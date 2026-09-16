ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט שישה שותפים עוזבים את הרצוג ומקימים משרד עורכי דין מבוסס AI
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרדי עו"ד

שישה שותפים עוזבים את הרצוג ומקימים משרד עורכי דין מבוסס AI

עו"ד גיא נאמן, לשעבר ראש מחלקת צווארון לבן ופתרונות מיוחדים במשרד הרצוג, ועו"ד לילך קינן מקימים עם ארבעה שותפים נוספים משרד חדש במודל AI-Native • כ־80% מעורכי הדין במשרד יהיו שותפים ועורכי דין בכירים, והטכנולוגיה תשמש למחקר, אנליזה ועיבוד מידע, כאשר לדבריהם היא אינה "תוספת לפעילות הקיימת, אלא חלק מהתשתית שעליה בנוי המודל המקצועי והעסקי"

ניצן שפיר 12:38
עו''ד גיא נאמן ועו''ד לילך קינן, מייסדי משרד ה־AI החדש / צילום: אמיר חרודי
עו''ד גיא נאמן ועו''ד לילך קינן, מייסדי משרד ה־AI החדש / צילום: אמיר חרודי

שישה שותפים שפרשו לאחרונה ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן, בהם ראש מחלקת צווארון לבן ופתרונות מיוחדים, עו"ד גיא נאמן, ועו"ד לילך קינן, מקימים משרד עורכי דין המבוסס לראשונה על בינה מלאכותית (מודל AI-Native). אליהם הצטרפו עורכי הדין הילה כהן, פיליפ ליפשיץ, תמר מעוז־קנז, רועי בוקר, דנה חסון ועדי יחזקאל־יפה.

המשרד החדש יתמקד בליטיגציה תאגידית ומסחרית, ממשל תאגידי, ניירות ערך וצווארון לבן, והוא יתמקם בשדרות ההשכלה בתל אביב.

כך הצליח ציוץ של חוקר בן 27 לדחות הנפקה של טריליון דולר
הבעיה האמיתית עם פרסום שנעשה באמצעות בינה מלאכותית
תגובת מטא ללאומי חושפת: המשתמשים בארה"ב מוגנים יותר מאשר בישראל

עורכי הדין נאמן וקינן ייסדו משרד עצמאי ב־2011, שהתמזג ב־2017 למשרד שרקון בן עמי אשר ושות'. במאי 2023 התמזג המשרד עם הרצוג, פוקס, נאמן, וכעת הם עוזבים את הרצוג יחד עם חלק מאנשי המשרד המקורי.

המשרד החדש יתבסס על מודל טכנולוגי־ארגוני חדש בתחום הליטיגציה, שבמסגרתו מבקשים השותפים לשנות את המבנה הנהוג במשרדי עורכי דין. במקום המבנה המסורתי, שבו מספר מצומצם של שותפים מנהל שכבות רחבות של עורכי דין זוטרים, במשרד החדש יופעל מודל של Partner-led, Low-leverage ו-Senior-leverage, שבו כ־80% מעורכי הדין במשרד יהיו שותפים ועורכי דין בכירים. לדבריהם, הטכנולוגיה נועדה להעניק לצוות הבכיר יכולות מחקר, אנליזה ועיבוד מידע שבעבר חייבו כוח־אדם רחב.

בכירי משרד עורכי הדין החדש של יוצאי הרצוג / צילום: אמיר חרודי
 בכירי משרד עורכי הדין החדש של יוצאי הרצוג / צילום: אמיר חרודי

פרופ' ברק אורבך, מומחה למשפט ועסקים, לממשל תאגידי ולבינה מלאכותית, מצטרף למשרד כיועץ בכיר לעיצוב תהליכי העבודה וההכשרה בתחום הבינה המלאכותית. כמו כן, לצד המשרד פועלת CIDAH, חברה טכנולוגית המפתחת ומיישמת תשתיות AI למגזר התאגידי, המשפטי והפיננסי.

עורכי הדין נאמן וקינן מסרו: "לא לקחנו משרד עורכי דין מסורתי והוספנו לו AI. בנינו מהיסוד מודל חדש, שמשלב שכבה של שותפי עילית מדורגי legal-500 עם תשתית טכנולוגית שמעניקה להם יכולות ביצוע, מחקר ועיבוד מידע בקנה־מידה שלא היה אפשרי בעבר.

"זהו ההבדל בין AI-Assisted ל־AI-Native: הטכנולוגיה אינה תוספת לפעילות הקיימת, אלא חלק מהתשתית שעליה בנוי המודל המקצועי והעסקי. היא מעניקה מהירות, עומק וקנה־מידה; והשותפים - מומחיות, שיקול־דעת, אסטרטגיה ואחריות מקצועית. לא הגענו לכאן מהר - הגענו לכאן מוקדם".