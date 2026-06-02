כשהדולר נשחק וה-AI נכנס למשרד: המציאות החדשה של עורכי הדין

הכותב הוא מייסד חברת GLawBAL, המתמחה בהשמה, בניהול קריירה, במיזוגים, בייעוץ ובשיפור ביצועים של משרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות

בין שמדובר בנושאי מאקרו גלובליים או מקומיים ובין שבענייני מיקרו, אין רגע דל במקומותינו. בסקטור עורכי הדין הדבר מתבטא בתמורות ובמשברים שמופיעים בתדירות גבוהה כבר יותר משלושה עשורים.

לאירועים שלהם "התרגלנו", כגון מלחמות ומגפות, הצטרפו לאחרונה אורחים חדשים, בדמות הבינה המלאכותית, הסייבר או התרסקות הדולר.

נעיף מבט קצר על מה שחווה סקטור עורכי הדין בימים אלה, שבין מלחמות ותמורות אחרות.

ביקושים והכנסות

בכל הנוגע לביקושים ולהכנסות, השונות היא שם המשחק. ישנם משרדים הנפגעים ממשבר או שינוי, כגון סגירת השמיים למשרדים שעיסוקם בינלאומי או הייטק וכדומה.

דוגמאות נוספות לפגיעה הן התרסקות הדולר עבור משרדים המשלמים תשומות בשקלים ומוכרים במטבע חוץ, או שוק הנדל"ן, הסובל מריביות גבוהות, מהפסקות עבודה וממחסור בכוח-אדם.

עוד דוגמאות: עיכובים בשל סגירת בתי המשפט או משרדי ממשלה, ובהתאמה עיכוב בשכר-הטרחה או החרפה במוסר התשלומים, מסיבות שנעות בין מילואים ועד ניצול לרעה של המצב.

מנגד, ישנם תחומים הפורחים בעת משברים: חדלות פירעון וגבייה; מיסוי - בשל התמורות והרגולציה המשתנה; משרדי העבודה המסייעים בסוגיות כחל"ת או פיטורים המוניים; משרדי שוק ההון בשל הפריחה בהנפקות; משרדים העוסקים בעולם הבינה, הסייבר ודומיהם, ובין השאר בסוגיות הגנת הפרטיות ואתיקה; משרדי הנזיקין, בסוגיות קצין תגמולים, נפגעי פעולות איבה, ביטוח לאומי ועוד.

דוגמה נוספת היא משרדי המשפחה, אם כתוצאה מכך שהמתחים דחפו זוגות "להפריד כוחות" ועד המבינים שלא לעולם חוסן, ופנו לערוך צוואות או ייפויי-כוח מתמשך. תחום נוסף הוא לשון הרע, עקב חזרתו של הדיאלוג המוקצן, בעיקר במדיה החברתית.

וכמו תמיד, ישנם המשרדים שאדישים לתמורות השונות. ביניהם אלה העוסקים בתחומי משקי הבית, תעבורה, פלילי, התקשרויות אזרחיות ואף ליטיגציה או רגולציה שאינה דורשת עיסוק שוטף, וכמעט אינה מושפעת ממשברים, לרבות בתחום המנהלי, רישוי, צרכנות ועוד.

יחד עם זאת, בהשוואה רב-שנתית, המוצר המשפטי במשרדי עורכי הדין ממשיך לגדול, ובשנת 2025 הוא התקרב ל-25 מיליארד שקל לשנה.

יש שיתלו עלייה זו במדדים הגבוהים, אך אנו עוסקים בעלייה שמעבר לעליית המדד, למעט בגבייה בדולרים, המנסה להדביק את שער הדולר המתרסק.

איך משפיע הדולר

בכל הנוגע לדולר, המשרדים נחלקים לאלה שעברו לחייב בשקלים, אלה שקיבעו "רצפת שער דולר", אלה שהעלו מחירים ואלה שכמו כלל היצואנים - מצפים להתערבות הבנק המרכזי.

למשרדים שחווים פגיעה כלכלית, מומלץ להותיר "רזרבה תזרימית להוצאות" של חודשיים לפחות, להיזהר בהוזלת תעריפים ולהעדיף הנחות או מנגנוני תמחיר יצירתיים, שכן העבר מלמד שהורדה בתעריפים מקשה מאוד בתיקונם בעתיד.

יש לנהוג זהירות ביחס ללקוחות, לבקש לקבל כספים ככל הניתן "על החשבון", ולזכור שאנו לא נושים מובטחים בעת פשיטת רגל או כינוס/פירוק של לקוח.

