חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:10

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח ברקע האופטימיות בשווקים העולמיים והמשך בום ה-AI, לאחר שתוצאות עתק ותחזיות חזקות של אנבידיה וסיילספורס הפיגו את חששות המשקיעים מבועה בתחום ה-AI. את הרוח הגבית מעבר לים מלווים עליות שערים בחוזים העתידיים בוול סטריט וירידה במחירי הנפט.

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המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט לתל אביב במגמה חיובית קלה, המבטאת השפעה תיאורטית של כ-0.3% על מדד ת"א 35. את הרוח הגבית למדד המוביל מספקות בעיקר חברות השבבים והטכנולוגיה, כאשר טאואר חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של כ-2.8%, נובה עם פער חיובי של 1.3%, ותאת טכנולוגיות ואודיוקודס מוסיפות כ-2% ו-1.1% בהתאמה, לצד עליות קלות במניות כבדות משקל כמו טבע ונייס . מנגד, מי שצפויה להעיק על השוק היא אורמת טכנולוגיות , שחוזרת מניו יורק עם פער שלילי בולט של כ-2.8%, ולצידה מניות כמו קמטק ופאלו אלטו שחוזרות בטריטוריה שלילית קלה.

אתמול, המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה חיובית, לאחר שפתח את הבוקר ברגל שמאל בהשפעת הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט. ככל שנקפו השעות, שינה השוק המקומי כיוון והמגמה הירוקה הלכה והתבססה, כאשר את העליות הוביל מדד ת"א-90 שטיפס בכ-1.1%. מנגד, מדד ת"א-35 הפגין איפוק וננעל בעלייה קלה של כ-0.1%.

את גל האופטימיות בשוק הוביל במהלך יום המסחר אתמול, סקטור הביומד, שרשם קפיצה של כ-2%. בעקבותיו צעדו מניות התקשורת והביטוח, שהוסיפו לצבע הירוק בלוח המדדים עם עליות של 1.4% ו-2% בהתאמה, תוך המשך המומנטום החיובי מאתמול בענף הביטוח. בקרב המניות הבולטות בחיוב, משק אנרגיה ריכזה עניין רב והובילה את המסחר בשוק המקומי, לצידה, בלטו בעליות מניות פתאל החזקות , להב פוקס וווישור גלובלטק .

מנגד, מניות הקלינטק לא הצטרפו לחגיגה והובילו את המגמה השלילית לאורך כל יום המסחר. המדד אמנם התמתן מעט לקראת הסגירה, אך סיים בירידה של כ-1.6%. לצדו נחלשו גם מדדי הטכנולוגיה, שאיבדו כ-0.7% כל אחד. בתחתית הטבלה בלטה לרעה מניית רימון שצנחה בכ-15%, ולצידה נרשמו ירידות בולטות במניות דוראל אנרגיה ואלקטרה נדלן .

עונת הדוחות הכספיים המשיכה לספק דרמות וזינוקים. מניית אשטרום חטפה מכה משמעותית מהמשקיעים ונחלשה בחדות לאחר שהחברה דיווחה על מעבר להפסד נקי של 115 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה. מן העבר השני, חברת הביטוח הראל השקעות בלטה לחיוב ומנייתה קפצה בעקבות זינוק של 30% ברווח הרבעוני שהסתכם בכמיליארד שקל, לצד הודעה על מעבר לחלוקת דיבידנד רבעונית. גם מניות מחלבות גד ופרטנר בלטו ברקע דיווחן על תוצאות חיוביות לרבעון האחרון, בעוד מניית ג'ין טכנולוגיות קפצה על רקע הזמנה חדשה ממשרד הביטחון.

