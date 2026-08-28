קיבלתם מענק גדול? המהלך שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים במס

סיום עבודה או יציאה לפנסיה מלווים לעיתים בקבלת סכומי כסף חד־פעמיים, כמו מענקי פרישה, פיצויים מוגדלים או פדיון של ימי חופשה. אלא שהסכומים הללו עוברים תחנה נוספת לפני שהם הופכים לנטו בחשבון הבנק - רשות המסים. הנתח שהיא דורשת יכול להגיע אפילו ל־50%. הבשורות הטובות: יש דרך לצמצם את רוע הגזירה.

הפעם בסדרת הכתבות "מחשבים פרישה" ננתח את הכלים שיאפשרו לשלם פחות מס במקרים אלו. גם הפעם, כמו בכל הסדרה, מדובר בכללי אצבע בלבד ונדגיש כי כל מקרה צריך להיבחן לגופו באמצעות ייעוץ פרטני ומקצועי בהתאם לתנאים שלכם.

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לכאורה, ניתן לבצע מהלך שיאפשר לפרוס את תשלום המס לאורך שנים ובמקרים מסוימים יביא להפחתה בתשלום. אלא שבמערכת המס הישראלית משיכת פיצויים פטורים במזומן מגיעה עם תג מחיר שעלול לפגוע בקצבה החודשית שלכם. אז מתי פריסת מס היא מהלך שמשאיר עשרות אלפי שקלים בכיס ואיך נמנעים ממלכודת מס יקרה?

מתי לא חייבים לשלם מיד את כל המס עבור סכום גדול?

"בגיל הפרישה, המדינה מעניקה שתי מתנות עיקריות, אבל מדובר בכלים שלובים - האחת באה על חשבון השנייה", מסביר שחר קייקוב, מנהל מרכז ליווי פרישה סניוריטי בחברת מגדל ביטוח ופיננסים. "הראשונה היא פיצויים פטורים ממס במזומן: פטור מתשלום מס על פיצויי פיטורין עד תקרה של כ־13,750 שקל לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק (לדוגמה: 10 שנות ותק כפול התקרה שווים כ־137,500 שקל פטורים).

"השנייה היא פטור ממס על קצבת הפנסיה החודשית, שחייבת במס הכנסה רגיל אך המדינה מעניקה בנוסף סל פטור במסגרת קיבוע זכויות בשווי של כ־5,400 שקל בכל חודש, לכל החיים".

4 דברים שחייבים לדעת על פריסת מס בפרישה המלכודת

מענקי פרישה, פדיון ימי מחלה ופיצויים מוגדלים

נחשבים כהכנסה חייבת במס שולי שיכול להגיע עד 50% המנגנון

פריסת מס קדימה מחלקת את הסכום לעד 6 שנים קדימה,

בזמן שכל הכסף נכנס מיד לעובר-ושב נוסחת הזכאות

שנת פריסה אחת קדימה על כל 4 שנות ותק אצל המעסיק המוקש הקריטי

חזרה לעבודה בשכר גבוה במהלך שנות הפריסה

תקפיץ את מדרגות המס ותמחק את כל החיסכון

התנאי לקבלת מלוא הפטור על הקצבה, לדברי קייקוב, הוא לא למשוך פיצויים פטורים ב־32 השנים שקדמו לגיל הפרישה (החל מ־2027; נכון ל־2026 - 15 שנים שקדמו לפרישה). "ככל שמשכת יותר פיצויים פטורים בעבר, כך הפטור החודשי על הפנסיה מתכווץ", הוא אומר. "מה עדיף? זו שאלת הסתברות. אם אדם נמצא במצב בריאותי מורכב, ייתכן שעדיף לו לקחת את הכסף עכשיו. אם הבריאות והגנטיקה טובות, עדיף לקבל את הפטור על הקצבה לאורך זמן".

מתי נכנסת לתמונה פריסת מס?