יש להקפיד על מחזור גבייה הדוק, הוצאת חשבונות בזמן ומעקב תמידי. בצד ההוצאות מוצע למשרדים לגשת למלאכת ההתייעלות והחיסכון באופן מובנה עם כלים מקובלים, ולא תחושת בטן או היסטריה.

כוח-אדם

במלחמות האחרונות, לא היו משרדים רבים אשר קיצצו שכר או פיטרו כוח-אדם. היו שהשתמשו באופציית החל"ת, אך בעיקר בקרב צוות המטה.

בתחומים החווים עדנה קיימת עלייה בביקוש לכוח-אדם, ומנגד, כתוצאה מקיצוצים, נמדדו עלייה בפניות של מועמדים להשמה ואחוז גבוה של עורכי דין ותיקים.

ממשיך לגדול הביקוש לעורכי דין המתמחים בבינה מלאכותית, אך גם בעלי שיקול-דעת וניסיון לבחון את עבודת הבינה כדי למנוע "הזיות" או טעויות, להבטיח ניסוח מושכל של "פרומפטים" ועוד.

בתחום הרווחה, משרדים האטו או חדלו מלספק תוכניות רווחה יקרות ומתנות חג יקרות, ונוקטים צמצום או הקפאה של העלאות שכר ובונוסים נדיבים. מנגד, היו דווקא משרדים שמצאו לנכון לתגמל ולסייע לשכירים ולשותפים הצעירים ובוודאי כשהללו שבמילואים.

גאוגרפיה

מגמה נוספת שאותה אנו רואים היא פינוי של משרדי עורכי דין מאזורי העימות. סולידריות של משרדים מהמרכז מסייעת למשרדים אלה להמשיך לפעול.

הניסיון של משרדים בתחום העבודה ההיברידית סייע למשרדים להמשיך לקיים חלק מהפעילות השוטפת. משרדי חו"ל הפועלים בארץ צמצמו מאוד את פעילותם.

מיזוגים ופירוקים

כבמשברי עבר, זוהי תקופה פורה למיזוגים, אך גם למחלוקות ולפירוקים. המעורבות שלנו בגישורים ובבוררויות בין שותפים עלתה בעשרות אחוזים, ולא פחות הביקוש למיזוגים.

המשרדים מזהים חלון הזדמנויות להשלים תחומים סינרגטיים לפעילות המשרד. כך קיימים ביקושים למשרדים בתחומי חדלות הפירעון ודיני עבודה, ליטיגציה מסחרית, מקרקעין, תשתיות, קניין רוחני ועוד.

היו גם משרדים, כמו גם שותפים, שהחליטו כי מלחמה אולי הינה "קריאת כיוון" נוספת לפרוש, לסגור את משרדם או למזגו-למוכרו למשרד אחר.

בינה מלאכותית וסייבר

רחוקים אנו מהיום שבו רובוט יגיע לבית המשפט בענייני ממונות ובוודאי דיני נפשות, אך מדי יום אנו חווים השפעות ישירות ועקיפות של הבינה על תחומי ייצוג שונים, ובוודאי במחקר משפטי, העולם המסחרי, ההייטק, הקניין הרוחני ועוד.

בתחום התמחור אנו רואים מעבר של משרדים מממד "הזמן" ושעות עבודה לממד "הערך" ללקוח, בתעריף קבוע, לפי הצלחה ואף ריטיינרים משוכללים. במקביל, הבינה המלאכותית היא בשורה לתחום ניהול הביצועים והתפוקות של משרד עורכי הדין.

סיכוני הסייבר גדלים ויותר משרדים מותקפים, לרבות משרדים שלכאורה לא אמורים "לעניין" האקרים. כיום אין אף משרד עורכי דין החסין מאירועי סייבר, וההמלצה היא לא "להתחכם" ולהיות מצוידים בביטוח נכון (צד א' וצד ג') ובניהול מושכל של האירוע עם אנשי מקצוע ייעודים.

אחריות מקצועית ואתיקה

כאן התרחבה מגמת עלייה בתביעות ונוספו סוגיות סייבר, אבטחת מידע ופרטיות, כשלים בשימוש ב-AI, הקצנה של בתי המשפט בייחוס אחריות מקצועית, תובענות גדלה והולכת של לקוחות ויד הרבה יותר קלה על ההדק של עורכי דין התובעים את חבריהם.