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באסיה, המסחר מתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. מדד הקוספי בדרום קוריאה מוביל את העליות בזינוק של כ-1.5%, לצד מדד שנחאי בסין שמטפס בכ-0.6%. מנגד, מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד בכ-0.4%, המדד המוביל בסינגפור נסוג בכ-0.7%, והניקיי ביפן והסנסקס בהודו נסחרים בירידות קלות בלבד.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות שערים, בהובלת החוזים על הנאסד"ק שמטפסים ב-0.8%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מוסיפים 0.4% ו-0.3% בהתאמה.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר בשינויים קלים בלבד, כשברקע דוח אינפלציה חם מן הצפוי (הרחבה על כך תחת סעיף 4) והססנות מצד המשקיעים לקראת תוצאותיה הכספיות של אנבידיה . הנאסד"ק ירד בכ-0.1%, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.2%.

אנבידיה, כהרגלה, ניפצה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, והציגה תחזית קדימה שעקפה את הצפי בשוק. החברה על הכנסות של 96.2 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה - יותר מכפול לעומת הרבעון המקביל אשתקד - זאת, בהשוואה לתחזית הכנסות של 92.17 מיליארד דולר מצד האנליסטים בוול סטריט. הרווח למניה עמד על 2.22 דולר, בהשוואה לצפי של 2.10 דולר. תחזית ההכנסות של החברה לרבעון השלישי עומדת על 108 מיליארד דולר, בהשוואה לצפי האנליסטים שעמד על 104 מיליארד דולר. מניית אנבידיה עלתה בשיעור של מעל 4% במסחר המאוחר, לאחר שירדה לזמן קצר מיד עם פרסום הדיווח.

אחד הנתונים המסקרנים המעידים על שמירת כוח התמחור הגבוה של אנבידיה קשור לרווח הגולמי המתואם שנשמר על רמה של 75% גם ברבעון הקודם - ונשמר באותה רמה גם ברבעון הנוכחי. אנבידיה משווקת את מעבדי הוורה-רובין שלה במחיר של 135 אלף דולר למעבד, ואף מתכננת לעלות מחירים בלפחות 15% על פי בלומברג, בשל העלייה הדרמטית במחירי שבבי הזיכרון. עם זאת, ייתכן ששיעור הרווחיות הגולמית הזה לא יישאר לזמן רב. אנבידיה צופה ברבעון שלישי ירידה משיעור של 75% שנרשם בשני הרבעונים הקודמים, לשיעור של 74%.

במבט על מניות אינדיבידואליות, מטא סיימה את יום המסחר בירוק, לאחר שדווח כי הגיעה להסדר בתביעה שהגישו נגדה 29 מדינות בארה"ב, בטענה על כך שעיצבה את הפלטפורמות שלה באופן שהוא ממכר בעבור בני נוער. ב-CNBC דווח כי מטא תיאלץ לערוך כמה שינויים לאפליקציות שלה, ביניהם: "חסימות במהלך הלילה" עבור בני נוער שמשתמשים באפליקציות פייסבוק ואינסטגרם; "אמצעים משופרים לווידוא גיל", שימנעו מילדים שימוש באפליקציות; וכלים נוספים להורים ולאפוטרופוסים. לפי ג'ים קריימר מ-CNBC, מטא הסכימה לשלם סכום של 12.6 מיליארד דולר, כאשר 7% מהם ישולם כעת.

מניית סולאראדג' הישראלית זינקה בחדות, לאחר ש-UBS העלו את המלצתם על המניה. כלכלני UBS העלו את ההמלצה שלהם למניית סולאראדג' מ"נייטרלי" ל"קנייה" ואת מחיר היעד מ-36 דולר ל-42 דולר - פרמיה של 40.6% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. חברת האנרגיה הסולארית מישראל נסחרת בשווי של מעל 1.8 מיליארד דולר, אחרי שהמניה עלתה ב-186% מהשפל של 2024, אך נפלה ב-62% מאז תחילת חודש יוני, ובעיקר מאז הדוחות האחרונים בהם התחזית אכזבה את השוק.

