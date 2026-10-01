המסלול שטיפס, וזה שאכזב: מה עשה החיסכון שלכם בספטמבר?

המגמה המעורבת בשווקים בחודש החולף (ספטמבר) באה לידי ביטוי גם בתשואות החוסכים בקופות הגמל. בזמן שהמסלול הכללי בקופות הגמל הניב תשואה ממוצעת שלילית של 0.1%, המסלול המנייתי והמסלול המחקה 500 S&P רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2% ו-2% בהתאמה.

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על פי תחזית אבי ברקוביץ', המשנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, במהלך חודש ספטמבר נע טווח התשואות במסלול הכללי בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 0.4%. תמונה הפוכה נרשמה במסלול הכללי, שם נע הטווח בין תשואה שלילית של 0.2% לבין תשואה חיובית של 0.6%.

ברקוביץ' מציין כי בחודש ספטמבר נרשמו ירידות שערים במרבית שוקי המניות בעולם, וירידות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות הכלליות. מנגד, הפיחות של השקל כלפי הדולר בשיעור של 2.5% תרם כ-0.5% לתשואות.

לעומת זאת, במסלול העוקב אחרי מדד הדגל האמריקאי, ה-500 S&P, טווח התשואות נע בין 1.9%-2.1%. זאת, על אף שהמדד עצמו רשם חודש אדום עם תשואה שלילית של 0.5%; אך העובדה שהדולר התחזק מול השקל בשיעור של 2.5%, הניבה לחוסכים תשואה חיובית.

ברקע לתשואות המעורבות, שוקי המניות בארץ ובחו"ל הציגו במהלך החודש החולף גם כן ביצועים מעורבים. בארץ, מדד ת"א 35 עלה ב-1.6% ומדד ת"א 125 עלה ב-0.5%, בזמן שמדד ת"א 90 ירד ב-2.7%. מגמה דומה, אם כי בעוצמות גבוהות יותר, נרשמה בארה"ב, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד ב-4.3%, מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.5% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.9%.

למרות ההתחזקות במסלול ה-500 S&P בחודשים האחרונים, המסלול המנייתי ממשיך להוביל את טבלת התשואות מתחילת השנה. כך, בזמן שבמסלול העוקב אחר מדד הדגל האמריקאי נרשמו עליות נאות של 7.8%, הציג המסלול המנייתי תשואה טובה אף יותר של 11.6%. המסלול הכללי, שנחשב לסולידי, הצליח גם להניב תשואה נאה של 6.8%.

זאת, לאחר שבשוק המניות הישראלי: מדד ת"א 35 עלה ב-15.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-11.2%. גם בארה"ב נרשמה מגמה חיובית באותה תקופה: מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.9%, מדד ה-500 S&P עלה ב-11.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-15.6%.