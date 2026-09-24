דאודזבה, לטביה. כשרצועות של סרט דביק אדום מוצמדות לקסדותיהם, חיילים דנים התקדמו בחשאי דרך יער האורנים, ואז פתחו במתקפה עזה והשתלטו על עמדה שהוחזקה בידי חיילים ספרדים.

● הבינה המלאכותית הכניסה את תעשיית הוצאות הספרים לכאוס

● לא הבנתי עד כמה הייתי מכור לטלפון שלי, עד שנכנסתי לכלא

"Todos Muertos" - "כולם מתים", אחד החיילים הספרדים התבדח בעודו נח מתחת לרכב משוריין, שהרים את קנה התותח שלו כדי לסמן שהושמד.

פלוגת חי"ר ממוכן מדנמרק גילמה את כוחות האויב בתרגיל שחטיבת נאט"ו המוצבת בלטביה ערכה החודש כדי להגן עליה מפני רוסיה השכנה.

הדנים פתחו את התרגיל כבר בלילה הקודם, כששלחו רחפנים שנשאו מטעני דמה לתקוף את שטחי הכינוס של החטיבה. במקום פרצה מהומה, חיילים שישנו התעוררו, וכמה מהם הוגדרו כהרוגים, סיפר המפקד הדני בסיפוק ניכר.

העלאת המוכנות של המדינות הבלטיות

התרגיל, אחד מכמה שנערכו השנה במדינות הבלטיות, נועד להכין את חטיבת נאט"ו המוצבת כאן בהובלת קנדה למקרה שהאיום הרוסי הגובר על מדינות אירופה יתפתח למלחמה של ממש. במסגרת התרגיל הכוחות ניסו ליישם לקחים מהאופן שבו מהפכת הרחפנים שינתה את אופייה של הלחימה בשדות הקרב באוקראינה. עד כה, התוצאות היו מעורבות.

"אנחנו כבר לא רק מתאמנים. אנחנו עורכים חזרות לקראת משימה", אמר מפקד חטיבת נאט"ו, הקולונל הקנדי דייוויד בראסארד. "זה שינוי יסודי בתפיסה".

לדבריו, כ־35% מכלל כוחות היבשה של קנדה מחויבים לפעילות בלטביה. יחידות דומות של נאט"ו פועלות בהובלת גרמניה, שמציבה דרך קבע חטיבה בליטא, ובריטניה, שמובילה כוח קרבי באסטוניה.

תרגיל שנועד להכין את חיילי נאט''ו מ-2018 (ארכיון) / צילום: ap, Mindaugas Kulbis

נשיא לטביה אדגרס רינקביצ'ס אמר בריאיון כי הוא מקבל הערכות מודיעיניות המצביעות על הסלמה רוסית מתקרבת, אם כי לעת עתה היא נותרת מתחת לרף של פלישה צבאית של ממש, שתפעיל את מחויבויות ההגנה ההדדית של נאט"ו לפי סעיף 5 לאמנה. לדבריו, המלחמה נגד אוקראינה שהחלה בשנת 2022 הפכה את צבא רוסיה לחזק יותר, ולא לחלש יותר. הוא הזהיר כי כישלונה של רוסיה להשיג התקדמות משמעותית בשטח באוקראינה מסתיר לעיתים את עוצמת האיום הזה.

"מצבה של הכלכלה הרוסית כנראה אינו טוב כפי שהיה בעבר, אבל הצבא הרוסי מסוכן יותר משהיה לפני ארבע שנים וחצי, ואנחנו צריכים לקחת זאת בחשבון", אמר רינקביצ'ס. "בין אם נרצה בכך או לא, זהו צבא שכעת יש לו ניסיון קרבי, והוא גם הפגין גמישות ויכולת הסתגלות רבה לסוגי הלחימה החדשים".

כ־90% מההרוגים נגרמים מרחפנים

במהלך התרגיל נצפו באזור רחפנים שזהות מפעיליהם אינה ידועה. ייתכן שהיו רוסיים, וייתכן שהופעלו בידי אזרחים מקומיים, אמר בראסארד. המדינות הבלטיות כבר היו יעד למתקפות היברידיות.

החיילים הדנים, המשתייכים לרגימנט משמר החיים המלכותי, הקדישו זמן רב לצפייה בתיעוד שצולם מרחפנים ופורסם בערוצי מדיה חברתית רוסיים ואוקראיניים. בפלוגה משרתים כ־150 חיילים, וכמעט כולם רכשו לפחות מיומנויות בסיסיות בהטסת רחפנים. מפקד הפלוגה, שלחם באפגניסטן, סיפר כי ביקר בכמה יחידות באוקראינה בזמן המלחמה.

צבאות נאט''ו בתרגיל מ-2018 (ארכיון) / צילום: ap, Mindaugas Kulbis

עם זאת, לדבריו, אפילו היחידה שלו עדיין מתקשה לחקות את שיטות הלחימה של רוסיה ואוקראינה, שבהן כ־90% מההרוגים נגרמים מרחפנים וחלק ניכר מתורת הלחימה המסורתית הפך למיושן . כ־90% מהרחפנים ששימשו את "הכוח האדום" הדני בתרגיל נועדו לתצפית ולאיסוף מודיעין, ורק מעטים שימשו כנשק.