ב-UBS מסרו שהרגולטור האמריקאי ציין חשש מאיומי סייבר בממירים שמחוברים לרשת התקשורת, צעד שלרוב מונע מדגמים חדשים לקבל אישור להימכר בארה"ב. בבנק סבורים שהגבלה כזו תצמצם את ההיצע ותעזור לסולאראדג' להגדיל נתח שוק ולהעלות מחירים. UBS מעלה את תחזית ה-EBITDA המתואם של סולאראדג' ל-2027 מ-101 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר, ול-2028 מ-173 מיליון דולר ל-190 מיליון דולר.

מניית סיילספורס זינקה ב-13% במסחר המאוחר - העלייה החדה ביותר שלה לאחר דוחות מאז אוגוסט 2024, כשהיא עוקפת את תחזיות וול סטריט לרבעון השני ומציגה צמיחה מרשימה במוצרי ה-AI שלה. החברה רשמה הכנסות של 11.35 מיליארד דולר (עלייה של 11% לעומת אשתקד) ורווח מתואם למנייה של 5.90 דולר, שהושפע לטובה גם מרווח על הנייר מהשקעתה האסטרטגית בחברת אנתרופיק. לצד הדוחות, הודיעו השתיים על שיתוף פעולה אסטרטגי בשם 'Claudeforce' לשילוב ישיר של מודל Claude בפלטפורמה של סיילספורס. מנכ"ל החברה, מארק בניוף, ציין כי הביקוש לכלי ה-AI של החברה מאיץ, כאשר ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) ממוצרי Agentforce ו-Data 360 קרובות לחצות את רף 4 מיליארד הדולרים. בעקבות התוצאות והאצה בצבר ההזמנות (cRPO), שהגיע ל-33.5 מיליארד דולר, החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 46.1 עד 46.4 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

ברקע יציבות בתשואות איגרות החוב של ממשלת ארה"ב, כאשר התשואה ל-10 שנים נסחרה ברמה של 4.656% והתשואה ל-30 שנה עמדה על 5.183% בעקבות פרסום מדד ה-PCE, משרד האוצר האמריקאי פועל בחדות לבלימת עליית הריביות בקצה הארוך. השר בסנט הודיע על הכפלת היקף הרכישות החוזרות של אג"ח ממשלתיות ארוכות, במטרה להוריד את רמת התשואות המוחלטת צעד שמגיע מתוך עמדת האוצר כי "התשואות אינן משקפות את היסודות הבסיסיים".

עם זאת, בשוק בספק אם הצעדים הללו יספיקו לשנות את המגמה לאורך זמן. דריו מסי, ראש תחום אנליזה להכנסה קבועה, ואפונסו בורז'ס, מחקר הכנסה קבועה ביוליוס בר, מציינים כי "מוקדם מדי לקבוע אם בסנט יצליח לעצור את העלייה בתשואות בקצה הארוך". האנליסטים מעריכים כי בהיעדר הקלה מוניטרית בזמן הקרוב, "ככל הנראה יידרשו הודעות פיסקליות חיוביות יותר כדי לגרום לירידה משמעותית בתשואות, אך הדבר נראה לא סביר" חודשים ספורים לפני בחירות האמצע. לכן, להערכתם, צעדי האוצר יישארו טקטיים בלבד, כגון קיצוץ במכרזים בקצה הארוך, צעד שבעבר נחשב כסותר את הגישה ה"סדירה והצפויה" להנפקת חוב.

במקביל, ביוליוס בר דוחים מכל וכל את הנרטיב לפיו גל גיוסי החוב של ענקיות הטכנולוגיה וההשקעות הכבדות בתשתית בינה מלאכותית הם שמכבידים על השוק. בורז'ס מסביר כי "העלייה בהוצאות ההוניות של חברות ההייפרסקלריות מייצגת שינוי בהרכב ההשקעות התאגידיות בארה"ב, ולא גל רחב של גיוסי חוב". נתוני המאזן המצרפיים מחזקים טענה זו, כאשר החוב התאגידי בארה"ב ירד מ-44.4% מהתמ"ג בשנת 2020 ל-36.9% ברבעון הראשון של 2026 - רמה הקרובה לשפל של עשור.

