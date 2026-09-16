שלוש שנים אחרי: נפגעי 7 באוקטובר עלולים לאבד זכות לפנסיית נכות

בעוד פחות מחודש יצוינו שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר 2023. מלבד המשמעויות הקשות של האירוע, שעדיין חיות ובועטות בחברה הישראלית, התאריך הזה מסמן גם את מועד ההתיישנות של אחת מזכויות נפגעי האירוע שלא כולם מודעים לקיומה: זכאות הנפגעים לקצבת נכות מקרנות הפנסיה.

● העליון בפסיקה תקדימית שתעלה לקבלנים מיליונים

● ה-FBI חשף פרטים חדשים על הונאת המיליונים של היזמת הישראלית

בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל קמה לנפגעים, בגוף ובנפש, זכאות להגשת תביעת נכות מקרן הפנסיה. אם כושר העבודה נפגע בשיעור של לפחות 25%־30% למשך יותר מ־90 ימים רצופים (עקב פגיעה פיזית או פוסט־טראומה נפשית), הנפגע עשוי להיות זכאי לקצבת נכות חודשית מהקרן שיכולה להגיע לעד 75% מהשכר המבוטח שלו.

אלא שהחלון להגשת התביעה הוא קצר וקשיח, ועומד על 3 שנים מקרות האירוע הביטוחי, כך שעבור רבים מנפגעי 7 באוקטובר בעוד פחות מחודש ההזדמנות לממש את הזכויות שלהם תיסגר.

"זה אחד הכשלים המשמעותיים בעולמות הביטוח והפנסיה - שלא תמיד המבוטחים מודעים לזכויות שלהם, בטח ובטח הנפגעים של שבעה באוקטובר שחוו אירוע שבו כל העולם וכולנו כמדינה היינו בהלם", אומר ד"ר אלכס קפלון, כלכלן וגרונטולוג, מומחה לכלכלת אריכות החיים מהפקולטה למנהל עסקים במכללה למינהל. "האם באותו רגע של שבר בחיים אותו נפגע חושב 'רגע, אני יכול לתבוע גם את קרן הפנסיה'? מן הסתם יכולים להיות מבוטחים שלא שמו לב, לא הגישו תביעה ומגיע להם את הקצבה הזאת".

הנושא עלה לאחרונה ברשת החברתית X, כאשר משתמש בשם The Black, העלה פוסט בו כתב: "אני מטפל בהתנדבות במשפחה מאחד מהישובים שנטבחו ב־7 לאוקטובר. לפני מספר שבועות שאלתי אותם למה הם לא תבעו את ביטוח הנכות של קרן הפנסיה. הם לא היו ערים לזה שמגיע להם", והמשיך: "עכשיו הם אמרו לי שהם הגישו תביעה, 'וסיפרנו פה לכולם. אף אחד לא ידע שמגיע לנו, ובעקבות מה שאמרת, כבר הוגשו תביעות ויש אנשים שהתחילו לקבל כסף'".

קצבת נכות מהפנסיה - מה צריך לדעת: לנפגעי 7 באוקטובר יש זכאות להגשת תביעת נכות מקרן הפנסיה מי זכאי: מי שכושר העבודה שלו נפגע בשיעור של לפחות 25%־30% למשך יותר מ־90 ימים רצופים מה הקצבה: קצבת נכות חודשית מקרן הפנסיה יכולה להגיע לעד 75% מהשכר המבוטח שלו בקיזוז הקצבה מביטוח לאומי עד מתי: חלון הגשת התביעה עומד על 3 שנים מקרות האירוע הביטוחי. כלומר, עבור רבים מנפגעי 7 באוקטובר מדובר בפחות מחודש

599 מיליון שקל מביטוח לאומי

אחרי השביעי לאוקטובר רבים מהנפגעים פנו לביטוח לאומי. מהנתונים שפורסמו במאי השנה עולה, כי ב־3 השנים האחרונות (ינואר 2023 - מרץ 2026) שילם הארגון סכום של כ־7.32 מיליארד שקלים עבור כלל נפגעי פעולות האיבה. במסגרת המענה המיידי לנפגעי השבעה באוקטובר, ניתן מענק ''סיוע לנפגעי השבעה באוקטובר'' בסך 599 מיליון שקל ל־79,309 זכאים.

בין מקבלי הסיוע נכללו גם 728 מנפגעי מסיבת הנובה, מתוכם 118 משרתים בכוחות הביטחון. ברבעון הראשון של שנת 2026 (ינואר־מרץ), שולמו למעלה מ־500 מיליון שקלים בתגמולים ושיקום לכלל נפגעי פעולות האיבה.

אך הפניה לביטוח הלאומי אינה אומרת, כי אותם נפגעים פנו גם לקרנות הפנסיה, הגם שחלקם זכאים לקצבת נכות גם מהקרנות כהשלמה לקצבה שמתקבלת מהביטוח הלאומי. בדיקה שערכנו ברשות שוק ההון ובאוצר עולה, כי אין נתונים שמשקפים כמה נפגעים מאירועי השביעי באוקטובר ניצלו את זכאותם לקצבה גם מקרנות הפנסיה.

