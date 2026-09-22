​פחות משנה חלפה מאז שהמשקיע האגדי וורן באפט פינה את כיסא המנכ"ל בחברת ההחזקות שלו, ברקשייר הת'וואיי , ובמקומו נכנס לתפקיד גרג אייבל. בסוף השבוע האחרון באפט הודיע גם על פרישה מתפקיד היו"ר, ובנו הווארד (האווי) באפט יחליף אותו בתפקיד, אחרי שכיהן בדירקטוריון החברה במשך 33 השנים האחרונות.

"לאחרונה חגגתי את יום הולדתי ה-96 עם בני משפחה וחברים, ביניהם אחד מהנינים שלי שחגג יום הולדת שנה. הוא זז קצת יותר מהר ממני בימים אלה", כתב באפט במכתב למשקיעים. הוא הוסיף שהוא בברקשייר מאז 1965, וכי "גם אחרי למעלה מ-60 שנה, עדיין יש לי את העבודה הכי טובה בעולם".

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באפט ציין שמעולם לא הרגיש טוב יותר בנוגע לצפוי הלאה - בין היתר בזכות אייבל שהחליף אותו כמנכ"ל. "הציפיות שלי ממנו היו בשמיים והוא עקף אותן", הסביר באפט, ולכן הוא סבור שהתזמון כיום נכון להשלמת המהלך להחלפה בתפקיד היו"ר (באפט מונה לתפקיד "יו"ר אמריטוס").

ברקשייר הת'וואיי היא היום אחת ממועדון מצומצם של חברות ששווי השוק שלהן גבוה מטריליון דולר (שווי נוכחי של כ-1.08 טריליון דולר בבורסת ניו יורק). החברה חצתה את רף הטריליון עוד בכהונתו של באפט כמנכ"ל, בשנת 2024. מתחילת כהונתו של אייבל בתחילת השנה הנוכחית, המניה רושמת תשואה אפסית ומדשדשת בטווח מחירים צר למדי, וזאת בעת שמדד S&P 500 רשם בתקופה זו תשואה חיובית של כ-13%.

10 ברשימת עשירי העולם

ב-CNBC סיכמו את כהונתו של באפט בברקשייר הת'וואיי מאז שהחל להוביל אותה ב-1965 ועד פרישתו מתפקיד היו"ר בשבוע שעבר. בגיל 34 הוא השתלט על מפעל טקסטיל כושל בניו אינגלנד, והפך אותו במשך ששת העשורים שלאחר מכן לחברת הענק שברקשייר היא היום, עם רווח תפעולי של 44.5 מיליארד דולר בשנה שעברה, ועם כמעט 400 אלף עובדים.

בניגוד לביצועי החסר בשנה האחרונה ביחס ל-S&P 500, בכל התקופה של באפט (כולל השנה האחרונה, כיו"ר), התמונה הפוכה. ב-CNBC ציינו שהתשואה השנתית הממוצעת בכהונת באפט הייתה 19.7%, כמעט כפול מתשואת המדד.

באפט הוא כיום מספר 10 ברשימת עשירי העולם, עם הון שנאמד לפי מגזין פורבס ב-142.5 מיליארד דולר, אשר 99% ממנו מיועדים לתרומות. לפני כשלוש שנים הודיע באפט במכתב למשקיעים כי אחרי מותו, קרן הצדקה שלו תקבל 99% מהונו, ושלושת ילדיו יהיו המוציאים לפועל של הצוואה והנאמנים של הקרן.

במכתב הפרידה מהתפקיד בשבוע שעבר, באפט הזכיר גם את שותפו המנוח, צ'רלי מאנגר, וכתב שהם העדיפו בעלי מניות "שחושבים במונחים של עשורים, ולא של רבעונים".

"הסוד שלו הוא הזמן"

התקופה הארוכה שבה פעל באפט בשוק ההון מובילה לעובדה מעניינת: לפי אתר המשקיעים The Motley Fool, הוא צבר למעלה מ-99% מההון שלו כשהיה מעל לגיל 50. ב-CNBC נכתב לפני מספר שנים שרוב ההון שלו נצבר אף אחרי גיל 65. אז גם ציטטו שם מספר בשם "The Psychology of Money" בו נכתב כי "המיומנות של באפט היא השקעות, אבל הסוד שלו הוא הזמן".

באפט עצמו השווה את זה לכדור שלג שמתגלגל במורד גבעה, ועד שהוא מגיע למטה הוא גדול בהרבה. "הטריק הוא שיהיה לך מדרון ארוך מאוד, מה שאומר להתחיל בגיל צעיר ממש או לחיות עד גיל מבוגר מאוד".

נכון לסוף הרבעון השני השנה (מועד הדיווח האחרון), ההחזקה המרכזית של ברקשייר הת'וואיי היא במניות ענקית הטכנולוגיה אפל (מעל 20% מתיק החברה). עוד החזקות בולטות הן חברת האשראי אמריקן אקספרס, יצרנית המשקאות קוקה קולה וחברת הטכנולוגיה אלפבית (גוגל). נכון לסוף הרבעון השני היו לברקשייר יתרונות מזומנים בשווי למעלה מ-360 מיליארד דולר.