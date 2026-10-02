עיתוי התקיפה ומספר האנשים שהשתתפו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר הפתיעו את ישראל - אבל כל מי שצפה בחומרים הרשמיים שיצאו מעזה בשנים לפני הטבח, היה יכול לראות את השאיפות של ארגון הטרור, כאלה שהוא מעולם לא הסתיר.

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החל מסוף 2020 פרסם החמאס תיעודים של תרגילים צבאיים שכונו "משענת איתנה" ובהם נראו כוחות מתאמנים בפריצת גדר המערכת, פיצוץ שערים של יישובים, ירי רקטי לחיפוי, השתלטות על מוצבים, טנקים ויישובים, טיהור חמ"לים וחטיפת חיילים. פורסמו סרטונים שבהם נצפו פעילי נוח'בה מתאמנים בהנחתת מצנחי רחיפה ממונעים, מטיסים רחפנים המטילים חומר נפץ על טנקים ועמדות ירי אוטומטי, ושוחררו סרטונים על אימונים של הקומנדו הימי שמגיח עם סירות מנוע מהירות אל החוף ופושט עליו.

יחיא סינוואר בעצמו נאם בדצמבר 2022 - רק עשרה חודשים לפני הטבח - והזהיר כי "נבוא אליכם במבול שלא תוכלו לעצור, באלפי רקטות ובשיטפון של חיילים בלתי נפסק", ובערוצים העזתיים פורסמו לקראת הרמדאן סדרות טלוויזיה המתארות פלישה לישראל וחטיפת חיילים.

על רקע עושר הסרטונים והחומרים שפורסמו בערוצי הטיקטוק והטלגרם הרשמיים או אלה של הפעילים ותומכיהם - רבים תהו כיצד העז צה"ל לפרק את יחידת המודיעין "חצב" שמפיקה תובנות מחומרים גלויים ומכניסה אותן לתוך תמונת המצב המודיעינית.

"האח החורג" של המודיעין המסורתי

שנתיים לפני טבח השבעה באוקטובר פורקה בטקס רב-משתתפים יחידת המודיעין הגלוי שכונתה גם כיחידת ה"אוסינט" (OSINT - מודיעין גלוי, בניגוד ל-SIGINT - מודיעין המבוסס על ציתות לאותות סמויים - כמו לרשתות קשר צבאיות או לטלפונים), שפעלה במשך 72 שנה, לאחר תהליך של צמצום בפעילותה שהחל בתקופתו של ראש אמ"ן דאז, תמיר היימן, והמשיך בימיו של חליוה - עד לפירוקה הסופי ב-2021.

אלוף במיל' אהרן חליוה / צילום: דובר צה''ל

היחידה הוקמה שנה לאחר קום המדינה תחת השם "חצב", בימים שבהם היה צורך לקרוא את העיתונים במדינות ערב - אלה של השלטון ואלה של תנועות מתנגדות - להאזין לתחנות הרדיו הציבוריות והפרטיות ולצפות בתחנות הטלוויזיה.

אך בתקופה שבה צמחו הרשתות החברתיות, ומידע רב מסתתר לא רק בידיעות הרשמיות, אלא גם בטוקבקים, בפוסטים, בתגובות ובסרטוני הטיקטוק, היחידה איבדה מזוהרה.

בראשית שנות האלפיים טבעה היחידה את המונח Webint - מודיעין מבוסס רשת האינטרנט, אך עם השנים מעמדה בתוך יחידת האיסוף 8200 ירד. היא עברה מפיקוד על ידי סא"ל לרב סרן, היקף המשאבים שהושקעו בה הצטמצם, כמה נגדים מומחים עזבו אותה וגם קצינים ותיקים שוחררו.

מעמדה בתוך אגף המודיעין היה כשל יחידה חיצונית, מעין ילד חורג שלא הרבה מעוניינים בדעתו, יחידה מייעצת, כזו שמייצרת את התובנות שלה לאחר שכל התובנות החשובות כבר הופקו.

ארגונית ומעמדית היא הייתה רחוקה מהזוהר של שאר יחידות האגף - שהפיקו מודיעין המבוסס על אמצעי סייבר ובינה מלאכותית מיוחדים, האזנה לרשתות הקשר או הלוויינים - חוד החנית ופאר היצירה של האגף.

