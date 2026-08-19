קבוצת דלק מסכמת את הרבעון השני של 2026 עם צמיחה של 24.2% בהכנסות, שהגיעו לכ-1 מיליארד שקל, וגידול של 78.4% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, 314 מיליון שקל. הכנסות הקבוצה מכלל מגזרי הפעילות שלה הסתכמו ב-4.4 מיליארד שקל.

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קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, פועלת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל ובחו"ל, שולטת בחברות ישראכרט ומהדרין ומחזיקה בדלק ישראל.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני היה 47.1%, שיפור לעומת הרבעון הקודם, אך ירידה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-650 מיליון שקל, עלייה מ-371 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בתחום הפקת נפט וגז בישראל ובסביבתה, שמתבצע בעיקר באמצעות ניו-מד אנרג'י , ההכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים הסתכמו ב-254 מיליון דולר ברבעון, צמיחה בשיעור דו-ספרתי גם ביחס לרבעון המקביל וגם ביחס לרבעון הקודם (בו החברה נדרשה להשבית את פעילות אסדת לוויתן, בשל מבצע "שאגת הארי"). הרווח הנקי מפעילות זו הסתכם ב-65 מיליון דולר ברבעון, לעומת 44 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובחברה מציינים כי העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות נטו ממכירת גז טבעי וקונדנסט, בעקבות עלייה בכמות ובמחיר של הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו.

בפעילות חיפושי והפקת נפט וגז באזור הים הצפוני (איתקה), ההכנסות ממכירת הגז והנפט צמחו ב-9.2% ל-808 מיליון דולר, וה-EBITDAX (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת, הפחתות והוצאות חיפושים) גדל ב-18.5% ל-550 מיליון דולר. התפוקה היומית הממוצעת ברבעון השני גדלה בכ-9% והסתכמה בכ-130.6 אלף שווה-ערך חביות נפט ליום (KBOE/d), לעומת כ-119.8 אלף שווה-ערך חביות ליום ברבעון המקביל אשתקד.

לצד פרסום הדוחות, הקבוצה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 250 מיליון שקל (כ-1.36 שקל למניה). חלקו של בעל השליטה יצחק תשובה בדיבידנד יעמוד על כ-126 מיליון שקל.

גם ישראכרט מציגה תוצאות חיוביות

המנכ"ל עידן וולס מסר כי "קבוצת דלק מסכמת את הרבעון השני של שנת 2026 עם תוצאות חזקות שמשקפות את איכות פורטפוליו הנכסים שלנו ואת המשך היישום העקבי של האסטרטגיה של הקבוצה. הרווח הנקי ברבעון זינק בכ-78%, ההכנסות צמחו בכ-26%, ומנועי הפעילות המרכזיים של הקבוצה ממשיכים לייצר תזרימים משמעותיים בהתאם לתוכניות העבודה.

"בפעילות האנרגיה, איתקה ממשיכה להציג ביצועים תפעוליים חזקים, עם גידול בהפקה וב-EBITDAX ודיבידנד נוסף של 255 מיליון דולר. בלוויתן נרשם גידול משמעותי בהפקה ובמכירות, ובמקביל הושלמו פרויקטים של תשתית שמאפשרים להגדיל את ההפקה והיצוא".

וולס הוסיף כי "לצד פעילות האנרגיה, ישראכרט ממשיכה לבסס את התוכנית האסטרטגית שלה עם עלייה בהכנסות וברווח הנקי, וקצב שיא של הנפקת כרטיסים חוץ־בנקאיים, אשר עמדו נכון למועד פרסום הדוחות על היקף של כ-2.1 מיליון כרטיסים, גידול של כ-200 אלף כרטיסים בהשוואה לרבעון קודם, כשמרבית הגידול נובע מכרטיסי FLY CARD".

וולס פירט גם על מהלכים נוספים שביצעה הקבוצה, ואמר כי "השלמנו שני מהלכים אסטרטגיים משמעותיים שכללו את הרישום למסחר של דלק ייזום ופיצול ההון של הקבוצה ביחס של 1:10, במטרה להציף ערך לבעלי המניות ולהגדיל את הסחירות".

לדבריו, "אנחנו ממשיכים לפעול לחיזוק ולהשבחת נכסי הליבה המצוינים של הקבוצה, לצד פיתוח מנועי צמיחה סינרגטיים חדשים, ביצוע מהלכים משמעותיים שימשיכו את המומנטום החיובי ויביאו לידי ביטוי את הפוטנציאל הגדול של הקבוצה".

קבוצת דלק נסחרת בבורסה בשווי של 14.9 מיליארד שקל, ומנייתה נסחרת במגמה חיובית לאחר פרסום הדוחות.