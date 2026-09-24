התרחיש שמלך האג”ח מזהיר ממנו ומתי שוק המניות יגיע לנקודת שבירה

האם 6% הוא ה־5% החדש? זו השאלה שמתחילה להעסיק את שוק האג"ח האמריקאי, לאחר שהתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים חצתה את רף 5% והגיעה לשיא של 19 שנה.

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במשך שנים נתפסה תשואה של 5% כרמה שבה שוקי המניות והאג"ח עלולים להתחיל להרגיש לחץ משמעותי. כעת, בניתוח שפורסם אתמול, רויטרס מצביעה על שינוי בתפיסה - תשואה של 5% מתחילה להיראות פחות כמו תקרה ויותר כמו תחנה בדרך ל־6%.

חשוב להדגיש: אין כיום תחזית מוסכמת שלפיה התשואה אכן תגיע ל־6%. מייק בל, ראש אסטרטגיית השווקים ב־BlueBay, אמר לרויטרס שאין "מספר קסם" שבו תשואות האג"ח הופכות לפתע לבעיה. לדבריו, מה שחשוב הוא היחס בין תשואות האג"ח למדדים אחרים, ובראשם התשואה על רווחי החברות.

ובכל זאת, רויטרס מביאה אינדיקציות לכך ש־6% כבר אינו תרחיש שניתן להתעלם ממנו.

לפי אנליסטים של JPMorgan, השינוי במבנה הכלכלה - ובמיוחד המשקל הגדל של AI, שירותים ובריאות - עשוי לגרום לכך שהכלכלה ושוק המניות יהיו עמידים יותר בפני ריבית גבוהה. להערכתם, נקודת השבירה של שוק המניות עשויה להיות כיום באזור 5.5%-6%.

גם הנתונים של Invesco מציעים שהשוק עדיין לא נמצא בהכרח בנקודת השבירה. פול ג’קסון, ראש מחקר הקצאת הנכסים הגלובלי של החברה, מצא כי מניות העולם נוטות להתחיל לרדת כאשר התשואה ל־10 שנים הייתה בממוצע 4.72% במשך 12 חודשים ואז ממשיכה לעלות. נכון לעכשיו, הממוצע ל־12 חודשים עומד על כ־4.34% - כלומר, לפי המדד הזה, נקודת המפנה עדיין לא הגיעה.

שוק של 29 טריליון דולר

אבל אם התשואה אכן תגיע ל־6%, המשמעות תהיה רחבה הרבה יותר מעוד עלייה של אחוז. שוק האג"ח האמריקאי הוא שוק של כ־29 טריליון דולר ומהווה עוגן לתמחור של נכסים פיננסיים ברחבי העולם. מעבר מ־5% ל־6% יהיה למעשה שינוי משמעותי בעלות ההון הגלובלית.

ברויטרס מציינים כי תרחיש כזה יכול לשקף ציפיות אינפלציה גבוהות יותר, חששות גוברים לגבי מצבה הפיסקלי של ארה"ב או אמונה שהריבית תישאר גבוהה במשך שנים - או שילוב של כל אלה.

אחד המשקיעים הבולטים שכבר מזהיר מפני תרחיש כזה הוא ג’פרי גונדלאך, "מלך האג"ח". גונדלאך, מנהל ההשקעות של DoubleLine, אמר בשבוע שעבר שהתשואות ארוכות הטווח עשויות לטפס "הרבה, הרבה יותר" ואף לעבור את 6%. לדבריו, עלייה נוספת בריבית עלולה להוביל למיתון ולגל של חדלות פירעון בקרב חברות.

הכינוי "מלך האג"ח" דבק בגונדלאך בזכות המוניטין שבנה לאורך שנים כאחד ממשקיעי החוב הבולטים בוול סטריט ונודע בין היתר בזכות זיהוי מוקדם של הסיכונים בשוק המשכנתאות האמריקאי לפני המשבר הפיננסי של 2008.

הפעם האחרונה שבה התשואה על אג"ח ארה"ב ל־10 שנים הייתה באזור ה-6% הייתה בתחילת שנת 2000. השיא הרלוונטי נרשם ב־20 בינואר 2000 כאשר התשואה הגיעה ל־6.79%.

מאז עבר שוק האג"ח האמריקאי משבר פיננסי, תקופה ממושכת של ריבית אפסית, מגפה ואינפלציה - אך התשואה ל־10 שנים לא חזרה לרמה של 6%.

בכל מקרה, אם התשואות ימשיכו לעלות, המשקיעים יצטרכו להתמודד עם עולם שבו האג"ח הממשלתיות האמריקאיות מציעות תשואה גבוהה משמעותית מזו שהתרגלו אליה במשך שנים - ועם השאלה כמה זמן עוד יכולים שוקי המניות והכלכלה לספוג את עלות הכסף הזו.