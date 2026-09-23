ירידות בתל אביב; מניות השבבים מטפסות, מניות הבנקים יורדות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:00

הבורסה בתל אביב עברה לפני שעה קלה לירידות שערים. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 מאבד מערכו כ-0.9%.

את הירידות מובילים מדדי הבנקים והביטחוניות, עם ירידות של כ-1.3% וכ-0.9%, בהתאמה. למעט מדד הטכנולוגיה, שנתמך על־ידי מניות השבבים הדואליות ומטפס בכ-0.2%, כלל המדדים הענפיים נסחרים כעת באדום.

10:35

הבורסה נסחרת כעת בשינויים קלים בלבד. מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.1%.

מדדי הביטוח והטכנולוגיה מתקדמים בכ-0.7% ובכ-0.5%, בהתאמה. מנגד, מדד הבנקים בולט לשלילה עם ירידה של כ-0.6%.

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את היום בעליות שערים קלות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 נסחר ביציבות.

מדד הטכנולוגיה מוביל את העליות ומתקדם בכ-0.7%, כאשר מניות השבבים הדואליות נובה , קמטק וטאואר בולטות לחיוב. שלושתן חזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים מניו יורק.

מנגד, מדד ת"א־נפט וגז ממשיך במומנטום השלילי שלו ונחלש בכ-0.4%, על רקע הירידה שנרשמת במחירי הנפט בעולם.

9:30

חברת הביטוח כלל רוצה לחזור לשוק החיתום, בנקאות ההשקעות והפעילות בשוק ההון. שנתיים אחרי שדיווחה כי היא מתכוונת להשקיע בבנק ההשקעות ווליו בייס, כעת כלל ביטוח מתניעה את המהלך מחדש ומדווחת כי היא בוחנת השקעה בחברה תמורת 18%-20% ממניות החברה לפי שווי של 600 מיליון שקל לפני הכסף. כלומר, כלל צפויה להשקיע ב-130-150 מיליון שקל.

ווליו בייס, שהוקמה ב-2013, נשלטת על־ידי ויקטור שמריך ועידו נויברגר, והיתרה מוחזקת בחלקים שווים בידי נתן חץ (אלוני חץ), דודי ורטהיים (קוקה קולה, קשת, בנק מזרחי טפחות) ובית ההשקעות מיטב של משפחות סטפק וברקת.

חמישה דברים לקראת יום המסחר

8:20

1. שוק המניות

יום המסחר החדש בשווקים נפתח כאשר הזירה הגאו-פוליטית עומדת במוקד תשומת-הלב של המשקיעים, לאחר שאמש הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי בכירים אמריקאים ואיראניים התכנסו לפגישה בת כמה שעות בשולי הוועידה הכללית של האו"ם - פגישה אותה הגדיר כ"טובה מאוד". מחירי הנפט נסוגו אתמול זה היום החמישי ברציפות, והם ממשיכים לרדת גם הבוקר.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת הונג קונג יורדת בכ-1%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסה בסיאול מטפסת בכ-0.4%. הבורסה בטוקיו סגורה היום בשל יום חג. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות קלות של עד 0.2%.

המניות הדואליות יחזרו מניו יורק עם פער ארביטראז' כולל שלילי קל של כ-0.2%. מניות השבבים טאואר , נובה וקמטק יטפסו בין 1% ל-3%, על רקע העליות שנרשמו בסקטור השבבים אמש. פאלו אלטו תתקדם בכ-1.7%. מנגד, טבע צפויה לרדת בכ-1%.

הבורסה המקומית, שחזרה מפגרת סוף שבוע ארוכה בשל יום כיפור, לא הצליחה להידבק באופטימיות שנרשמה בימים האחרונים בארה"ב - וננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.3%.

את העליות הוביל מדד הטכנולוגיה, שטיפס בכ-1.8%, עם עליות בולטות בקרב מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק . המניות חזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים מוול סטריט, שם נרשם ראלי משמעותי במניות ה-AI אמש. גם מדד הביטוח בלט לחיוב עם עלייה של כ-1.3%.

מנגד, את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-2.3%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. נפט מסוג ברנט ירד מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, לאחר שדיווחים שפורסמו ברויטרס ובסוכנות הידיעות היפנית קיודו ציינו כי איראן אותתה על מוכנות לפתוח מחדש בתוך שבעה ימים את מצר הורמוז, בתנאי שהמצור עליה יוסר - אלו הוכחשו בהמשך על־ידי סוכנות הידיעות האיראנית "פארס". אחרי מדד ת"א־נפט וגז, בלטו לשלילה מדדי התשתיות והבנקים, עם ירידות של כ-1.3% וכ-1%, בהתאמה.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית התוכנה נייס , שקפצה במעל 9%. המניה החלשה ביותר במדד הייתה תמר פטרוליום , שאיבדה מערכה מעל 4%.