מרשות שוק ההון הביטוח והחסכון, הרגולטור המפקח על קרנות הפנסיה וחברות הביטוח בישראל, נמסר כי "לקרנות הפנסיה הוגשו תביעות שקיימת לגביהן אינדיקציה כי הנכות שבשלה הוגשה התביעה מקורה בפגיעות שנגרמו במהלך המלחמה. הקרנות נערכו וטיפלו בתביעות בהתאם למנגנונים הקיימים, במסגרתם משולמת קצבת נכות תוך קיזוז קצבאות ותגמולים המשולמים למבוטח ממקורות אחרים, ובהם קצבאות בגין תאונות עבודה או נפגעי פעולות איבה המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי, ותגמולים המשולמים על ידי משרד הביטחון בהתאם לחוק התגמולים". באשר להיקף התביעות, נמסר מהרשות, כי מדובר במעל 800 מקרים נכון לסוף שנת 2025.

רוב חברות הביטוח לא פנו מיוזמתן למבוטחים

בסמוך לאחר אירועי השביעי באוקטובר פנה מנהל רשות שוק ההון לקרנות הפנסיה בשורת מכתבים והנחה אותם להיות זמינים ללקוחות ולהיות רגישים לאוכלוסייה שנפגעה "בשים לב לפערי המידע בין הגופים המוסדיים ללקוחותיהם ביחס למאפייני מוצרי הביטוח והחסכון אותם הם משווקים".

"ואולם, הרשות לא אמרה לקרנות 'תחפשו את המבוטחים', 'תפנו את תשומת ליבם גם לסוגיה של תביעה לקצבת נכות' ולכן רוב חברות הביטוח לא פנו מיוזמתן בשביל לברר אם מי ממבוטחיה מעוניין להגיש תביעה לקצבת נכות", אומר ד"ר אלכס קפלון ומוסיף, כי "הן נתנו שירות טוב למי שפנה אליהן, אבל לא עוררו את הצורך. אי אפשר להאשים אותן, אבל במצב כזה, ולמרות שאין לנו נתונים כמה זכאים תבעו את קרנות הפנסיה, לגמרי הגיוני שרבים מהנפגעים לא חשבו על זה או בכלל לא היו מודעים לזה".

וכאמור, שעון התביעה מתקתק - בהתאם לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה, קיימת תקופת התיישנות קשיחה של 3 שנים (36 חודשים) ממועד אירוע אובדן כושר העבודה.

הטיפ: 'קודם כל תתבע'

"הטיפ שלי לכל המובטחים בקרנות הפנסיה זה 'קודם כל תפנה, תתבע'. אם לא מגיע לך יאמרו לך שלא מגיע, אבל יש לך ביטוח, קרן פנסיה, אז קודם כול תתבע. זה יוביל לכך שפחות אנשים ייפלו ולא ינצלו את הזכויות שלהם", אומר ד"ר קפלון. "מי שנפגע בשביעי באוקטובר ועדיין לא הגיש תביעה לקרן הפנסיה - לרוץ לעשות את זה עוד היום".

מה עוד צריך לדעת על הזכאות רגע לפני שהיא מתיישנת? הזכאות לקצבה מקרנות הפנסיה - כמו מנורה, מגדל, הראל או אלטשולר שחם - מוענקת רק לאחר שהמבוטח מיצה את זכויותיו מול המדינה. תקנון הקרנות מחייב לפנות במקביל או קודם לכן לביטוח הלאומי. אם המבוטח מסרב לעשות זאת, קרן הפנסיה רשאית להפחית או לעכב את תשלום הקצבה שלו.

בנוסף, התשלום מקרנות הפנסיה יינתן רק לאחר קיזוז של הסכומים שמשולמים על ידי המדינה כדי למנוע "כפל קצבאות". במקרה של הכרה כנפגע פעולת איבה או נכה צה"ל, אם המוסד לביטוח לאומי (מחלקת נפגעי איבה) או משרד הביטחון מכירים במבוטח ומשלמים לו קצבת נכות חודשית, קרן הפנסיה תהיה רשאית לקזז את מלוא הסכום שהוא מקבל מהמדינה מקצבת הפנסיה.

"בהתאם לחוזר של רשות שוק ההון משנת 2015 קרנות הפנסיה מחויבות לבצע את הקיזוז", מסביר ד"ר קפלון. "באותו חוזר, רשות שוק ההון קובעת מונח בשם 'קצבה ממקור אחר' והוא אומר שחברות הביטוח וקרנות הפנסיה צריכות לקזז מכל קצבה המשולמת לעמית את הקצבאות המשולמות לו בשל תאונת עבודה שמוכרת ע"י הביטוח הלאומי, חוק הנכים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק המשטרה וחוק שירות בתי הסוהר. זה רלבנטי לכל מי שנפגע בשבעה באוקטובר וקיבל יותר מעשרה אחוזים קצבת נכות מביטוח לאומי ויש לו קצבה חודשית".

יש מצבים שבהם קרן הפנסיה תשלם את הקצבה במלואה?

ד"ר קפלון: "כן. אם הגשת בקשה לביטוח לאומי אך היא נדחתה, או שנקבעו אחוזי נכות נמוכים מ־10% שאינם מזכים בקצבה חודשית אלא במענק חד־פעמי בלבד, קרן הפנסיה תשלם את קצבת הנכות המגיעה בהתאם לאובדן כושר העבודה".