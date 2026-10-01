חברת תשתיות הענן לבינה מלאכותית נביוס (Nebius), הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול NBIS, הודיעה היום (ה’) על רכישת חברת הסטארט־אפ הישראלית Inferize, בעסקה המוערכת, לפי מידע שהגיע לגלובס, ב־100 עד 130 מיליון דולר. מדובר באקזיט מהיר במיוחד לחברה שהוקמה לפני כעשרה חודשים בלבד ונמכרת עוד בטרם השיקה את מוצריה באופן מסחרי. המשקיעה היחידה בחברה היא קרן ההון סיכון TLV Partners.

Inferize, בהובלת המייסד השותף והמנכ"ל גיא בורטניקוב, פיתחה טכנולוגיה שנועדה לקצר את זמני ההפעלה של מודלי בינה מלאכותית גדולים, לשפר את ניצול המעבדים הגרפיים (GPU) ולהפחית את עלויות המחשוב. לפי הודעת נביוס, החברה הצליחה להעמיד אבטיפוס עובד בתוך שלושה חודשים בלבד מהקמתה. כעת, הטכנולוגיה וצוות העובדים שלה ישולבו בפלטפורמת Token Factory של נביוס, המאפשרת לחברות ולמפתחים להריץ מודלי AI בסביבת ייצור.

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הטכנולוגיה של Inferize מתמקדת באחת הבעיות התפעוליות של תעשיית הבינה המלאכותית: הזמן שחולף מרגע שמוקצים משאבי מחשוב למודל ועד שהוא מוכן בפועל לטפל בבקשות משתמשים. התהליך, המכונה Cold Start, מחייב טעינה של המודל לזיכרון המעבדים הגרפיים, ובמהלכו משאבי המחשוב שהוקצו לו אינם מנוצלים לעיבוד בקשות. הבעיה משמעותית במיוחד כאשר הביקוש לשירותי AI מזנק ונדרשת הפעלה מהירה של שרתים נוספים, או כאשר מתבצעים עדכונים במודל תוך כדי פעילותו. כדי להבטיח זמינות גם במצבים כאלה, חברות נאלצות להחזיק קיבולת מחשוב עודפת, כלומר מעבדים גרפיים שאינם מנוצלים באופן רציף אך ממשיכים לייצר עלויות.

כך, הטכנולוגיה שפיתחה Inferize נועדה לצמצם את זמני ההמתנה הללו ולאפשר התאמה מהירה יותר של משאבי המחשוב לביקוש בפועל. מבחינת נביוס, המשמעות היא אפשרות לטפל בכמות גדולה יותר של בקשות באמצעות אותה תשתית חומרה, ובכך לשפר את הכדאיות הכלכלית של הפקת טוקנים, יחידות המידע שמודלי AI מעבדים ומייצרים. הרכישה מצטרפת למהלכים נוספים שביצעה נביוס להרחבת יכולות ההרצה של מודלי בינה מלאכותית. בין היתר, החברה שילבה בפלטפורמת Token Factory את הטכנולוגיה של Eigen AI, המתמקדת באופטימיזציה ברמת המודל, רכיבי התוכנה והמערכת. נוסף על כך, צירפה את צוות הליבה של Clarifai וקיבלה רישיון לשימוש בטכנולוגיה שלה, שנועדה לשפר את ניהול משאבי המחשוב ותהליכי הרצת המודלים.

"הישג חריג ביותר"

מאחורי ההשקעה ב־Inferize עומדת קרן TLV Partners, שהייתה המשקיעה היחידה בחברה. ההיכרות בין הקרן ליזמים החלה עוד קודם לכן, בעקבות השקעת הסיד של TLV בחברת גרנולייט (Granulate). שחר צפריר, שותף מנהל בקרן TLV Partners, מסר: "לשמחתנו הכרנו את הצוות והם אותנו, בזכות השקעת הסיד שלנו בגרנולייט, ולכן הם בחרו בנו כמשקיעי הסיד שלהם. ידענו מה הם מסוגלים". צפריר הוסיף כי "להגיע לאקזיט כזה שמונה חודשים בלבד מהקמת החברה זה הישג חריג ביותר, שממחיש את העוצמה והאיכות של היזמים והצוות המצוין שהם גייסו".

גיא בורטניקוב, מייסד שותף ומנכ"ל Inferize, מסר בעקבות העסקה כי "החזקת מעבדים גרפיים רזרביים בפעולה היא המחיר שמשלמים כדי להיות מוכנים לביקוש. ביטול העלות הזאת הוא הסיבה שבגללה הקמנו את Inferize". לדבריו, הצוות יפעל כעת במסגרת נביוס במטרה לאפשר טיפול בביקוש גדול יותר מצד לקוחות באמצעות כל מעבד גרפי.