מי שעוד בלטה לשלילה היא מניית האשלג והמינרלים איי.סי.אל , שירדה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז ברשת החברתית שלו כי הוא בדרך לעסקה גדולה לרכישת אשלג מבלארוס. זאת, במחיר נמוך בהרבה מזה שארה"ב משלמת כיום לקנדה - מה שעלול להוביל לירידת מחירים מחודשת בענף.

בחזית התאגידית, אתמול דווח כי אחרי שנה של עיכובים, רשות התחרות הודיעה כי היא דורשת מיוניון השקעות של משפחת חורש, חלק מקבוצת יוניון הראל, למכור את מניותיה ברשת סופר-פארם (35%), כדי שתוכל להתקדם ולרכוש את כאל - מה שבפועל מטרפד את העסקה. לאחרונה התריע בנק דיסקונט בפני המפקח על הבנקים כי העסקה על סף פיצוץ וביקש הקלות שיאפשרו לו להוציא אותה לפועל, או לסגת מהליך המכירה.

בדיווח שהוציאה הראל לבורסה בלילה, מסרה החברה כי "ככל שהחלטת הממונה תעמוד בעינה, תוצאת החלטת הממונה היא ביטול הסכם הרכישה בתום תקופת ההארכה האחרונה שנקבעה לתוקף ההסכם (1 בנובמבר 2026). לשם השלמת התמונה יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם הרכישה, במקרה של ביטול העסקה עקב אי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, החברה תישא בתשלום פיצוי מוסכם בסכום שאינו מהותי לחברה".

בניו יורק, הבורסה ננעלה אמש במגמה מעורבת. הנאסד"ק טיפס בכ-0.4% לשיא חדש של כל הזמנים, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.4%. זאת, במקביל לירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם (ראו הרחבה מטה). מניות השבבים המשיכו במומנטום החיובי שלהן: קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר הסקטור, התקדמה במעל 2% ומשלימה עלייה של כ-7.5% עד כה השבוע.

מניית יצרנית שבבי הזיכרון סנדיסק כיכבה אתמול עם עלייה של קרוב ל-7%, על רקע המלצת קנייה שקיבלה מפירמת ההשקעות רוזנבלאט. החברה החלה סיקור על המניה עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 2,400 דולר, שמשקף לה אפסייד של 36% לעומת שער הנעילה שלה ביום שני. על רקע בום ה-AI, המניה זינקה בקרוב ל-700% רק מתחילת השנה הנוכחית ובשיעור מסחרר של מעל 1,700% בשנה האחרונה.

מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק) נמצאת על המסלול לסגור את החודש החזק ביותר שלה מזה מעל 13 שנה (יולי 2013), עם עלייה של כ-28.7% עד כה בספטמבר; זאת, הרבה בזכות אופטימיות לגבי עוזר ה-AI החדש שהשיקה החברה, Muse. הפלטפורמה החדשה מתמחה בביצוע משימות רב־שלביות כמו מציאת נתונים בקרב מספר חשבונות, מילוי טפסים ברשת, ביצוע משא-ומתן ורכישות מקוונות.

"בעוד שעדיין מוקדם לומר, אנו מאמינים של-Muse יש את הפוטנציאל להפוך לאפליקציית ה-AI בעלת השימוש הצרכני הנרחב ביותר מאז ChatGPT", כתב דאג אנמות', אנליסט של ג'יי. פי. מורגן בהודעה למשקיעים. אנמות' ציין לחיוב את ממשק המשתמשים הידידותי למשתמש של האפליקציה, את המינוי החינמי (free tier) הנדיב שלה ואת יתרון ההפצה של מטא לרוחב פלטפורמות המדיה החברתית השונות שלה.

היום צפויה להתחיל וועידת Meta Connect בת היומיים בקמפוס של החברה בקליפורניה, במהלכה צפויה מטא להציג את הפיתוחים האחרונים שלה בתחום ה-AI, כך שעל רקע זה ייתכן שהמניה תרכז עניין היום ומחר.

2. שוקי האג"ח

ספטמבר הערים על המשקיעים בשוק האג"ח האמריקאי קשיים, כך מציינים בבית ההשקעות פסגות. מאז נאומו של הנגיד וורש בג'קסון הול בסוף אוגוסט, נחלשו אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח הקצר ותשואותיהן זינקו (עלייה בסיכון), מגמה שרק התחזקה לאחר החלטת הפד בשבוע שעבר על העלאת הריבית.

תשואת אג"ח לפירעון לשנתיים עלתה ל־4.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2024; עם זאת, התשואות לאג"ח ל־10 שנים (ארוכות) מעט התמתנו וירדו מתחת לקו 5% הסימבולי. בפסגות אומרים כי השוק מתמחר כמה העלאות ריבית נוספות; וכי התשואות הארוכות עלו עד כה בשל אי־ודאות, גירעון גבוה והנפקות קונצרניות ומכירות אג"ח של יפן.

