סימן האזהרה שהופיע במניה הגדולה בעולם - והאם מדובר בהזדמנות?

"הירידה בתמחור מניית אנבידיה שולחת סימן אזהרה לגבי יכולתה העתידית של יצרנית השבבים לשמור על צמיחת הרווחים האדירה שלה", דיווחו אתמול בבלומברג.

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לפי נתוני סוכנות הידיעות, המניה נסחרת במכפיל רווח עתידי (12 חודשים קדימה) של פחות מ-17 - בסמוך לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מזה יותר מעשור. בדיווח צוין כי מכפיל הרווח הזה עומד על מחצית מזה שהציגה המניה ב-2025, אז ההכנסות והרווחים של החברה היו נמוכים יותר; וכן כי הוא נמוך יותר ממכפיל של 25 שנרשם עוד השנה במאי האחרון.

אלי הורטון, מנהל השקעות בכיר בחברת ניהול ההשקעות TCW, אמר לבלומברג כי "המניה רשמה ירידה די משמעותית בתמחור, מה שמעיד על מידה בריאה של סקפטיות שהחברה תוכל לשמור על עוצמת הרווחיות הנוכחית שלה. ביצועי המניה מפתיעים, בהינתן הנתונים הפונדמנטליים המצוינים שלה, אבל זה אומר שהשוק מצפה לפחות ממה שהקונצנזוס מעריך כרגע".

בעוד שמניית אנבידיה טיפסה מתחילת השנה בכ-22% - השנייה בעלת הביצועים החזקים ביותר בקרב "שבע המופלאות" אחרי אפל (עם כ-25%) - יצרניות שבבים כמו מיקרון , אינטל ו-AMD רשמו באותה תקופה עליות תלת־ספרתיות. מדד השבבים של פילדלפיה בכללותו טיפס מתחילת השנה בכ-77%, ומכפיל הרווח העתידי שלו עומד לפי בלומברג על 21. אנבידיה היא החמישית בעלת הביצועים הגרועים ביותר בקרב החברות הכלולות במדד.

בבלומברג ציינו כי "חלק מהבעיה היא שהרווחיות של אנבידיה נמצאת תחת לחץ, הרבה בגלל המחירים המאמירים של רכיבי מפתח כמו שבבי זיכרון. שולי הרווח הגולמי שלה עמדו על 75% ברבעון השני, אך צפויים להתכווץ לפחות מ-72% ברבעון הרביעי, לפני שיתאוששו ברבעונים הבאים - כך לפי ממוצע של תחזיות אנליסטים שנאספו בבלומברג".

נקודת כניסה אטרקטיבית?

דייוויד ראסל, ראש תחום אסטרטגיית שווקים גלובליים בחברת הברוקראז' TradeStation, אמר לבלומברג כי שולי הרווח של אנבידיה מהווים גורם משמעותי שמכביד על המניה. הוא העריך כי התחרות תתגבר, במיוחד לנוכח העובדה שחלק מהלקוחות הגדולים ביותר של אנבידיה מפתחים שבבי AI בעצמם.

"חברות רוצות להפחית את התלות שלהן באנבידיה, אז מאוד סביר שהפוזיציה שלה בשוק תיחלש לאורך הזמן, וזה אומר שייתכן יותר ששולי הרווח הגולמי יידרדרו מאשר ישתפרו, מה שמהווה בעיה גדולה למשקיעים", אמר ראסל. "מכפילים מתרחבים כאשר חברות ממוצבות היטב עם פוטנציאל להשתפר, ואנבידיה לא מציעה את זה".

הורטון מ-TCW ציין כי "זה נבון לקחת צעד אחורה ולשאול האם כל הוצאות ההון האלה הן בנות־קיימא, כי עצים לא גדלים על השמיים. עם זאת, נראה שהמכפיל של אנבידיה באמת מבוסס על נקודת הנחה של האטה בהוצאות על AI, שיצטרכו לבוא או מכיוון של האטה של ענקיות הטכנולוגיה, או מכיוון של מסגרת רגולטורית שמעכבת או סוגרת דברים". עם זאת, הוא ציין כי שני התרחישים הללו נראים לא סבירים, מה שהופך את מניית אנבידיה בעיניו לאטקרטיבית למדי.

"אף אחד לא יודע אם המניה תעבוד", אמר הורטון מ-TCW. "אבל התנאים הנוכחיים מאוד מושכים ואני אוהב את מאזן ההסתברויות כאן. אם השאלה היא האם המכפיל יעבוד לטובתך על ידי התרחבות מכפילים כלפי מעלה, או יעבוד נגדך, בהחלט הייתי בוחר באפשרות הראשונה. זה נראה כמו מכפיל אטרקטיבי מאוד כנקודת כניסה".

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