"בתחילת העשור הפכה היחידה ללא רלוונטית, היחידה המודיעינית שבעבר זכתה לשם חצב העסיקה אז בעיקר אנשי קבע שעסקו קריאת עיתונים ואתרי אינטרנט מרכזיים, ובהפצתם לשאר יחידות המודיעין בעלונים - אבל הרבה מהחומר הרלוונטי שעלה ברשת לא הגיע לשם.

מצד שני, חוקרי המודיעין - שהיו הלקוחות של היחידה ויכלו להפיק ממנה תמונת מצב מודיעינית - לא יכלו לצרוך את המידע הזה בזמן אמת, כי הוא הגיע מבחוץ", אומר בכיר לשעבר במערכת הביטחון.

ההחלטה לסגור והפיזור בין היחידות השונות

במקום לשמר יחידה בעלת מעמד פוליטי נמוך שנדרשה באופן קבוע להצדיק את קיומה, החליטו באגף המודיעין לפזר אותה בין חטיבות המחקר כדי לסייע לחוקרים בזירות השונות, ובמקביל לשמר כמה יכולות מיוחדות ביחידה מרכזית ומצומצמת בתוך 8200.

כך, במקום יחידה אחת ומרכזית שעוסקת באיסוף מידע מודיעיני ובהפקת תובנות ממנו, הוטלה עבודת המודיעין הגלוי על ה"לקוח" של יחידת חצב באותה התקופה, חוקרי המודיעין של חטיבת המחקר - אותם אלה שמשתמשים במידע שנאסף ועובד - שאותם הם מרכיבים לכדי תמונה מודיעינית שלמה - כל אחד בגזרתו הגיאוגרפית - מול חיזבאללה, חמאס, יהודה ושומרון או איראן.

אלא שמשהו שם לא עבד: ה"שריר" שהתמחה באיסוף מדוקדק ובהפקת תובנות בתחום המודיעין הגלוי שהגיע מ-8200 לא בא לידי ביטוי בעבודת החוקרים. המומחיות שהתפתחה לאורך שנים ביחידה בניואנסים המודיעיניים השונים - היכולת להבין שפה או תרבות פוליטית, כמו גם ניואנסים הכוללים אם המידע הגיע מעיתון או אתר תומך משטר או מצד מתנגדיו - באה לידי ביטוי רק לעיתים רחוקות.

כדי לתת לכך מענה, החליט בתחילת 2023 ראש אמ"ן דאז אהרן חליוה להקים הכשרה ומערכת מידע בשם "נתיבות" - שנועדה להכשיר את החוקרים לבצע את עבודת האוסינט בעצמם ולהתמחות בעבודת האיסוף וגזירת התובנות של המודיעין הגלוי.

אלא שטבח ה-7.10 תפס את אמ"ן באמצע פיתוח המערכת, שלא הושלמה ולא הוטמעה כפי שצריך היה עד אז. החוקרים לא היו מוכנים לעבודת האוסינט והסיוע שהגיע ממרכזי 8200 היה רחוק מלהספיק.

ובכל זאת, גם היום משוכנעים באגף המודיעין בתחקירים שביצעו - כי המידע והתובנות שהיו יכולים להגיע מיחידת חצב או מיורשיה לא היו משנים את התמונה - "הקונספציה היתה מושרשת כל כך עמוק באגף המודיעין עד ששום סרטון של אימוני הנוח'בה או דרמת רמדאן על פלישה לישראל לא היה יכול לשנות אותה", אומר בכיר לשעבר במערכת הביטחון.

"כפי שהתראות מודיעיניות עמוקות יותר לא שינו את התפיסה - האמונה בכך שסינוואר נקנה בכספי הקטארים ולא מעוניין במלחמה - כך גם יחידת האוסינט לא הייתה משנה דבר. בלאו הכי המידע הגלוי לא סיפק מידע לגבי עיתוי המתקפה, באותה שבת בשעה 6:29.

הפעלה של אלפי כרטיסי הסים בעזה ועוד ידיעות מודיעיניות אחרות, חונות בכלל בחטיבות מודיעין אחרות וגם הן לא הדליקו נורות אדומות, ובכלל - לעולם מעמדו של מודיעין גלוי יהיה נחות יותר בעיני חוקרי המודיעין מאשר מידע סמוי".

