בשליטת יצחק תשובה: מניה "ישראלית" בדרך למדד היוקרתי בלונדון

חברת איתקה שבעלת המניות הגדולה בה היא קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה, צפויה להיכנס בספטמבר למדד הדגל הלונדוני FTSE 100. איתקה עוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז באזור הים הצפוני, ואמנם היא לא חברה ישראלית באופן רשמי, ועדיין היא אחת החברות היחידות שנמצאות בבעלות ישראלית ושנכנסו למדד היוקרתי. החברה נסחרת בלונדון לפי שווי שוק של כ־4.5 מיליארד פאונד (כ־18 מיליארד שקל), אחרי שהזינוק במחירי הנפט בצל המלחמה באיראן הביא לראלי של מעל 60% במניה מתחילת השנה.

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כמה שווה כניסה למדד והאנליסט שצופה זינוק

למעשה, מאז השפל שאליו נכנסה בשנת 2024, מניית איתקה קפצה ב־181%, וטיפסה מתחילת השנה בכ-61%. איתקה הונפקה לראשונה בבורסה של לונדון בנובמבר 2022 לפי שווי של 2.5 מיליארד פאונד. ההנפקה התבססה על הצעת מכר של קבוצת דלק למשקיעים. כעת, הכניסה למדד הלונדוני עשויה לתת למניה פוש נוסף. המשמעות של כניסת איתקה למדד היא ביקושים שמוערכים בכ־2% משווי השוק של החברה, כלומר כ־90 מיליון פאונד שהם למעלה מ־360 מיליון שקל. מדובר בביקושים פסיביים של תעודות סל שעוקבות אחרי המדד ויצטרכו לקנות מניות איתקה לצורך המעקב.

מעבר לכך, סביר להניח שהכניסה למדד תוביל ליותר סחירות במניה וליותר עניין בה, גם מצד אנליסטים נוספים. נכון להיום, אחד הבנקים שמסקרים את המניה הוא ג'פריס, והאנליסט מארק ווילסון מהבנק ממליץ עליה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 350 פני, פרמיה של 29.6% על המחיר הנוכחי בלונדון. אחרי הדוחות הכספיים שפורסמו בשבוע שעבר כתב האנליסט שהתוצאות חזקות עם תפוקת שיא (מגמה שנמשכת גם ברבעון הנוכחי), הגדלת הדיבידנד והפחתת החוב נטו. לדברי האנליסט, האמירה המרכזית בשיחת הוועידה של החברה הייתה של היו"ר יניב פרידמן, שאמר שיש כיום ארבעה שחקנים גדולים באזור וסביר שכך יהיה גם בעתיד.

מניבה לקבוצת דלק דיבידנד עצום

החברה רשמה במחצית הראשונה EBITDAX מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת, הפחתות והוצאות חיפושים) שהיו דומות לתוצאות התקופה המקבילה ב־2025 והסתכמו ב־1.1 מיליארד דולר. התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב־955 מיליון דולר, ירידה של 5% מהתקופה המקבילה. החברה עברה מהפסד לרווח של 127 מיליון דולר, אם כי על תוצאות התקופה המקבילה ב־2025 השפיע חיוב מס חד־פעמי. הרווח הנקי המתואם היה דומה בשתי התקופות, כ־128 מיליון דולר. הנהלת החברה אישררה את מחויבותה למדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מתזרים המזומנים החופשי מפעילות שוטפת לאחר מס והעלתה את התחזית השנתית לחלוקת דיבידנד שנתי של 500־530 מיליון דולר, כשחלוקה של 255 מיליון דולר ממנו הוכרזה עם פרסום הדוחות. חלקה של קבוצת דלק בחלוקה הוא 129 מיליון דולר.

בשיחת המשקיעים האחרונה שערכה קבוצת דלק, שמחזיקה בשרשור 50.05% מאיתקה, הדגיש מנכ"ל הקבוצה עידן וולס את נתון ה־EBITDAX של איתקה ואמר כי הוא "כמובן תוצאה של הגידול בהפקה ובמחירים". וולס התייחס גם לקצב ההפקה באיתקה שגדל ב־9% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל. יניב פרידמן, נשאל באותה שיחה על מיזוגים ורכישות והשיב שהחברה מעוניינת להמשיך לגדול גם מחוץ לבריטניה, ואמר "אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד עסקאות, אנחנו רוצים לעשות את העסקה הנכונה ולא רק לעשות עסקה". איתקה רכשה בשנה שעברה את ENI UK.

מדד FTSE 100 מופעל על־ידי חברת FTSE Russell, חברה בת של הבורסה בלונדון (LSEG), שמפעילה גם את מדדי ראסל בארה"ב. לצד איתקה תצורף למדד FTSE 100 גם חברת התעופה Easyjet.