בפקיסטן מייצרים הרבה יותר טויוטות. וזה סימן רע למזרח התיכון

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1השיטות החדשות לחיזוי מלחמות: פיצות, טנדרים של טויוטה ואפליקציות כושר

תחקיר נרחב שפרסם העיתון הבריטי הטיימס חשף כיצד אנליסטים אזרחים וגורמי מודיעין מצליחים לחזות עימותים צבאיים במזרח התיכון באמצעות מעקב יצירתי אחר נתונים גלויים. בעוד סוכנויות מודיעין רשמיות מתמקדות במאגרי נשק, גיוסי כוחות ומבצעים מורכבים, חוקרים עצמאיים הפועלים בתקציבים מצומצמים מפתחים שיטות עצמאיות משלהם.

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כך, לדוגמה, לפי הדיווח, התוכנית הישראלית לתקוף באיראן ביוני אשתקד הייתה סודית ביותר, אך קפיצה חריגה בהזמנות פיצה בסביבת הפנטגון חשפה את המהלך שעה קלה לפני נפילת הפצצות הראשונות. כעת, כשהעימות באזור התרחב, חוקרים פיתחו שיטה נוספת לחיזוי מהלכים צבאיים - מעקב אחר רכבי טויוטה.

וטרן של צבא קנדה המתמחה בניתוח ביטחוני גיאופוליטי, המכונה "סיגנל", הסביר לטיימס כי דגמי הטויוטה הפכו לחלק בלתי נפרד מזירות הקרב ב-45 השנים האחרונות, מדאעש בעיראק ועד החות'ים בתימן, הודות למבנה העמיד שלהם, היכולת לנוע בדיונות והחלק האחורי הפתוח המאפשר הרכבת מקלעים כבדים או משגרי רקטות.

"רוב האנליסטים עוקבים אחר טילים כדי לחזות את המלחמה הבאה. אני עוקב אחר שטרי מטען של טויוטה", אמר סיגנל. הוא נותן כדוגמה את העימות בין צ'אד לליביה בשנת 1987, אשר כונה בגלוי 'מלחמת הטויוטה' לאחר שכוחות צ'אד השתמשו ברכבי לנד קרוזר כדי להשמיד שריון לובי.

וגם החות'ים מתימן אינם חפים מהאובססיה לטויוטה: בשבוע החולף פתחו לוחמים חות'ים בתימן במתקפת בזק והשתלטו על מצר באב אל-מנדב. בימים שלאחר מכן הפיצו החות'ים תיעוד מתוכניות ההמשך שלהם, שבו נראו אלפי לוחמים נתלים על גבי רכבי טויוטה הנוסעים בשיירה במדבר לאורך חוף הים האדום. לדברי סיגנל, הרכבים נשלחים לטורקיה, ירדן, סוריה, תימן ומדינות המפרץ ישירות בדרך הים, ומשם מועברים יבשתית ברחבי המזרח התיכון. הנתונים מראים כי פקיסטן מייצרת כיום 17% יותר טנדרים של טויוטה בהשוואה לכל תקופה בעבר, נתון שלדבריו מעיד כי "כלי הרכב הללו אינם מיועדים לשוק המקומי".

טויוטה מצידה נקטה צעדים להקשחת שרשרת האספקה כדי למנוע מגורמים קיצוניים להניח את ידם על כלי הרכב שלה. לחברה מדיניות נוקשה האוסרת על מכירת כלי רכב לקונים שעלולים לשנותם או להשתמש בהם לפעילות טרור, לצד התחייבויות חוזיות למניעת זליגה לשימוש צבאי לא מורשה.

בטיימס מצביעים גם על הצד השני של המטבע, שבו כוחות איראניים משתמשים במידע גלוי ונגיש מהרשת כדי לעקוב אחר נכסים צבאיים של ארצות הברית, בריטניה ובעלות בריתן. לפי הדיווחים, יותר מ-1,300 משתמשי אפליקציית הכושר Strava שיתפו מסלולי ריצה ורכיבה מבסיסים אמריקאיים במזרח התיכון, נתונים שמומחי ביטחון מעריכים כי שימשו את איראן.

כך, במרץ האחרון חשף מלח צרפתי את מיקומה של נושאת המטוסים שארל דה גול בים התיכון, לאחר שהעלה לאפליקציה את מסלול הריצה שביצע על סיפון הספינה.

מאת צ'ארלי פארקר, מתוך הטיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2"לא נתרום לאכזריות": מלזיה (שוב) עיכבה מכולות בדרכן לנמל אשדוד

הרשויות במלזיה עיכבו משלוחים נוספים שהיו בדרכם לישראל באחד הנמלים הגדולים במדינה, כך פורסם בבלומברג, על פי גורמים המעורים בפרטים. לפי הפרסום, המהלך מעיד על עליית מדרגה ברמת הפיקוח והבדיקות במדינה הדרום-מזרח אסייתית, שבה שורר סנטימנט ציבורי חריף נגד ישראל.

