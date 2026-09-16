שישה שותפים עוזבים את הרצוג ומקימים משרד עורכי דין מבוסס AI

שישה שותפים שפרשו לאחרונה ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, בהם ראש מחלקת צווארון לבן ופתרונות מיוחדים, עו"ד גיא נאמן, ועו"ד לילך קינן, מקימים משרד עורכי דין המבוסס לראשונה על בינה מלאכותית (מודל AI-Native). אליהם הצטרפו עורכי הדין הילה כהן, פיליפ ליפשיץ, תמר מעוז־קנז, רועי בוקר, דנה חסון ועדי יחזקאל־יפה.

המשרד החדש יתמקד בליטיגציה תאגידית ומסחרית, ממשל תאגידי, ניירות ערך וצווארון לבן, והוא יתמקם בשדרות ההשכלה בתל אביב.

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עורכי הדין נאמן וקינן ייסדו משרד עצמאי ב־2011, שהתמזג ב־2017 למשרד שרקון בן עמי אשר ושות'. במאי 2023 התמזג המשרד עם הרצוג, פוקס, נאמן, וכעת הם עוזבים את הרצוג יחד עם חלק מאנשי המשרד המקורי.

המשרד החדש יתבסס על מודל טכנולוגי־ארגוני חדש בתחום הליטיגציה, שבמסגרתו מבקשים השותפים לשנות את המבנה הנהוג במשרדי עורכי דין. במקום המבנה המסורתי, שבו מספר מצומצם של שותפים מנהל שכבות רחבות של עורכי דין זוטרים, במשרד החדש יופעל מודל של Partner-led, Low-leverage ו-Senior-leverage, שבו כ־80% מעורכי הדין במשרד יהיו שותפים ועורכי דין בכירים. לדבריהם, הטכנולוגיה נועדה להעניק לצוות הבכיר יכולות מחקר, אנליזה ועיבוד מידע שבעבר חייבו כוח־אדם רחב.

בכירי משרד עורכי הדין החדש של יוצאי הרצוג / צילום: אמיר חרודי

פרופ' ברק אורבך, מומחה למשפט ועסקים, לממשל תאגידי ולבינה מלאכותית, מצטרף למשרד כיועץ בכיר לעיצוב תהליכי העבודה וההכשרה בתחום הבינה המלאכותית. כמו כן, לצד המשרד פועלת CIDAH, חברה טכנולוגית המפתחת ומיישמת תשתיות AI למגזר התאגידי, המשפטי והפיננסי.

עורכי הדין נאמן וקינן מסרו: "לא לקחנו משרד עורכי דין מסורתי והוספנו לו AI. בנינו מהיסוד מודל חדש, שמשלב שכבה של שותפי עילית מדורגי legal-500 עם תשתית טכנולוגית שמעניקה להם יכולות ביצוע, מחקר ועיבוד מידע בקנה־מידה שלא היה אפשרי בעבר.

"זהו ההבדל בין AI-Assisted ל־AI-Native: הטכנולוגיה אינה תוספת לפעילות הקיימת, אלא חלק מהתשתית שעליה בנוי המודל המקצועי והעסקי. היא מעניקה מהירות, עומק וקנה־מידה; והשותפים - מומחיות, שיקול־דעת, אסטרטגיה ואחריות מקצועית. לא הגענו לכאן מהר - הגענו לכאן מוקדם".