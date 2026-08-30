וורן באפט חוגג היום 96. והוא עדיין מגיע למשרד בכל יום

וורן באפט חוגג היום את יום הולדתו ה־96, אבל השנה מדובר ביום הולדת מסוג אחר. לראשונה מאז 1965, באפט אינו מנכ"ל ברקשייר האת'וויי . בינואר השנה, העביר את התפקיד לגרג אייבל, מי שנבחר ליורשו, ונשאר בתפקיד יו"ר החברה. למרות זאת, בראיון ל-CNBC מוקדם יותר השנה, הוא סיפר שהוא ממשיך להגיע למשרד חמש פעמים בשבוע.

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על פי פרסומים שונים, באפט גם ממשיך להיות מעורב בהחלטות השקעה מרכזיות כמו הגדלת ההימור על מניית אלפאבית, החברה האם של גוגל. שווי ההחזקה הגיע לאחרונה ל־36.6 מיליארד דולר והפך אותה להשקעה השלישית בגודלה של ברקשייר במניות.

אבל יש תחום אחד שבו ברקשייר דווקא כן עוברת שינוי מהותי ביחס לתקופת באפט - ההתייחסות למזומנים.

בדוחות הרבעון השני נחשף כי החברה הפכה לראשונה זה 14 רבעונים לרוכשת נטו של מניות, עם השקעות של כ־19.8 מיליארד דולר בשוק. במקביל, היא רכשה בחזרה מניות של עצמה בכ־4.5 מיליארד דולר.

גם ערימת המזומנים המפורסמת של ברקשייר התחילה להתכווץ: מ־380.2 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון ל־364.7 מיליארד דולר בסוף יוני.

גם אם באפט יכול לחגוג את המעבר המסודר למחליפו, המשקיעים עדיין מחכים לראות אם עידן גרג אייבל יצליח לשחזר את הקסם ובינתיים מגיבים בחשדנות - מניית ברקשייר אמנם זינקה באוגוסט לשיא של 537.74 דולר, הרמה הגבוהה ביותר מאז שבאפט הודיע על פרישתו, אך מאז נסוגה. בסוף השבוע היא נסחרה סביב 505 דולר - עלייה של כ־0.5% בלבד מתחילת השנה.