על פי הגורמים ששוחחו עם בלומברג, התכולה שנתפסה הייתה מיועדת לנמל אשדוד. המכולות מוחזקות עד כה ולא שוחררו, בזמן שהרשויות במלזיה ממשיכות לחקור ולבדוק את תוכנן.

לפי הדיווח, התפיסות הללו מצטרפות לעיכוב מוקדם יותר של מכולה ב-7 באוגוסט. המכולה, שהגיעה במקור מהפיליפינים, עוכבה על ידי הסוכנות המלזית לבקרת גבולות והגנה בחשד שהכילה אמצעי לחימה כיוון שהייתה מיועדת לאלביט מערכות. נתוני מעקב של חברת הספנות האפג-לויד, שנשאה את המטען, מראים כי המשלוח עדיין מוחזק בנמל טנג'ונג פלפאס.

ראש ממשלת מלזיה, אנואר איברהים, התייחס לתפיסה מ-7 באוגוסט ואמר כי מדינתו לא תהווה צינור למעבר סחורות שעלולות לתמוך או לתרום ל"אכזריות של המשטר הישראלי". למלזיה אין יחסים דיפלומטיים או מסחריים עם ישראל, כחלק מעמדתה בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וחוקי המכס שלה אוסרים על יבוא ויצוא מישראל ואליה. עם זאת, החקיקה המקומית מחריגה סחורות המצויות במעבר (טרנזיט).

מאת רם אנאנד, מתוך בלומברג. לקריאת הכתבה המלאה.

3הדמוקרטים מאיימים לבלום את עסקת 2.8 מיליארד הדולרים לישראל

"כוונת ממשל טראמפ לקדם עסקת ענק בהיקף של 2.8 מיליארד דולר לאספקת פצצות כבדות לישראל מעוררת סערה פוליטית בוושינגטון ומציבה את המפלגה הדמוקרטית בפני מבחן כוח משמעותי", כך דווח בוושינגטון פוסט.

על פי הדיווח, אף על פי שההנהגה הוותיקה בשתי המפלגות תמכה היסטורית בעסקאות נשק מסוג זה, המהלך הנוכחי נתקל בהתנגדות גוברת מצד חברי קונגרס מן השורה, על רקע השחיקה בתמיכה הציבורית במלחמות במזרח התיכון והמתיחות הגוברת בין וושינגטון לראש הממשלה בנימין נתניהו.

כך, במפלגה הדמוקרטית, שבה כבר נרשמה תנודה היסטורית ביולי האחרון כאשר יותר מ-100 חברי בית הנבחרים הצביעו בעד הפסקת הסיוע לישראל, גוברים הקולות הקוראים לבלימת העסקה. הסנאטור הדמוקרטי כריס ואן הולן הבהיר כי בכוונתו לגייס תמיכה נגד אישור המכירה. "דונלד טראמפ שולח פצצות שממומנות בכספי משלמי המסים האמריקאים לממשלה שבראשה עומד פושע מלחמה מבוקש - וכל זאת בזמן שממשלת נתניהו ממשיכה להפציץ בעזה ובלבנון", אמר ואן הולן. הוא הוסיף עוד כי "זהו אינו מתן עדיפות לאמריקאים. אנחנו נעבוד כדי לעצור את זה".

הביקורת אינה מוגבלת רק לצד הדמוקרטי. בוושינגטון פוסט מציינים כי אף על פי שהרפובליקאים מציגים חזית מאוחדת יותר בתמיכתם בישראל, שורה של אנשי תקשורת ופרשנים שמרנים בולטים, בהם טאקר קרלסון, מייגן קלי וקאנדס אוואנס, החלו להטיל ספק בפומבי בהמשך התמיכה הבלתי מסויגת ובהעברת מיליארדי הדולרים בסיוע מדי שנה. ברקע הדברים עומדים סקרים המראים כי מרבית הציבור האמריקאי מתנגד למעורבות במלחמות באזור, המשפיעות לרעה על מחירי האנרגיה והאינפלציה לקראת בחירות האמצע.

העסקה מקודמת אף על פי שהיחסים בין טראמפ לנתניהו ידעו לא מעט טלטלות לאחרונה, החל מביקורת של מקורבי נתניהו על המגעים שניהל סגן הנשיא ג'יי-די ואנס מול איראן, ועד לתסכול גובר בבית הלבן מהתמשכות הלחימה. בריאן פינוקיין, יועץ בכיר בקבוצת המשבר הבינלאומית, ציין בעיתון כי "אם המטרה של ממשל טראמפ היא להרגיע את הרוחות במזרח התיכון, העיתוי של הצעד הזה יוצא דופן". לדבריו, "בין אם זו הכוונה ובין אם לא, המהלך משדר הבעת אמון בישראל".

מאת ג'ון האדסון, מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.