שוק האג"ח האמריקאי שולח אותות אזהרה, אבל ב־HSBC דווקא לא ממהרים להיכנס למגננה. לפי MarketWatch, האסטרטג הראשי של הבנק לתחום הקצאת נכסים, מקס קטנר, נותר עם המלצה של Maximum Overweight (משקל מקסימלי) על מניות.

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קטנר מכיר בכך שהעלייה במחירי האנרגיה ובתשואות האג"ח כבר הותירה את חותמה על שוקי המניות והאשראי. עם זאת, הוא סבור כי קיימים קטליזטורים שיכולים להוציא את השווקים מטווח המסחר הנוכחי ולתמוך בעליות.

אחד מהם הוא שיפור בשוק הנפט, כולל אפשרות לפתיחה מחדש של צינור הנפט East-West של סעודיה. גורם נוסף הוא ההתפתחויות הפוליטיות לקראת בחירות האמצע בארה"ב, שלדברי קטנר עשויות להביא לשינויי מדיניות.

ומה ב-HSBC אוהבים? טכנולוגיה נמצאת בראש הרשימה - הבנק מעדיף מניות טכנולוגיה בארה"ב ובאסיה, ובפרט טכנולוגיה אמריקאית על פני חברות בעלות שווי שוק קטן. בנוסף, הוא שורי על הבנקים האירופיים.

גם בגזרת האג"ח הבנק אינו פסימי באופן גורף, אך הוא סלקטיבי עם העדפה לאג"ח ממשלתיות בריטיות, בעוד שהיא נותר זהיר יותר לגבי האג"ח הארוכות של גוש האירו ויפן. זהב נותר גם הוא בנכסים המועדפים על הבנק.

המסר של HSBC אינו שהסיכונים נעלמו. אלא שלמרות העלייה בתשואות והחששות מאינפלציה, הבנק עדיין סבור שהסביבה מצדיקה חשיפה גבוהה למניות, ובעיקר לטכנולוגיה.