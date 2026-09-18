וורן באפט הודיע היום כי הוא פורש מתפקידו כיו"ר ברקשייר האת'הווי, חברת החזקות הענק בשווי של טריליון דולר שהוא מוביל מאז 1965. המשקיע האגדי בן ה-96 הודיע על הצעד במכתב לבעלי המניות ביום שישי.

באפט יכהן כיו"ר אמריטוס עם כניסת ההחלטה לתוקף מיידי, תוך שהוא ממשיך לשמש כחבר בדרקטוריון, כך מסרה החברה בהודעה נפרדת. בנו, הווארד באפט, יחליף אותו בתפקיד היו"ר.

​"הזמן תמיד מנצח", כתב באפט. "עם זאת, הוא היה נדיב איתי. הוא העניק לי את ההזדמנות לראות את ברקשייר מגיעה לנקודה שבה אני בטוח יותר מאי פעם לגבי מה שטומן בחובו העתיד".

נכון לספטמבר 2026, הונו של באפט מוערך בכ-150 מיליארד דולר, מה שמקנה לו את המקום ה-10 ברשימת עשירי העולם.

הפך חברת טקסטיל לאימפריית השקעות

בשנת 1962 החל באפט לרכוש מניות של חברת טקסטיל בשם ברקשייר האת'וויי, במחיר של 7.5 דולר למניה. עד 1965 השלים באפט את הרכישה, כאשר שווי המניה עמד כבר על 19 דולר. באפט הפך בהדרגה את החברה לאימפריית השקעות, ביטוח ותעשיות שונות, המבצעת השקעות שמרניות במניות "מסורתיות", כמו קוקה קולה, אמריקן אקספרס, ג'ילט ועוד.

בעת רכישתה של ברקשייר האת'וויי, שווי החברה נאמד בכ-22 מיליון דולר. שווי המניה הגיע ב-10 במאי 2021 ל-439,460.00 דולר, מה שהקנה לה את תואר המניה הבודדת היקרה בעולם.

בשנת 1978, צ'רלי מאנגר הצטרף לבאפט כסגן יו"ר ברקשייר האת'וויי. מאנגר מת בסוף אוקטובר 2023, כחודש לפני יום הולדתו ה-100. עד מותו היה מאנגר החבר הקרוב ביותר ושותף הסוד של וורן באפט, ושימש כיד ימינו העסקי.

השקעה לטווח ארוך בתעשיות מסורתיות

האסטרטגיה של באפט, שזכה לכינוי "האורקל מאומהה" בזכות הצלחותיו העסקיות, התבססה בעיקר על השקעות לטווחים ארוכים. כמו כן, באפט ידוע בדבקותו בהשקעת ערך בתעשיות מסורתיות, בחסכנותו האישית על אף עושרו העצום ובעובדה שאינו מעורב בחברות רבות בתחום ההייטק, הטכנולוגיה והתקשורת.

באפט החל לכתוב את מכתביו השנתיים לבעלי המניות - שנעשו מפורסמים בערבות הימים - לפני יותר משישה עשורים. במכתבו השני, באפט הכריז על ההשקעה הראשונה שלו בעסק פרטי - הוכשילד, קון ושות', חנות כלבו בבעלות פרטית בבולטימור. ב-1967 שילמה ברקשייר את הדיבידנד הראשון והיחיד שלה, על סך 10 סנט.

רכישות והשקעות רבות נוספות התבצעו על ידי באפט וברקשייר האת'וויי במהלך השנים. המשמעותיות בינהן כוללות רכישת מניות של רשת הטלוויזיה האמריקאית לשידור מסחרי, ABC, בשנת 1979; רכישת מניות קוקה קולה ב-1988, שבסופו של דבר הגיעה להחזקה של 7% מהחברה תמורת 1.02 מיליארד דולר, והפכה לאחת ההשקעות הרווחיות ביותר של ברקשייר.

מניה נוספת בה מושקע באפט החל מ-2016 היא אפל. מהווה כ-22% מהפרוטפוליו של חברת האחזקות, נכון לרבעון השני של 2026. במהלך השנים אפל הציגה ביצועים טובים והובילה את השוק, ושווי האחזקות של ברקשייר בה התנפח לכ-176.2 מיליארד דולר. אולם בסוף הרבעון השני של 2024 חתכה ברקשייר את אחזקתה בענקית הטכנולוגיה בכ-49%, לשווי של כ-84.2 מיליארד דולר.

חברות נוספות שברקשייר האת'וויי מחזיקה באחוזים מהן הן אמזון, ג'נרל מוטורס, ג'ונסון & ג'ונסון, בנק אוף אמריקה, מאסטרקארד, ויזה. בעבר החזיק באפט במניות חברת טבע הישראלית, אך בתחילת 2022, ויתר באפט על ההחזקה בחברת התרופות ויצא מההשקעה שלו בה, אחרי 4 שנים, בהפסד. ברקשייר האת'וויי לא דיווחה באיזה מחיר מכרה את המניות, אבל אומדן של מחירי המניה בעת הרכישה ובעת המכירה מצביע על הפסד של כ-365 מיליון דולר, על פי ההערכות.

בשנת 2006 רכש באפט 80% מחברת ישקר הישראלית תמורת 4 מיליארד דולר. ב-2013 רכש את ה-20% הנותרים בחברה תמורת 2.05 מיליארד דולר, ובכך העניק לה תג מחיר של 10 מיליארד דולר.

היה האדם העשיר בעולם בשנת 2008

בשנת 2008, באפט הפך לאדם העשיר בעולם עם הון המוערך ב-62 מיליארד דולר, אך במהלך המשבר הכלכלי של אותה שנה וזאת שאחריה הוא הפסיד כ-25 מיליארד דולר על פני תקופה של 12 חודשים. אף על פי כן, באפט כינה את השפל במגזר הפיננסי-נדל"ני שהחל עם משבר הסאבפריים ב-2007 ונמשך להיות המשבר העולמי של 2008, בכינוי "צדק פואטי".

באפט נודע בנדבנותו, לאחר שהתחייב לתת 99% מהונו למטרות פילנתרופיות, בעיקר באמצעות קרן ביל ומלינדה גייטס. הוא הקים את The Giving Pledge - התחייבות הנתינה - בשנת 2010 עם ביל גייטס, מיזם הפונה למיליארדרים בארצות הברית, ומבקש מהם להתחייב לתרום את רוב הונם (מעל 50%) למטרות צדקה. בצניעותו, באפט חי על משכורת של 50 אלף דולר לשנה ועל הכנסה חיצונית מהשקעות.