התפקיד במציאת החטופים מ-8 באוקטובר

כל זה השתנה בבת אחת בבוקר ב-8.10. יחידת האוסינט, שהייתה זכורה בצבא בעיקר כזו שמנתחת את טורי הדעה באל מנאר וצופה באל-ג'זירה, הפכה בבת אחת למקום שבו נאספים כל התמונות, הציוצים והסרטונים על מקום הימצאם וגורלם של החטופים מטלגרם ומטיקטוק.

"זו היתה התגייסות המונית של אנשי מילואים, של יזמי הייטק וסטארט-אפיסטים מעולמות עיבוד התמונה, זיהוי פנים וראייה ממוחשבת, כולם עבדו יחד כדי להשתמש בכל חלקיק מידע במטרה לבנות תמונת מצב שתאפשר להבין מה קרה לכל חטוף וחטוף", אומר אדם שהכיר את פעילות היחידה. היחידה הוקמה מחדש בבניין אזרחי נוצץ במרכז הארץ, דבר שסייע לה לעבוד עם יזמים וחברות אזרחיות, והיא צוידה בהתאם בציוד טכנולוגי חדש.

אבל הטבח והזעזוע באגף המודיעין הביאו לחשיבה מחודשת על האופן שבו הוא מפיק מודיעין גלוי, ובעיקר על החשיבות שבחידוש השריר שיודע להפיק אותו.

ראש אמ"ן הנוכחי, האלוף שלומי בינדר, הגיע למסקנה כי כחלק מלקחי ה-7.10 יש צורך לגוון את המקורות המודיעיניים, לאחר ההסתמכות היתרה על מודיעין סיגינטי - והחליט להקים מחדש את יחידת האוסינט כפעילות הנוספת לזו של "נתיבות".

האלוף השנוי במחלוקת ששינה את ייעוד אמ"ן האלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ן הנוכחי, מונה לתפקיד כחצי שנה לאחר טבח 7 באוקטובר ומאז חולש על זרוע המודיעין המרכזית של מדינת ישראל. קודמו בתפקיד, אהרן חליוה התפטר בעקבות המחדל וסיים את כהונתו באופן רשמי באוגוסט 2024, בעיצומה של המלחמה. בינדר נולד וגדל בחיפה, היה חניך ומדריך בצופים והתנדב לסיירת מטכ"ל. ב־1999 הוא נפצע קשה מפיצוץ מטען בתרגיל, אך חזר לשרת ביחידה. בהמשך פיקד על יחידת אגוז, על סיירת מטכ"ל, על חטיבת גולני ועל עוצבת הגליל, ולאחר מכן כיהן כראש חטיבת המבצעים במטה הכללי. ראש אמ''ן, האלוף שלומי בינדר / צילום: דו''צ המינוי עורר ביקורת חריפה בקרב משפחות שכולות, משום שב־7 באוקטובר היה בינדר ראש חטיבת המבצעים. לפי הביקורת, תפקידו כלל אחריות לסדר הכוחות בעוטף עזה ולהקצאת הכוחות באותה שבת. על חלקו בכישלון, הוא קיבל הערה פיקודית בלבד. המשפחות השכולות עתרו לבג"ץ נגד המינוי, אך העתירה נדחתה, והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, שהיה מקורב אליו, הגן על המינוי והגדיר אותו "האיש המתאים ביותר" לתפקיד. בנאום הכניסה שלו לתפקיד, אמר בינדר כי "איפה שכשלנו, נתחקר ונשתפר", והגדיר את מתן ההתרעה למלחמה כמבחן העליון של האגף. לפי הדיווחים, הוא אכן שינה את ייעוד אמ"ן כך שמתן ההתרעה היא משימתו הראשונה של הארגון. תחת פיקודו, תרם האגף למבצעים בלבנון ובאיראן ובהערכת מצב שהוביל בינדר, הוא הציג כי צה"ל סיכל תוך 40 שניות יותר מ־40 בכירים איראנים במהלך המבצעים נגד משטר האיתוללות. תומר שמאי קראו עוד

התחייה: מערך הכפוף ישירות לאגף מודיעין

הפעם - לא מדובר ביחידה צנועה אלא במערך הכפוף אליו ישירות, כזה שמקבל מעמד שווה לזה של 8200 או של חטיבת המחקר, והקמתו נמצאת תחת פיקוחו של ראש האגף.