המספרים מראים בבירור כי הלחץ המבני על עקום התשואות מגיע מזירת החוב הציבורי ולא מהמגזר הפרטי. בעוד שהחוב התאגידי ארוך הטווח בדירוג השקעה גדל מ-8.4% מהתמ"ג ב-2019 ל-9.2% ב-2026, החוב הממשלתי האמריקאי ארוך הטווח זינק באותה תקופה מ-9.5% ל-16.4% מהתמ"ג. נתונים אלו מביאים את בורז'ס למסקנה כי "הנתונים מספקים מעט ראיות לכך שהנפקות של חברות הייפרסקלריות דוחקות החוצה לווים ריבוניים", ומדגישים כי ההנפקות הריבוניות של ממשלת ארה"ב הן שהיוו את הלחץ המבני המשמעותי יותר על הקצה הארוך.

בישראל, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו אתמול במגמה מעורבת, כאשר בקצה הקצר-בינוני התשואה לשנתיים ירדה קלות ל-3.408% (ירידה של 0.12%), בטווח הבינוני התשואה ל-10 שנים ירדה ל-3.842% (ירידה של 0.18%), ואילו בקצה הארוך התשואה ל-30 שנה רשמה ענייה קלה ל-4.400% (ענייה של 0.05%).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול בכ־0.2% מול הדולר לשער של 2.97 שקלים. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס ציין אתמול כי "המשך הירידה במחירי הנפט עשוי לתמוך בשקל, בין היתר בשל ירידה בעלויות היבוא ובפרמיית הסיכון האזורית". הבוקר, הדולר נסחר ביציבות יחסית מול השקל ועולה בקלות של כ-0.09%, כשהוא נסחר סביב רמה של 2.967 שקלים.

בגזרת הסחורות, מחירי הנפט המשיכו לתרגם את המגעים הדיפלומטיים במזרח התיכון לירידות שערים, כאשר החוזים העתידיים על הנפט מסוג ברנט נסוגו אתמול ב-0.7% לרמה של 87.24 דולר לחבית והשלימו יום רביעי ברציפות של ירידות, בעוד הנפט מסוג WTI ירד ב שיעור דומה לרמה של 81.67 דולר לחבית. הלחץ כלפי מטה נובע מציפיות השווקים כי שיחות התיווך בין איראן, קטאר ועומאן יובילו לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויקלו על שיבושי האספקה הקשים בעימות הנוכחי. דניאל הנס, אסטרטג סחורות בכיר בבנק ANZ, התייחס למגמה וציין כי "הנפט הגולמי נסוג כלפי מטה כשהסיכוי לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז השתפר בצל השיחות המתנהלות", אך סייג והזהיר כי "החששות מפני מחסור בשוק הנפט עדיין בעינם" - בייחוד על רקע הירידה במלאי התזקיקים בארה"ב לרמת השפל ההיסטורית לעונה זו.

4. מאקרו

מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב ה-PCE עלה ב-0.2% בחודש יולי - מעל תחזיות הכלכלנים בוול סטריט שעמדו על 0.1% - וקירב את הבנק המרכזי צעד נוסף לקראת העלאת ריבית בהחלטתו הקרובה בעוד כשישה שבועות. בחישוב שנתי, מדד ה-PCE טיפס מ-3.6% לרמה של 3.7%, בעוד מדד הליבה (המנטרל מחירי מזון ואנרגיה) עמד על 3.3% ברמה השנתית. נתונים אלו עדיין גבוהים בהרבה מיעד ה-2% של הפד, שמבחינתו רואה במדד הליבה את הברומטר המדויק ביותר למגמות המחירים בארה"ב. "נתוני האינפלציה הגבוהים הללו אמורים להותיר את הפד בגישה ניצית באופן כללי וכנכון להעלות ריבית אם לא נראה התקררות משמעותית בחודשים הקרובים", אמרה קאתי בוסטג'נסיק, הכלכלנית הראשית של Nationwide למרקטוואץ'.