לדבריהם, "יחס הסיכון־סיכוי עבור המשקיעים באג"ח ארוכות לפדיון עדיין אינו אטרקטיבי, ושינוי כיוון של הפד ידרוש האטה משמעותית שאינה נראית כרגע באופק".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל נחלש הבוקר קלות מול הדולר, כאשר שערו הרציף עומד על מעט מתחת לרף ה-3.01 שקלים. במקביל, המטבע האמריקאי ממשיך במגמת ההתחזקות שלו בעולם, כאשר מדד הדולר (DXY) מטפס בכ-0.1% לרמה של 100.7 נקודות.

ד"ר אילן גילדין מקרני פמילי אופיס כתב אתמול כי "התרחבות פערי הריבית באג"ח לטובת הדולר (לעומת האג"ח השקלי) מייצרת לחץ בסיסי לפיחות השקל". הוא הוסיף כי "בשנים האחרונות שער הדולר־שקל מושפע לא רק מפערי הריבית, אלא גם מהקשר ההדוק לביצועי שוקי המניות בארה"ב ומפרמיית הסיכון של ישראל. לכן גילדין מעריך כי "לפערי הריבית כשלעצמם אין בהכרח כוח לייצר שינוי מגמה חד־כיווני בדולר־שקל, אבל הם בהחלט מציבים רצפה מסוימת לדולר ומקשים על השקל להמשיך ולהתחזק".

כאמור, מחירי הנפט סיימו את היום החולף בירידות קלות, וגם הבוקר ממשיכים במגמה זו ונסוגים בשיעור של עד 1.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 89 דולר לחבית. מדובר ביום חמישי רצוף של ירידות בעבור שני סוגי הנפט.

ברקע למגמה, הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהתקיימה פגישה בת כמה שעות בין בכירים אמריקאים למשלחת איראנית בשולי הוועידה הכללית של האו"ם - פגישה אותה הגדיר כ"טובה מאוד". לצד זאת, הוא חזר כמה פעמים על כך שהוא יידרש בקרוב להחלטה האם לעשות עסקה מול טהרן או "להשמיד" את המדינה.

אמש, דווח כי ממשל טראמפ בוחן אפשרות של הטלת איסור על יצוא דיזל, על מנת להפחית את המחירים בארה"ב, שעלו לשיאים בעקבות המלחמה נגד איראן. "אנחנו בוחנים אם זה יהיה אפשרי מבחינת קיבולת הזיקוק הכללית והאם איסור מלא או חלקי יעבוד", אמר שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט בשיחה עם עיתונאים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך במגמה החיובית שהציג לאחרונה ומטפס הבוקר במעל 2% אל מעל לרף ה-87 אלף דולר.

4. מאקרו

האירוע המרכזי השבוע הוא פגישת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שִי ג'ינפינג. שני המנהיגים צפויים להיפגש מחר (ה') בוושינגטון ולחפש דרכים לחזק את 'הפסקת האש' השברירית בסחר בין המדינות. טראמפ ושי מעוניינים לחזק את יציבות הסחר בין המדינות ולהציג הישגים כלכליים, אך עלולים להיתקל בקשיים על רקע המחלוקת סביב ה־AI, השינויים במדיניות המכסים האמריקאית וסנקציות הקשורות למלחמה באיראן.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר ל־CNBC כי "הכבוד הרב" שטראמפ ושי רוחשים זה לזה מחלחל גם למשא-ומתן ביניהן, אך ציין כי "יש כמה התחייבויות שסין טרם קיימה במלואן", במסגרת הסכם הסחר שגובש לפני כשנה. הפסגה מתקיימת כשנותרו כ־6 שבועות לבחירות האמצע בארה"ב, שמתמקדות במידה רבה ביוקר המחיה. לטראמפ, שמצבו בסקרים בסוגיה זו בשפל, יש תמריץ נוסף לצאת מהפסגה עם הישג כלכלי כלשהו.

בינתיים, בחזית המאקרו בארה"ב, בכירים בפד ממשיכים לאותת על כך שיידרשו בטווח הזמן הקרוב העלאות ריבית נוספות. בראיון לרויטרס, נשיא הפד בסנט לואיס, אלברטו מוסאלם, אמר כי "כוחות ההיצע והביקוש העקביים ממשיכים לתרום לכך שסיכוני האינפלציה נותרים מוגבהים, ולראייתי לולא הידוק מוניטרי נוסף לטיפול באינפלציה, סביר יותר שהיא תהיה משמעותית מעל ליעד ה-2% שלנו בעוד 18 חודשים מאשר ביעד".