מערך האוסינט החדש לא מזכיר בהרבה את היחידה הקטנה שנסגרה רק לפני כמה שנים: בראשה עומד הפעם סגן אלוף, הוא עצמאי יותר כשהוא מקבל מענה לוגיסטי וטכנולוגי גדול יותר, בעל שדרה פיקודית משלו ועצמאי יותר בנושאי גיוס וכח אדם - כלומר איננו נדרש בהכרח לגייס מפקדים מבחוץ.

בינואר השנה מוקם המערך והופך למבצעי - כשהוא משמש לא רק כגוף מודעיני נפרד היכול לאתגר את שאר חטיבות האגף - אלא הוא גם בעל סמכות מקצועית משלו סביב שולחן קבלת ההחלטות.

חיילי יחידת חצב, פי שלושה כוח אדם / צילום: דו''צ

יחידת האוסינט גרסה 2.0 היא לא רק גדולה יותר מהיחידה שנסגרה ב-2021 - פי שלושה בכוח האדם שלה. היא גם מצוידת בהרבה יותר טכנולוגיה בהתאם להתפתחויות האזרחיות בתחום הבינה המלאכותית.

"אבל גם במודיעין יודעים שאסור להסתמך על בינה מלאכותית יתר על המידה, חייבים לאזן בין אדם למכונה", אומר בכיר בקהילת המודיעין. "צריך לאזן את התפוקות של המערכות שמבוססות על מידע גלוי או משודר עם הבנה עמוקה באיסלאם, הבנה מדינית ואסטרטגית שאפשר למצוא רק אצל אנשים שלמדו אותו ושמנוסים בו", הוא אומר.

באמצעות חומרים שמופקים ממידע גלוי אפשר, למשל, לסתור את דברי נשיא סוריה א-שארע שהציג בנאומו האחרון באו"ם מסרים פייסניים, עם הסתה המושמעת על ידי האימאמים הרשמיים במסגדי דמשק - המכוונים על ידי המשטר בראשותו.

עיתונים בערבית. גם מידע גלוי משמש למודיעין / צילום: Reuters, Louafi Larbi

אפשר להבין את ההקשר שבו נאמרים דבריו של אזרח איראני ולהימנע מלהסיק מסקנות מרחיקות לכת על הציבור באיראן באמצעות ההבנה שאותו דובר הוא בכלל גולה שמקליט את דבריו בארה"ב; ואפשר להפיק תובנות מהתמונה הכאוטית שנוצרת בתימן מריבוי הערוצים התומכים כל אחד בכוחות הנתמכים על ידי איראן, סעודיה ואיחוד האמירויות.

"במודיעין גלוי לא מספיק רק למפות את הדוברים השונים ולספק הקשר - צריך לזקק את מה שמעניין, הרי לא כל מה שנאמר רלוונטי ופעמים רבות יש גם כוונה להטעות. אנחנו רואים את זה בעצמנו כמשתמשים: הרשת מלאה חדשות כזב וקמפיינים של השפעה שגם אותם צריך לדעת לנפות", אומר בכיר בקהיליית המודיעין.

הפיכתו של מערך האוסינט החדש בינואר השנה אפשרה לו לתרום לתמונת המצב המודיעינית שהצטברה באיראן במבצע "שאגת הארי" שהחל בסוף פברואר. תמונות של חיילים לא זהירים שהועלו מבסיסים באיראן סייעו להרכיב מאות מטרות תקיפה, ואגב כך גם לחסל את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה עלי רצ'א תנגסירי, וסייעו גם להעביר מידע אמין על הלך הרוח הציבורי בעורף האיראני. בהמשך הגיע כך גם מודיעין מהמשטים הטורקיים לעזה, ועד הניסיון לאתר מעורבים בפיגוע בעלי זהב ביום כיפור האחרון, באמצעות הצהרות תמיכה ברשתות החברתיות. "הידע האוסינטי קיים לא רק ברמה האסטרטגית, אלא גם הטקטית, זו שקשורה לניהול קרב בשטח", אומר בכיר בקהילת המודיעין. "האם ביחידה חושבים שבתצורה החדשה שלהם הם יודעים הכול? אם תשאל אותם, תבין שהם חושבים שהיום הם רק מתחילים להבין, שהם שלוש מתוך עשר, והאתגר הגדול עוד לפניהם. זו כנראה גם תפיסה נכונה לאיש צבא ומודיעין שחי את המציאות שלנו 24/7".