"פריסת מס נולדת כשיש כספים שחייבים במס, בעיקר מענקי פרישה שמנים מעבר לתקרה הפטורה. הכלי הזה מיועד בעיקר למי שמקבל מענקים גדולים, לעובדים עם שכר גבוה, או לשכירים בעלי שליטה בחברות שעומדים בפני פרישה", אומר קייקוב, ומספק דוגמה פרקטית: "אם סיימתי לעבוד והמעסיק נותן לי מענק של מיליון שקל, אני לא יכול פשוט להגיד 'קחו את המענק ותכניסו לפנסיה'. זה כסף שחייב במס שולי כאן ועכשיו".

שחר קייקוב, מנהל מרכז ליווי פרישה סניוריטי, מגדל ביטוח ופיננסים / צילום: תמי בר שי

פה, הוא אומר, נכנסות שתי אפשרויות מרכזיות לדחייה או הפחתה של אירוע המס: "הראשונה היא רצף פיצויים - דחיית אירוע המס על ידי הפקדת הכסף בקופה ייעודית על שמך, אי־משיכת פיצויים פטורים והתחייבות למצוא מעסיק חדש תוך שנה מסיום העסקה. שימו לב, שקיימת תקרה לסכום המקסימלי שניתן להפקיד לרצף פיצויים. השנייה היא פריסת מס - חלוקת אירוע המס על פני מספר שנים".

איך המנגנון של פריסת מס עובד בפועל?

קייקוב: "הפקודה קובעת שמותר לקבל שנת פריסה אחת על כל 4 שנות עבודה אצל המעסיק, עד למקסימום של 6 שנות פריסה. אם עבדת אצל מספר מעסיקים, נדרש שיהיה רצף פיצויים כדי לחבר את התקופות. הנקודה הקריטית היא שהפריסה היא רעיונית בלבד לצורכי מס - את כל הכסף מקבלים לחשבון הבנק באופן מיידי.

"לדוגמה, נניח שעבדת 16 שנה באותו מקום וקיבלת מענק חייב של מיליון שקל. 16 לחלק ל־4 מעניק 4 שנות פריסה. מבחינת רשות המסים, זה כאילו הרווחת 250 אלף שקל בכל אחת מ־4 השנים הבאות. אם אין לך הכנסות אחרות בשנים הללו, הסכום ייהנה ממדרגות מס נמוכות ונקודות זיכוי, מה שיוצר חיסכון מס אדיר. יש גם אפשרות לבצע פריסה אחורה למי ששכרו בשנים שקדמו לפרישה היה נמוך מאוד, ובשונה ממשיכת פיצויים פטורים, פריסת מס אינה פוגעת בפטור על קצבת הפנסיה".

למי זה מתאים?

מאור אליאסי, מנכ"ל ומייסד אוריינט ביטוח ופיננסים, מסביר כי "אם יצאת לפרישה וקיבלת מיליון שקל פיצויים חייבים במס, פריסה היא כמעט תמיד מהלך חובה. ברגע שההכנסה השנתית יורדת, אנחנו מחלקים את המס על המיליון שקל לאורך כמה שנים ונהנים ממדרגות מס נמוכות. מתי זה מיותר? רק אם הלקוח ממשיך לעבוד במשרה מלאה עם שכר גבוה מאוד או שיש לו הכנסות גבוהות נוספות שמשאירות אותו ממילא במדרגת המס המרבית".

קייקוב מוסיף: "דוגמה קלאסית לכך היא הייטקיסטים שמסיימים פרק עבודה בגיל מוקדם, מקבלים מענקים או פדיונות גדולים ומחליטים לצאת לשבתון או לעשות הסבת מקצוע לתחום עם שכר נמוך בהרבה. להם פריסת המס קדימה חוסכת הון".

זוהרה אב-גיא, מתכננת פרישה בקבוצת יופירסט, מוסיפה עוד תרחיש נפוץ: "כשעובדים בעלי הכנסות גבוהות מקבלים מענקים נוספים מעבר לפיצויים הרגילים, כדאי לשקול פריסת מס כדי להפחית את תשלום המס על מענקים אלו - התכנון מתבסס על צפי ההכנסות העתידיות של העובד". כלומר, גם מי שממשיך לעבוד ולא פורש לגמרי יכול להיעזר בכלי.