אוסטן גולסבי, נשיא הפד בשיקגו, ציין אתמול כי "הדרך היחידה להוריד את האינפלציה היא להעלות את הריבית ולצמצם את הפער בין ביקוש להיצע. הורדת האינפלציה בחזרה ליעד בטווח הזמן הקרוב משמעותה לדחוף את רמת התעסוקה אל מתחת ליעד. בטווח הקצר, זעזועי ההיצע כופים עלינו טרייד-אוף מאתגר". "זה הולך להיות כואב", גולסבי אמר בשיחה עם עיתונאים. "זה בהכרח יהיה כואב".

טום גארטסון, אסטרטג בכיר ב-RBC Wealth Management, אמר ל-CNBC אתמול: "אני לא חושב שהשווקים מעריכים באופן מלא מה עלולות להיות ההשלכות של הידוק מוניטרי בסביבה של תשואות אג"ח גבוהות יותר. אני חושב שיש לא מעט אדישות שמתומחרת בשווקים, בהתחשב בכך שתשואת האג"ח לעשר שנים עלתה מעל 5% ושיש כנראה סיכון די עקבי שהפד יכול להמשיך להעלות את הריבית לפחות עוד פעמיים, ופוטנציאלית לחזור לכיוון ה-5% בתחילת 2027".

5. תחזית

"הירידה בתמחור מניית אנבידיה שולחת סימן אזהרה לגבי יכולתה העתידית של יצרנית השבבים לשמור על צמיחת הרווחים האדירה שלה", דיווחו אתמול בבלומברג.

לפי נתוני סוכנות הידיעות, המניה נסחרת במכפיל רווח עתידי (12 חודשים קדימה) של פחות מ-17 - בסמוך לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה מזה יותר מעשור. בדיווח צוין כי מכפיל הרווח הזה עומד על מחצית מזה שהציגה המניה ב-2025, אז ההכנסות והרווחים של החברה היו נמוכים יותר; וכן כי הוא נמוך יותר ממכפיל של 25 שנרשם עוד השנה במאי האחרון.

אלי הורטון, מנהל השקעות בכיר ב-TCW, אמר לבלומברג כי "המניה רשמה ירידה די משמעותית בתמחור, מה שמעיד על מידה בריאה של סקפטיות שהחברה תוכל לשמור על עוצמת הרווחיות הנוכחית שלה. ביצועי המניה מפתיעים, בהינתן הנתונים הפונדמנטליים המצוינים שלה, אבל זה אומר שהשוק מצפה לפחות ממה שהקונצנזוס מעריך כרגע".

בעוד שמניית אנבידיה טיפסה מתחילת השנה בכ-22% - השנייה בעלת הביצועים החזקים ביותר בקרב "שבע המופלאות" אחרי אפל (עם כ-25%) - יצרניות שבבים כמו מיקרון , אינטל ו-AMD רשמו באותה תקופה עליות תלת־ספרתיות.

בבלומברג ציינו כי "חלק מהבעיה היא שהרווחיות של אנבידיה נמצאת תחת לחץ, הרבה בגלל המחירים המאמירים של רכיבי מפתח כמו שבבי זיכרון. שולי הרווח הגולמי שלה עמדו על 75% ברבעון השני, אך צפויים להתכווץ לפחות מ-72% ברבעון הרביעי, לפני שיתאוששו ברבעונים הבאים - כך לפי ממוצע של תחזיות אנליסטים שנאספו בבלומברג".

דייוויד ראסל, ראש תחום אסטרטגיית שווקים גלובליים ב-TradeStation, אמר לבלומברג כי שולי הרווח של אנבידיה מהווים גורם משמעותי שמכביד על המניה. הוא העריך כי התחרות תתגבר, במיוחד לנוכח העובדה שחלק מהלקוחות הגדולים ביותר של אנבידיה מפתחים שבבי AI בעצמם.

"חברות רוצות להפחית את התלות שלהן באנבידיה, אז מאוד סביר שהפוזיציה שלה בשוק תיחלש לאורך הזמן, וזה אומר שייתכן יותר ששולי הרווח הגולמי יידרדרו מאשר ישתפרו, מה שמהווה בעיה גדולה למשקיעים", אמר ראסל. "מכפילים מתרחבים כאשר חברות ממוצבות היטב עם פוטנציאל להשתפר, ואנבידיה לא מציעה את זה".

"אף אחד לא יודע אם המניה תעבוד", אמר הורטון מ-TCW. "אבל התנאים הנוכחיים מאוד מושכים ואני אוהב את מאזן ההסתברויות כאן. אם השאלה היא האם המכפיל יעבוד לטובתך על ידי התרחבות מכפילים כלפי מעלה, או יעבוד נגדך, בהחלט הייתי בוחר באפשרות הראשונה. זה נראה כמו מכפיל אטרקטיבי מאוד כנקודת כניסה".

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