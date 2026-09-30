הקהילה הסגורה שבה לארי אליסון קנה שמונה בתים לעובדיו

בשנים האחרונות נהגו תושבי הקהילה הסגורה הקטנה פאלם מדוז אסטייטס, בבוינטון ביץ' שבפלורידה, לרכל על שורה של רכישות בתים שהתבצעו בשקט בשכונה בשנת 2023. שמונה בתים, שהיו בבעלות מוכרים שונים, ורובם כלל לא הוצעו למכירה, נמכרו בתוך שבועות ספורים בסכום כולל של כמעט 10 מיליון דולר. את כולם רכשה חברה בע"מ שכתובתה בקליפורניה.

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עד מהרה נפוצה השמועה כי הקונה המסתורי הוא מיליארדר מענף הטכנולוגיה. היו ששיערו כי מדובר במנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, ואחרים סברו כי זהו אילון מאסק.

בסופו של דבר התברר כי הקונה הוא לארי אליסון, מיליארדר ומייסד שותף בחברת אורקל - כך עולה מניתוח רישומי נכסים ומשיחות עם גורמים המכירים את העסקה. שנה קודם לכן שילם אליסון 173 מיליון דולר עבור אחוזה על חוף האוקיינוס בעיירה היוקרתית מנאלאפן, במרחק של כ־30 דקות נסיעה משם.

אילון מאסק / צילום: Shutterstock

אלא שהנכסים בבוינטון ביץ' לא נועדו לאליסון עצמו, אלא לעובדי משפחתו - ובהם מורים פרטיים לכמה מחמשת הילדים שיש לו מאשתו השישית, ג'ולין אליסון - כך לפי גורמים המכירים את הפרטים. דובר מטעם אורקל סירב להגיב בשמו של אליסון.

הרכישות מספקות הצצה נדירה לתופעה שבדרך כלל נסתרת מעיני הציבור - ככל שעשירי העל מרחיבים את נכסי הנדל"ן הפרטיים שלהם, הם רוכשים בתים גם עבור האנשים שמנהלים את משק הבית שלהם. כמה מהאנשים העשירים בעולם יצרו לעצמם מעין מתחמי מגורים סגורים, שבהם העובדים מתגוררים קרוב מספיק כדי להיות זמינים בעת הצורך, אך רחוק מספיק כדי לשמור על פרטיות המשפחה. צוקרברג, למשל, רכש כמה בתים בפאלו אלטו כדי להרחיב את המתחם המשפחתי שלו.

המגמה ניכרת גם בשוק מגדלי היוקרה, שבהם יזמים משלבים בקומות הנמוכות דירות סטודיו קטנות ודירות בן חדר אחד, המיועדות למגורי צוות משק הבית של הדיירים.

"שווה את זה"

בשנים האחרונות נהרו לדרום פלורידה רבים מעשירי העל - ובהם מנהלי קרנות גידור וענקי טכנולוגיה - ושינו את אפשרויות החינוך באזור כדי להתאימן לצורכי ילדיהם. כמה מהם השקיעו מאות מיליוני דולרים בהקמה או בהרחבה של עשרות בתי ספר פרטיים ובתי ספר בזיכיון. מאסק, אדם נוימן (ממייסדי WeWork), צוקרברג ויזם הנדל"ן ג'ף גרין אף הקימו בתי ספר משלהם.

בני הזוג אליסון מקפידים לשמור על פרטיות חמשת ילדיהם, שכולם מתחת לגיל 18. לדברי גורמים המכירים את המשפחה, השניים מעורבים מאוד בחיי הילדים. המתחם במנאלאפן כולל כמה מבנים, ובהם אזורים שבהם הילדים הבוגרים יותר לומדים בחינוך ביתי. כפי שסיפרו אותם גורמים, לילדים יש מגוון מורים פרטיים והם לומדים כמה שפות.

פאלם מדוז אסטייטס, השוכנת בין ווסט פאלם ביץ' לבוקה רטון, היא קהילה מוקפת אגם עם כניסה מאובטחת ושמירה 24 שעות ביממה.

"מכל אחד מהבתים נשקף נוף למים", סיפרה אשלי מקוי, סוכנת נדל"ן מקומית מסוכנות Serhant.

אדם נוימן, מייסד ושותף WeWork & Flow / צילום: שלומי יוסף

קימי קרוז, סוכנת נדל"ן מסוכנות LuxeIQ, מתגוררת בקהילה בעצמה. לדבריה, בוקר אחד בסביבות מרץ 2023 התקשר אליה סוכן מסוכנות אחרת וביקש לראות בהתראה קצרה במיוחד את כל הנכסים שהציעה למכירה במתחם, עבור קונה שחיפש לרכוש כעשרה בתים.

אף שבאותו שלב לא הוצגה הוכחה ליכולתו הפיננסית של הקונה, הסוכן הבטיח לקרוז שיהיה "שווה את זה" לארגן את הביקורים בנכסים מהרגע להירגע, כפי שנזכרה.

