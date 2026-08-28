בנק ההשקעות מעריך: זה מה שעשוי להקפיץ את השקל

הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר יכולות להביא לתזוזה של עד 3% בשקל לכל כיוון, כך מעריכים כלכלני בנק ג'יי. פי. מורגן. בסקירה של הבנק שפורסמה ברויטרס נכתב שהתזוזה בשקל יכולה להגיע, "כאשר המשקיעים בוחנים את הסיכויים של שינוי פוליטי לאחר שנים תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו".

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כלכלני הבנק ציינו בסקירה שהסיכויים בשוק מצביעים יותר ויותר על ניצחון לאופוזיציה בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אך הוסיפו שהחישוב נותר מורכב וכי סקרים המעיטו בעבר בהערכת מפלגת הליכוד.

להערכת כלכלני הבנק, "לא צפויים שינויים משמעותיים במדיניות הפיסקאלית או הכלכלית, אך תוצאות הבחירות צפויות להשפיע על יחסיה של ישראל עם בעלות הברית המערביות, ועל התפיסה של משקיעים בינלאומיים בנוגע לרפורמות במערכת המשפט ולמדיניות בגדה המערבית ובעזה".

בהנחת הבסיס של ניצחון לאופוזיציה, שהבנק מייחס לה סיכוי של 55%, השקל עשוי להתחזק להערכת הכלכלנים ב-2%-3%, כשהחששות לגבי רפורמות יפחתו. מנגד, ניצחון לנתניהו יכול להערכתם להוביל לירידה של 3% בשקל. תרחיש של קואליציה רחבה וחוסר ודאות פוליטי ממושך יוביל להערכתם לכך שהשקל יישאר יציב. למרות שיש תרחישים שונים, בבנק מעריכים שהיחס הכולל של סיכון-סיכוי מאוזן למדי, בהתחשב בחוזק של מגזר הטכנולוגיה בישראל, סביבה חיצונית חיובית והתנגדות פוטנציאלית של בנק ישראל לחוזק מוגזם של המטבע.

בג'יי. פי. מורגן הזכירו שהשקל הציג בעבר רגישות לחששות מוסדיים, וכך בין תחילת 2023 הוא נחלש כמעט ב-10% מול הדולר בתקופה שבין הצגת הרפורמה המשפטית שהייתה שנויה במחלוקת ועד מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.