מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים אישרה את תקן 9.1, שיחליף את תקן 9.0 הוותיק ויקבע הגדרה אחידה למונח "שטח דירה". התקן החדש נועד לצמצם את פערי המדידה והפרשנות שנותרו בשוק, ולהגביר את הוודאות והשקיפות עבור רוכשי דירות, יזמים ושאר הגורמים בענף.

התקן שאושר היום (ד') הוא המשך לטיוטת תקן 9.1 שפורסמה באפריל 2026, במסגרת עבודת המטה של הוועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים. מטרת המהלך היא להסדיר סוגיות מקצועיות שנותרו פתוחות גם לאחר אימוץ תקן 9.0, וליצור שיטת מדידה אחידה וברורה יותר של שטחי דירות.

ריבוי שיטות המדידה שהיו נהוגות בעבר יצר לאורך השנים פערים בין השטח שפורסם על ידי היזם, השטח שנרשם בטאבו והאופן שבו מדדו את הנכס רשויות שונות. תקן 9.0, שאושר בשנת 2006, נועד לצמצם את התופעה, ובהמשך אומץ גם במסגרת חוק המכר דירות. בין היתר נקבע בו כי שטח הדירה יכלול את שטח הפנים שלה, בתוספת עובי קירות החוץ ומחצית מעובי הקירות המשותפים, וכן ממ"דים, מחסנים ושטחי שירות מקורים בתנאים מסוימים ומרפסות מקורות.

אלא שגם לאחר אימוץ תקן 9.0 נותרו סוגיות פתוחות ביחס למדידה של חלקי מבנה שונים והכללתם בשטח הדירה. פתח זה לפרשנות יצר הבדלים בין מדידות של אותה דירה, בין היתר סביב אופן המדידה של קירות משותפים בין הדירה לבין שטחים משותפים כמו לובי או חדר מדרגות, מדידת עליות גג וקירות תומכים בדירות במדרון. בנוסף, לאורך השנים עדיין ניתן היה למצוא במודעות תיווך התייחסויות לשטחים שכללו רכיבים כמו מחסנים, מרפסות ואף חניות, מעבר לשטח הדירה עצמו.

על רקע הפערים שנותרו, הוקמה לפני כשנה ועדה מקצועית מטעם הוועדה לתקינה שמאית במשרד המשפטים, במטרה לגבש תקן חדש ומעודכן שיחליף את תקן 9.0. העבודה על התקן נמשכה כשנה, ובוועדה השתתפו נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובהם משרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, המרכז למיפוי ישראל, הלמ"ס ומשרד הפנים, לצד נציגי התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

בתקן 9.1 נקבעה הגדרה אחידה שלפיה שטח הדירה נמדד בתוך המצולע שנוצר על ידי הקווים העוברים בפניהם החיצוניים של קירות הדירה ובמרכזם של קירות משותפים המפרידים בין הדירה לבין חלקים אחרים במבנה. בכך, למשל, מדידת קיר משותף בין הדירה ללובי תיעשה לפי אותו עיקרון כמו קיר המפריד בין שתי דירות.

התקן החדש מסדיר גם מקרים נוספים: עליית גג שאליה מוביל גרם מדרגות בנוי וקבוע תיכלל בשטח הדירה, בעוד שעליית גג ללא גישה או עם גישה ארעית, כגון באמצעות סולם, לא תיכלל. גם מחסן דירתי הצמוד פיזית לדירה ושהכניסה אליו היא מהדירה בלבד ייכלל בשטח הדירה, בעוד שמחסן הממוקם בשטח משותף, כמו בלובי הבניין, לא ייכלל.