באותו יום הציגה קרוז כמה נכסים לקבוצה קטנה, שכללה גם מהנדס. לדבריה, הקבוצה התעניינה במיוחד בבתים חד־קומתיים בעלי מבנה נמוך ורחב. בהמשך ביקשו חבריה לראות גם בתים שכלל לא הוצעו למכירה, ולכן נפגשה קרוז בנפרד עם בעלי הנכסים כדי לשכנע אותם למכור.

"אמרתי, 'תראו, זו הזדמנות למכור את הבית בלי שתצטרכו בכלל להוציא אותו לשוק'", סיפרה קרוז. "יש כאן קונה רציני מאוד. הכסף קיים".

כעבור כמה ימים נאמר לקרוז, שעדיין לא ידעה את זהות הקונה, כי הוא מעוניין להגיע ולראות את הבתים בעצמו. מי שהגיע בסופו של דבר לסיור בנכסים, מוקף במאבטחים, היה אליסון עצמו. כבר באותו ערב קיבלה קרוז את הראשון מבין החוזים החתומים לרכישת הבתים.

חוף Boynton / צילום: Shutterstock, Felix Mizioznikov

בתים מטופחים

חברה בערבון מוגבל הקשורה לאליסון, שהונו מוערך בכ־200 מיליארד דולר, השלימה את רכישת שמונת הבתים בין מאי ליוני 2023 - כך לפי רישומי הנכסים. הבתים הם בגודל בינוני, כוללים מדשאות מטופחות ובחלקם יש גם בריכות שחייה.

כל אחד מהמוכרים גרף רווח ניכר מהעסקה - תופעה אופיינית לאזור, שאליו הגיעו קונים רבים מצפון־מזרח ארה"ב במהלך מגפת הקורונה, לפי סוכני נדל"ן מקומיים. בני הזוג פול ואיבון קרוזה, למשל, מכרו לאליסון בית בן שלושה חדרים בשטח של כ־195 מ"ר תמורת 1.2 מיליון דולר. לפי הרישומים, הם רכשו אותו ב־2019 תמורת 567 אלף דולר בלבד. בני הזוג קרוזה לא השיבו לבקשת תגובה.

כפי שמסביר פיטר מאהלר מחברת Mahler Private Staffing, מספר הולך וגדל של עשירי עולם רוכשים או שוכרים בתים עבור אנשי משק הבית שלהם. הכללת מגורים בחבילת ההעסקה מקלה על גיוס עובדים איכותיים, בייחוד באזורים יקרים שבהם ההיצע של דיור במחיר נגיש מוגבל. מעבר לכך, לקוחות רבים מעדיפים שהעובדים יתגוררו בנכס נפרד כדי לשמור על חיי משפחה שקטים ועל פרטיות מרבית.

"אם אתם רוצים שהם יגיעו לעבודה במהירות ושזמן הנסיעה שלהם יהיה סביר, השקעה במגורים עבורם יכולה להיות החלטה חכמה מאוד", אמר מאהלר.

בפאלם מדוז אסטייטס עוררו הרכישות של אליסון תרעומת בקרב חלק מהתושבים. שניים מהם סיפרו כי היו מי שהתנגדו לכך שאדם יחיד או תאגיד יחזיקו במספר כה רב של נכסים בתוך הקהילה. לדברי קרוז, ועד בעלי הבתים הנהיג בעקבות המקרה כללים שנועדו למנוע מהלך דומה בעתיד.

שכן המתגורר בסמוך לאחד הבתים שנרכשו עבור עובדיו של אליסון סיפר כי הבית שמור ומטופח במיוחד. הקהילה מספקת אמנם את שירותי הגינון והטיפול במדשאות, אך לדבריו, בעלי מקצוע נוספים הגיעו לנכס כדי לבצע שטיפת מים בלחץ ולספק שירותי טיפוח נוספים.

תושבים בקהילה מספרים כי הדיירים בלפחות חלק מהבתים שנרכשו עבור עובדי אליסון נוהגים במכוניות טסלה - החברה שבה כיהן אליסון כחבר דירקטוריון בין השנים 2018 ל־2022. לפי רישומי מחוז פאלם ביץ', לאחר שאליסון רכש את הבתים הוגשו בקשות להיתרי בנייה להתקנת מערכות אגירת אנרגיה ( Tesla Powerwall ) בכל שמונת הבתים.

לאליסון, בן 82, יש גם שני ילדים בוגרים מנישואים קודמים - מנכ"ל פרמאונט דייוויד אליסון ומפיקת הקולנוע מייגן אליסון. בחודשים האחרונים הוא משמש מקור מימון מרכזי עבור פרמאונט בעסקת הענק שלה לרכישת וורנר ברדרס דיסקברי תמורת 81 מיליארד דולר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.