ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בנק ההשקעות מעריך: זה מה שעשוי להקפיץ את השקל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דולר שקל

בנק ההשקעות מעריך: זה מה שעשוי להקפיץ את השקל

בסקירה שפרסם ג'יי. פי. מורגן, העריכו כלכלני הבנק כי הבחירות בישראל יכולות להביא לתזוזה של עד 3% בשקל כלפי מעלה או מטה • בתרחיש של ניצחון לאופוזיציה, שהבנק מייחס לו סיכוי של 55%, השקל עשוי להתחזק להערכתו בין 2% ל-3%

שירות גלובס 09:21
השקל מול הדולר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת AdobeFirefly)
השקל מול הדולר / עיצוב: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת AdobeFirefly)

הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר יכולות להביא לתזוזה של עד 3% בשקל לכל כיוון, כך מעריכים כלכלני בנק ג'יי. פי. מורגן. בסקירה של הבנק שפורסמה ברויטרס נכתב שהתזוזה בשקל יכולה להגיע, "כאשר המשקיעים בוחנים את הסיכויים של שינוי פוליטי לאחר שנים תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו".

בסיטי מעריכים: זה מה שיקרה בהחלטת הריבית הקרובה
מחשבים פרישה | קיבלתם מענק גדול? המהלך שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים במס

כלכלני הבנק ציינו בסקירה שהסיכויים בשוק מצביעים יותר ויותר על ניצחון לאופוזיציה בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אך הוסיפו שהחישוב נותר מורכב וכי סקרים המעיטו בעבר בהערכת מפלגת הליכוד.

להערכת כלכלני הבנק, "לא צפויים שינויים משמעותיים במדיניות הפיסקאלית או הכלכלית, אך תוצאות הבחירות צפויות להשפיע על יחסיה של ישראל עם בעלות הברית המערביות, ועל התפיסה של משקיעים בינלאומיים בנוגע לרפורמות במערכת המשפט ולמדיניות בגדה המערבית ובעזה".

בהנחת הבסיס של ניצחון לאופוזיציה, שהבנק מייחס לה סיכוי של 55%, השקל עשוי להתחזק להערכת הכלכלנים ב-2%-3%, כשהחששות לגבי רפורמות יפחתו. מנגד, ניצחון לנתניהו יכול להערכתם להוביל לירידה של 3% בשקל. תרחיש של קואליציה רחבה וחוסר ודאות פוליטי ממושך יוביל להערכתם לכך שהשקל יישאר יציב. למרות שיש תרחישים שונים, בבנק מעריכים שהיחס הכולל של סיכון-סיכוי מאוזן למדי, בהתחשב בחוזק של מגזר הטכנולוגיה בישראל, סביבה חיצונית חיובית והתנגדות פוטנציאלית של בנק ישראל לחוזק מוגזם של המטבע.

בג'יי. פי. מורגן הזכירו שהשקל הציג בעבר רגישות לחששות מוסדיים, וכך בין תחילת 2023 הוא נחלש כמעט ב-10% מול הדולר בתקופה שבין הצגת הרפורמה המשפטית שהייתה שנויה במחלוקת ועד מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.