גם הכוחות הדניים, שמייחסים חשיבות רבה להפקת לקחים מהמלחמה באוקראינה, מחזיקים כיום ברחפנים מעטים בלבד. במקרה של עימות יעמדו לרשותם רחפנים נוספים, אמר המפקד.

במורד הדרך, בצומת בלב היער, חנו שני טנקי לאופרד קנדיים, ללא רשתות או אמצעי הגנה מפני רחפנים מהסוג שהפך לחיוני במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אנשי הצוות סיפרו כי רק לאחרונה החלו להתאמן בהתמודדות עם רחפנים. כשאחד החיילים נשאל אילו אמצעי הגנה עומדים לרשותו, הוא השיב כי בקרוב הוא צפוי לקבל רובה ציד. בטנק עצמו לא הותקנה מערכת לגילוי רחפנים.

בסוללת הארטילריה הקנדית שהשתתפה בתרגיל, המפקד סיפר כי הכוחות הציבו תותחי הוביצר הנגררים מדגם M777 במרחק של 12 ק"מ זה מזה, מרחק גדול בהרבה מהמקובל, כדי לצמצם את הסיכוי שיתגלו בידי רחפנים. בנוסף, הם חפרו עבורם עמדות בעומק של עד שלושה מטרים, כדי להגדיל את סיכוייהם לשרוד לאחר שיתגלו.

המייג'ור הקנדי, ששירת באוקראינה כיועץ לפני שנת 2022, אמר כי חייליו צופים ללא הרף בסרטונים מהמלחמה ומציעים פתרונות ושיטות פעולה חדשות.

יוריס יוראשס, לשעבר חבר הפרלמנט של לטביה, שהצטרף בשנת 2022 לצבא אוקראינה כמפקד פלוגת סיור, גיחך כששמע על התרגיל. לדבריו, תותחי הוביצר נגררים כמו M777 כמעט שאינם משמשים כיום באוקראינה, משום שהם הופכים למטרה לרחפנים מיד לאחר הירי, וגם הטמנתם עמוק באדמה לא תגן עליהם. גם הטנקים נעלמו כמעט לחלוטין מקו החזית. אלה שעדיין מנסים לפעול מכוסים בדרך כלל בכמה שכבות של אמצעי הגנה מפני רחפנים, שמקנים להם מראה דמוי קיפוד.

"טנק בשדה הקרב כיום הוא כמו עוגת קינוח - מפעילי הרחפנים יריבו ביניהם על הזכות לתקוף אותו ראשונים", אמר יוראשס. "צבאות נאט"ו אינם מוכנים לסוג כזה של מלחמה מודרנית. הם רק שמעו על המלחמה באוקראינה בטלוויזיה או ברשתות החברתיות, והם לא מבינים עד כמה הכול השתנה".

לדברי בראסארד, רחפנים נוספים וטכנולוגיות מודרניות אחרות נמצאים בדרך, וחטיבת נאט"ו בלטביה מסתגלת למציאות החדשה באמצעות תרגול של פריסת רשתות נגד רחפנים מעל כבישים ושל הקמת מפקדות ממוגנות. אף שכוחות אוקראיניים אינם מתאמנים עם כוחותיו, הם משתפים פעולה עם צבא לטביה ועם חטיבות המשמר הלאומי שלה.

"האם אנחנו נמצאים בדיוק במקום שבו אנחנו אמורים להיות? לא ב־100%", אמר. "אבל האיום שנמצא כרגע מעבר לגבול נותן לנו זמן להגיע לקצב הפעילות הנדרש".

רינקביצ'ס, נשיא לטביה, אמר כי כבר קרא לעמיתיו, מנהיגי מדינות נאט"ו, להאיץ את השינויים בתוכניות ובתורת הלחימה. "נאט"ו צריכה להיות הרבה יותר גמישה ולהסתגל מהר יותר, הן ברמת הכוחות הלאומיים והן בכל הנוגע לתכנון ההגנה של הברית כולה", אמר.

בכנס שנערך בריגה, בירת לטביה, קירילו בודאנוב, ראש לשכת נשיא אוקראינה ומפקד המודיעין הצבאי לשעבר, מתח ביקורת על האופן שבו כוחות אוקראיניים משולבים בתרגילי נאט"ו. לדבריו, כשהם מוזמנים להשתתף בתרגילים, הם בדרך כלל משמשים כ"כוח האדום" המדמה את האויב, במקום להשתלב בכוח העיקרי.

"כשאתם לא משלבים את היחידות האלה כחלק מהכוחות שלכם, אתם לא מבינים את שיטות הפעולה שפיתחנו, וכל מה שאתם רואים הוא איך הכוח היריב משמיד את היחידות שלכם, וזה מה שקורה שוב ושוב", אמר בודאנוב. לדבריו, רחפנים כשלעצמם חסרי תועלת ללא מערכת צבאית משולבת שתומכת בהפעלתם.

שר ההגנה של לטביה, ראיביס מלניס, קצין צבא לשעבר ששירת באוקראינה במהלך המלחמה, הסכים. "רוסיה תוקפנית. חשוב שנבין שרוסיה אינה שואפת לשלום", אמר. "יש רק מדינה אחת בעולם שיודעת כיצד להילחם ברוסיה במציאות, והיא אוקראינה. אנחנו זקוקים ללקחים האלה, אנחנו צריכים להתכונן".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.