמה, כמובן, באה לידי ביטוי גם בביצועי סקטור ה-IT של ה-S&P 500 (שכולל בתוכו את מניות הטכנולוגיה), אשר ירד במהלך החודש בכ-1.7%. הסקטור שהניב את הביצועים החזקים ביותר בינואר היה ענף האנרגיה, עם זינוק של מעל 14%; זאת, הרבה בזכות השפעת ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה והמתיחות בין איראן וארה"ב על שוק הנפט, אך גם על רקע דרישות האנרגיה הולכות וגוברות לטובת הרחבת תשתיות AI. כאמור, עליות נאות נרשמו גם בענפי התעשייה (6.6%) וחומרי הגלם (8.6%).

במרקטוואץ' ציינו באופן מיוחד את ענף מוצרי הצריכה הבסיסיים, שנחשב באופן מסורתי לאזור דפנסיבי של שוק המניות, וקפץ במהלך החודש בכ-7.5%; זאת, כאשר לפי נתוני FactSet, בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), הסקטור פיגר מאחורי ה-S&P 500 בשיעור ענק של 67%.

קית' לרנר, אסטרטג השקעות ראשי ב-Truist Advisory Services, אמר למרקטוואץ' לאחרונה כי "יש רוטציה לתוך דברים שנשארו מאחור". הוא הוסיף כי בתחילה של שנה חדשה, משקיעים נוטים לבחון מחדש את תיקי ההשקעות שלהם ולראות אילו אזורים בשוק הם "חבוטים" ועשויים להיראות אטרקטיביים באופן יחסי. הדבר מתיישב גם עם התחזיות של חלק מבנקי ההשקעות הגדולים בארה"ב לשנת 2026, ביניהם מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה, כאשר האחרון שדרג את המלצתו לענף מוצרי הצריכה הבסיסיים ל"משקל יתר".

גם המסחר ב-AI משנה צורה

אנליסטים רבים מברכים על ההתפתחויות ומסבירים כי הגידול ברוחב השוק - כלומר, שיעור המניות המשתתפות בעליות המחירים - הוא סימן לשוק מניות בריא. ליז אן סונדרס, אסטרטגית השקעות ראשית ב-Charles Schwab, אמרה בראיון למרקטוואץ' כי "רוטציה היא כמעט סגנון מסחר כעת", וכי הרוטציה עצמה הפכה ל"מסחר המומנטום" החדש.

בהקשר זה, ראוי לציין גם את מדד המניות הקטנות ראסל 2000, שסיפק במהלך החודש תשואה מרשימה של כ-5.3% ועקף בפער את ה-S&P 500, שטיפס בתקופה זו ב-1.4% בלבד. העלייה מגיעה על רקע נתוני צמיחה חזקים שהתפרסמו בארה"ב, לצד הציפיות להורדות ריבית של הפדרל ריזרב, שהמניות הקטנות יותר רגישות אליהן; אך סונדרס מציינת כי גם תחזיות אופטימיות לרווחי החברות הכלולות בראסל 2000 דוחפות את המדד כלפי מעלה.

במגזין הכלכלי בארונ'ס ציינו בסוף השנה שעברה כי לפי נתוני FactSet, האנליסטים צופים שרווחי הראסל 2000 יזכו לקצב צמיחה שנתי ממוצע של 35% ב-2026-2027, לעומת קצב של 14% במקרה של ה-S&P 500. בעוד שבנק ההשקעות גולדמן סאקס העריך לאחרונה כי הקונצנזוס לגבי צמיחת הרווחים של המדד לשנת 2026 (61%) הוא "הרבה יותר מדי אופטימי", הוא סימן גם הזדמנויות משמעותיות עבור בוחרי מניות אקטיביים. בן שניידר, אנליסט של הבנק, ציין כי פיזור התשואות של הראסל 2000 גדול בשיעור של יותר מפי שניים לעומת ה-S&P 500, וכי הדבר "מצביע על כר פורה במיוחד לייצור אלפא (תשואה עודפת)".

גם המסחר ב-AI עובר שינויים ניכרים. דייוויד וגנר, ראש תחום מניות ומנהל תיקי השקעות ב-Aptus Capital Advisors, אמר למרקטוואץ' כי ההתלהבות בתחום מתרחבת מעבר לענקיות הטכנולוגיה, והצביע על מניות שבבים קטנות יותר כמו לאם ריסרץ' ו-KLA ככאלו שמרוויחות מהמגמה. לואיס נאווליר, מנהל השקעות ראשי ב-Navellier & Associates, ציין בפני מרקטוואץ' כי "המסחר ב-AI הפך להיות מרוכז בצד של החוּמרה. יש חששות הולכים וגוברים שהחלק של התוכנה בצמיחת ה-AI יגיע ב-2027-2028, אחרי שמרכזי הדאטה יהיו כבר בנויים".

עדות נוספת לחוזקה היחסית של צד החוּמרה בתחום הבינה המלאכותית ניתן למצוא בביצועי מניות אחסון המידע, שמתפוצצות לאחרונה על רקע ההאצה בביקושים למוצרי זיכרון, אשר נדרשים לטובת פיתוח והפעלה של תשתיות AI. מניית סנדיסק השלימה לאחרונה זינוק של כ-1,500% תוך שנה, כאשר שחקניות מרכזיות נוספות בתחום כמו מיקרון , ווסטרן דיגיטל וסיגייט , רשמו תשואות של כ-385%, כ-455%, וכ-360%, בהתאמה.