זוהרה אב-גיא, מתכננת פרישה בקבוצת יופירסט / צילום: יופירסט

200־300 אלף ש' למשל חויב במס, כמה בפועל חוסכים?

אליאסי: "הפער דרמטי. בתשלום חד־פעמי ביום הפרישה, רשות המסים תוריד במכה את המס השולי הגבוה ביותר - שיכול להגיע ל־47% ואף יותר עם מס יסף. בפריסה ל־6 שנים, הסכום הזה מתפרס לכ־33 עד 50 אלף שקל בלבד בשנה. במקום לשלם כמעט חצי מהכסף במס, הסכום הופך להכנסה שנתית קטנה שנהנית ממדרגות מס נמוכות של 10%־14% ומנקודות זיכוי. החיסכון הנטו בכיס נע סביב 20־60 אלף שקל".

פריסת מס משפיעה על סל הפטור של קיבוע הזכויות?

אליאסי: "אלו תהליכים נפרדים שמשיקים זה לזה. קיבוע זכויות (טופס 161ד, ב"ל) קובע כמה פטור ממס מגיע לך על הקצבה או על הפיצויים. פריסת המס מתחילה לפעול רק על החלק שנשאר חייב במס אחרי שניצלנו את הפטור. עם זאת, פטור שמשתמשים בו על פיצויים כן יקטין את סל הפטור לקצבה העתידית, ולכן חובה לסנכרן בין השניים".

לצד ההתייעצות, אליאסי מציין כי נדרשת הגשת דוח שנתי לרשות המסים בכל אחת משנות הפריסה. "זו התחשבנות שנתית פשוטה, אבל היא חובה", הוא מסביר.

מאור אליאסי, מנכ''ל ומייסד אוריינט ביטוח ופיננסים / צילום: עידן מעוז

מה הטעות הקריטית ביותר?

קייקוב: "כשאנשים מחליטים לבצע פריסה רק לפי גובה הסכום שקיבלו, במקום לבדוק מה יהיו ההכנסות שלהם בפועל בכל אחת משנות הפריסה. אם לקחת פריסה קדימה אבל שנה לאחר מכן חזרת להרוויח שכר גבוה, הנתח של הפריסה יצטרף להכנסה השוטפת ויחויב במס מקסימלי, ולא הרווחת מזה כלום. חובה לשבת עם יועץ פרישה או רואה חשבון ולבדוק כדאיות מספרית. לעיתים קרובות הרבה יותר חכם לבחור קודם כל ברצף פיצויים, להקפיא את הכסף ורק בשלב שבו באמת מפסיקים לעבוד - לבצע את פריסת המס".

אליאסי: "הטעות הכי גדולה היא לחשוב 'שהמעסיק כבר יסדר את זה' ולמשוך את הכסף בתשלום אחד ללא תכנון מוקדם. ברגע שהמס נוכה במקור ונכנס לחשבון, בחלק מהמקרים לא ניתן לתקן את זה. הטעות הזו עולה לפורשים עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים שנשארים אצל המדינה".

טיפ מעשי לסיום

קייקוב: "אם יש לכם אפשרות לתכנן, עדיף שמועד סיום העבודה ייקבע ברבעון האחרון של שנת המס. כך שנת הפריסה הראשונה מסתיימת מהר וכבר מהשנה העוקבת, שבה אין לכם שכר עבודה, אתם נהנים מפריסה 'נקייה' על פני שנים ללא הכנסה וממקסום מדרגות המס הנמוכות".

אב־גיא מזכירה גם תרחיש פחות מוכרים שבו הכלי רלוונטי - מקרה מוות של עובד שצבר פיצויים: "ניתן לבחון פריסת מס על תיק הנפטר, כשהמטרה היא להקטין את תשלום המס עבור השאירים ולהבטיח שיקבלו מקסימום כספים פטורים ממס".