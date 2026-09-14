מרוקו עשויה לשדרג את מערכות הנשק שלה עם טילים ישראליים

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מרוקו עשויה לרכוש טילים מישראל

צבא מרוקו נערך לקליטת מערכות ארטילריה מסדרת HIMARS האמריקאית בשנת הכספים 2027, וטילים ישראלים עשויים להיות משולבים בהן. לפי ZM, אתר חדשות ביטחוני דרום אמריקאי, מתכוונת התעשייה האווירית להציג את מערכת לורה לשיגור חימושים ארטילריים ארוכי טווח בסלון האווירי במרקש באוקטובר הקרוב, במה, שאתר הדיפנס מציין, עשוי להוביל לשילוב יכולות בצבא מרוקו בין לורה לבין HIMARS.

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טילי לורה מיועדים לטווחים של כ־500-400 ק"מ, עם דיוק של עד פחות מעשרה מטרים - מה שהופך אותם למדוייקים במיוחד. שילוב מערכות לורה, יאפשר למרוקאים יכולות קטלניות מעבר לטווח של כ־300 ק"מ שמספקים משגרי HIMARS.

אלו טילים שהוכיחו את עצמם בשדות הקרב, ולא רק בישראל: אחת מהלקוחות המשמעותיים של לורה היא אזרבייג'ן, שבמלחמת קרבאך השנייה ב־2020 מול ארמניה השתמשה בהם באופן נרחב. ZM מציינים כי בתעשייה האווירית הגדירו את מיקוד השתתפותם בעידוד "שיתוף פעולה מקומי, שיתוף פעולה תעשייתי, החלפת ידע והעברת טכנולוגיה". כלומר, ליצור עסקאות שגם ישפרו את היכולות הטכנולוגיות והתעשייתיות המקומיות.

למרוקו יש כבר מערכות ישראליות בשורותיה. אחת מהן היא מערכת PULS של אלביט, שכבר במרץ 2025 הציגו המרוקאים הפעלה מבצעית שלה. PULS היא מערכת שמספקת פתרון מקיף, שמסוגל לשגר רקטות לא מונחות, חימושים מדויקים וגם טילים בטווחים שונים. המשגר מותאם באופן מלא לפלטפורמות קיימות, בין אם גלגליים ובין אם זחליים, ובכך מאפשר הפחתה משמעותית בעלויות התחזוקה וההכשרה, תוך שניתן לפגוע עמו במטרות בטווח מקסימלי של 300 ק"מ.

מאת אלכס גרסיה, מתוך ZM. לקריאת הכתבה המלאה.

2החות'ים עלולים לגרום למשבר ענק במחירי הדלק

אנליסטים מתריעים כי סגירה ממושכת של באב אל־מנדב עלולה לחולל משבר בינלאומי במחירי הדלק, משום שהמתקפות החות'יות על בתי הזיקוק הסעודיים מחמירות את המחסור שקיים במילא במוצרי נפט, בהם סולר. כך מדווח ב־AGBI, שממוקם בלונדון ומסקר את המפרציות. מחירי התזקיקים זינקו משמעותית ביחס למחירי הנפט הגולמי בחצי השנה הראשונה מאז פרץ מבצע שאגת הארי, תוך ששולי הרווח מייצור הסולר הגיע לשיא - בעקבות שיבושי הפעילות בבתי הזיקוק במזרח התיכון וברוסיה.

ב־AGBI מציינים כי מרווח הזיקוק, קרי ההפרש בין שווי מוצרי הדלק שמופקים מחבית נפט לבין עלות חבית הנפט עצמה, הגיע בשבוע שעבר לשיא של 108.02 דולר לחבית. קפיצת שולי הרווח רחבה ברחבי העולם, בין אם במדינות צרכניות כמו באירופה או מפיקות, כדוגמת איחוד האמירויות.

"מחירי המוצרים המזוקקים חשובים בהרבה לכלכלה הריאלית, משום שבסופו של דבר, אלו המוצרים שאנחנו צורכים", אומר ל־AGBI וורן פטרסון, ראש תחום אסטרטגיית סחורות בבנק ההולנדי ING. מליחה בנגאלי, מייסדת קרן ההשקעות MB קומודיטיס קפיטל, הוסיפה כי שווקי המוצרים פגיעים במיוחד לשיבושים נוספים, וכי "ההידוק הממשי" בשוק הנפט נובע מ"הידלדלות" מלאי הדלקים. ראסל הארדי, מנכ"ל חברת הסחר בסחורות ויטול, סיפר כי לשוק חסרים כ־2 מיליון חביות ביום במוצרים מזוקקים מרוסיה, וקרוב ל־2 מיליון חביות נוספות ביום מהמזרח התיכון.

מאת פרנצ'סקה וושטל, מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.

3ההאשמה הטורקית החדשה נגד ישראל: "מסייעת בעקיפין לדאעש"

שר החוץ הטורקי הקאן פידאן מקיים ביקור רשמי בבירת סוריה, דמשק, בניסיון להדק אף יותר את הקשרים והתיאום בין המדינות. באתר MEMO, שמזוהה עם תנועת האחים המוסלמים, מדווחים שבביקור, באופן שאינו מפתיע, פידאן התייחס לישראל. עם זאת, הוא הציג מול העיתונאים האשמה חדשה כי פעילותה הצבאית של ישראל בסוריה מחלישה את יכולות המדינה להילחם בדאעש.

במסיבת עיתונאים לצידו של מקבילו הסורי אסעד א־שיבאני, האשים פידאן כי "ישראל באופן עקבי פוגעת ביכולות הסוריות, ולכן באופן בלתי ישיר מסייעת לדאעש". לדבריו, "המתקפות הישראליות מערערות פעילויות שנועדו לייצוב ולהתפתחויות חיוביות בסוריה". שר החוץ הטורקי, כצפוי, התייחס לישראל גם במובן הרחב יותר, והאשים כי היא שואפת "להתרחבות טריטוריאלית" על חשבון המדינות השכנות, וקרא לקהילה הבינלאומית ללחוץ עליה.

אפילו באתר MEMO שמוכר ככזה שמרבה לבקר את ישראל ולעמוד לצד אנקרה, מציינים שפידאן לא הציג שום הוכחה כי ישראל תומכת בדאעש. בסיכומו של דבר, פידאן פעל במהלך הביקור גם להידוק ההכנות המשותפות עם דמשק לביקור הממלכתי שצפוי לקיים נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן בסוריה בקרוב.

מתוך MEMO. לקריאת הכתבה המלאה.