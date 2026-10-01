הבורסה בת"א רשמה היום ציון דרך, כשלראשונה בתולדותיה חברה נסחרת הגיע לשווי של 1 טריליון שקל. מאחורי ציון הדרך ההיסטורי עומדת ענקית הסייבר פאלו אלטו , שהודיעה במפתיע בתחילת השנה על החלטתה לרשום את מניותיה בבורסה המקומית, ומאז מנייתה נמצאת בנסיקה.

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מאז הצטרפה לבורסה בתל אביב בתחילת חודש פברואר האחרון זינקה מניית פאלו אלטו, בניהולו של ניקאש ארורה, בכ-166% לשווי שיא של טריליון שקל (325 מיליארד דולר). בכך, היא מיצבה את עצמה בתוך חמישים המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בעולם (מקום 48). תוך שהיא עוקפת בדרך חברות ענק דוגמת ג'נרל אלקטריק , נטפליקס , ARM ומורגן סטנלי .

אלא שלפחות בינתיים, המשקיעים בת"א נהנו רק באופן חלקי מהנסיקה במניית הסייבר, שכן היא נכנסה לראשונה למדדים המובילים - ת"א 35 ות"א 125 רק בעדכון המדדים האחרון שנערך בחודש אוגוסט. באותה העת, הוחלט כי מניית החברה תכנס למדדים באופן הדרגתי בשלוש פעימות. כך שבעדכון החולף עמד משקלה במדד על כ-1.25%, ובעדכון הקרוב (נובמבר) הוא צפוי לעלות ל־2.5% מהמדד, ולבסוף בעדכון פברואר תגיע המנייה למשקלה המקסימלי (5% מהמדד).

בכך, ניצבת פאלו אלטו הרחק מעל ליתר המניות במדד הדגל המקומי ת"א 35. לצורך השוואה שוויה של מניית החברה השנייה בגודלה בשוק המקומי, חברת התרופות טבע , עומד כיום על כ-142 מיליארד שקל. אחריה נמצאות מניות הבנקים לאומי ופועלים שנסחרות בשווי של 110 ו-100 מיליארד שקל (בהתאמה).

למעשה, מניית פאלו אלטו שווה כמעט כמו שוויין של כל יתר מניות מדד ת"א 35 יחד (1.25 טריליון שקל), ויותר מפי 2 משווין של כלל מניות מדד ת"א 90. בשווי הנוכחי היא מהווה יותר משליש משווי כלל המניות הנסחרות בבורסה המקומית. לולא תקרת המשקל (5%), מניית פאלו אלטו הייתה מהווה כ-44% ממדד ת"א 35, ו-37% ממדד ת"א 125.

רכישת סייברארק באה לידי ביטוי בתוצאות

פאלו אלטו היא חברת אבטחת הסייבר אמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק. בתחילת חודש פברואר החלה מנייתה להיסחר בבורסה בת"א במקביל לנאסד"ק, אחרי שהשלימה את רכישת סייברארק הישראלית. מאז היא נסקה כאמור בכמעט 170%, בדרך לציון הדר ההיסטורי שנרשם היום.

בחודש שעבר פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון הפיסקלי הרביעי (שהסתיים בסוף יולי), במהלכו היא רשמה הכנסות של 3.4 מיליארד דולר, צמיחה של 34.5% ביחס לרבעון המקביל, שבו התוצאות של סייברארק ו־Chronosphere, חברה נוספת שנרכשה, עוד לא נכללו בדוחות.

לפי כללי החשבונאות המקובלים, פאלו אלטו עברה להפסד נקי של 282 מיליון דולר, לעומת רווח של 252 מיליון דולר ברבעון המקביל. זאת בין היתר על רקע גידול של 56.8% בהוצאות התפעוליות. על בסיס Non-GAAP, בנטרול הוצאות שקשורות לתגמולים ההוניים לעובדים, עלויות רכישות והפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, הרווח הנקי גדל ביחס לרבעון המקביל ב־26.7% ל־853 מיליון דולר, שהם 1.02 דולר למניה, 4 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

במבט קדימה, החברה צופה כי הכנסותיה בשנת 2027 צפויות להסתכם ב־14.1־14.2 מיליארד דולר, צמיחה של 23%־24%. ה־ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של מוצרי אבטחה מהדור הבא יגדל בטווח שבין 22%־23% לכ־11.1 מיליארד דולר. לפי אמצע טווח התחזית הרווח הנקי Non-GAAP יסתכם ביותר מ־3.5 מיליארד דולר.