אף שמחירי הדלק היציבים סייעו לבלום עלייה חדה יותר ביולי, הבולמים הללו אינם צפויים לספק הקלה במהלך אוגוסט. חידוש המלחמה בין ארה"ב לאיראן הריץ את מחירי הנפט למעלה בכ-15 דולר לחבית, אל סביבת ה-80 דולר, כאשר ברקע מתווספים איומים חדשים למלחמת סחר מצד הנשיא דונלד טראמפ מול קנדה. התפתחויות אלו מעמידות את הפד בעמדת נכונות להדק את המדיניות המוניטרית, אלא אם תירשם האטה משמעותית בקצב עליית המחירים. דוח מדד המחירים לצרכן הבא, שיתפרסם ב-11 בספטמבר, צפוי להיות המבחן המכריע שייקבע אם הבנק המרכזי אכן ילחץ על הדק העלאת הריבית.

באשר לישראל, נראה שיש אי ודאות גדולה באשר להחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ביום שלישי הבא. לפי שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט: "בשלב זה אין תרחיש מובהק והפחתת ריבית או הותרה ללא שינוי הם שני תרחישים אפשריים… אנו מעריכים כי בראיה יותר קדימה תהליך הפחתות הריבית בישראל טרם הסתיים והריבית בעוד שנה תהיה נמוכה מתמחור השוק. להערכתנו התרחיש הסביר יותר הוא לפחות שתי הפחתות ריבית בישראל".

5. תחזית

הוצאות העתק של מטא על תשתיות בינה מלאכותית ממשיכות להכביד על המניה בטווח הקצר, והיא ירדה ב-6% בחודש האחרון, אך דווקא מהשקעות אלו עשוי לצמוח מנוע צמיחה חדש ובלתי צפוי.

על פי סקירה שפרסם האנליסט מארק מהאני מ-Evercore ISI במרקטוואץ', החברה מחזיקה בפוטנציאל לאפסייד של מעל 50% במחיר המניה - עד למחיר יעד של 860 דולר - הודות לאפשרות של מסחור עודפי כוח המחשוב שלה. בשוק שבו הביקוש ל-AI חורג באופן חד מההיצע, מטא עשויה לנצל את הקיבולת העודפת של דאטה-סנטרים שבבעלותה כדי להשכיר כוח מחשוב לחברות חיצוניות בפרמיה גבוהה. להערכת מהאני, החברה שואפת להגיע לקיבולת כוללת של 14 ג'יגה-וואט עד 2027, והקצאה של ג'יגה-וואט אחד בלבד לשוק החופשי עשויה להניב לה הכנסות ברוטו של 11 עד 22 מיליארד דולר בשנה ולהוסיף עד 4.32 דולר לרווח למניה.

מבחינת המשקיעים, פתיחת חטיבה ייעודית (Meta Compute) מהווה אופציית רכש מרתקת על תשתיות ה-AI של החברה, גם אם ההנהלה תבחר למסחר חלק קטן בלבד מהמשאבים. מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, אף אישר בשיחת המשקיעים האחרונה כי החברה מקבלת הצעות לרכישת כוח מחשוב בפרמיה, אך הבהיר כי השאיפה המרכזית נותרה פיתוח מוצרים פנימיים: "זה יהיה טיפשי פשוט למכור את כל כוח המחשוב ולקחת רווח לטווח קצר, משום שתמיד יישארו שולי רווח גבוהים בהרבה ממכירת אינטליגנציה [AI] מאשר ממכירת כוח מחשוב באופן ישיר". מנגד, מהאני מדגיש כי עצם קיומה של האפשרות הזו מעניק רשת ביטחון חזקה להשקעות העתק של החברה, וסבור כי "בשוק שבו כמעט כל מפעיל בקנה מידה רחב מכור לחלוטין, מטא היא מוכרת מסחרית נדירה מאוד של קיבולת עודפת".