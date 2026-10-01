האסטרטג שמייחל לירידות בוול סטריט והסיבה

משקיעי וול סטריט אולי לא ישמחו לראות את מדדי המניות יורדים ב-5%-10%, אבל מבחינתו של מייק וילסון, האסטרטג הראשי של מורגן סטנלי, תיקון כזה דווקא עשוי להיות חדשות טובות לשוק.

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בריאיון ל-MarketWatch אמר וילסון כי הוא "היה מברך" על תיקון של 5%-10% במדד S&P 500, לאחר העליות החדות שנרשמו בשוק. לדבריו, ירידה מתונה יכולה לסייע להפחית חלק מהעודפות שנצברו בשוק ולהפוך את העליות בהמשך לבריאות יותר.

ההתייחסות מגיעה על רקע החשש המתמשך מתנודתיות בשוק האג"ח ומההשפעה האפשרית על מניות. העלייה בתשואות האג"ח מייקרת את עלות המימון ומעלה את התשואה שהמשקיעים יכולים לקבל מנכסים סולידיים יותר, ובכך עשויה להפעיל לחץ על תמחורי המניות.

עם זאת, וילסון אינו צופה בהכרח שינוי במגמה ארוכת הטווח. לדבריו, השוק עדיין נתמך על ידי צמיחה ברווחי החברות והוצאות הון גבוהות, ובפרט ההשקעות הקשורות לתשתיות AI.

במורגן סטנלי ממשיכים להעדיף חברות בעלות תזרים מזומנים חזק, שולי רווח יציבים ותחזיות רווח שמשתפרות. כלומר, גם אם השוק כולו יעבור תיקון, לא כל המניות צפויות להגיב אליו באותה צורה.

המסר של וילסון למשקיעים הוא לפיכך פחות "לברוח מהשוק" ויותר להתכונן לתקופה שבה בחירת המניות תהפוך לחשובה יותר. אחרי העליות החדות, תיקון מתון עשוי לנקות חלק מהעודפות - ולתת לשוק בסיס בריא יותר להמשך.