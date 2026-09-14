800 עובדי אלטשולר שחם התעוררו לבוקר של שאלות. מה יעלה בגורלם

עסקת מכירת "אלטשולר שחם פיננסים" מעלה שורה של שאלות כמו מה יקרה לחברה ולעובדים והאם יהיה מיזוג עם איילון . החברה נרכשת מידי הבעלים הנוכחיים (גילעד אלטשולר וקלמן שחם, 55%) לקבוצה של חברת הביטוח ווישור ויאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים כיום.

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נדגיש כי החברה הציבורית היא זו שנמכרת, זו כוללת כ-800 עובדים ואת פעילות הגמל (נכסים מנוהלים בהיקף של 109 מיליארד שקל), הפנסיה (37 מיליארד שקל), השקעות אלטרנטיביות ואשראי, יאיר לוינשטיין ימשיך להיות המנכ"ל שלה.

דבר אחד כבר בטוח, השם "אלטשולר שחם" לא יישאר השם של החברה החדשה. על פי הערכות בשוק, מחיקת שם המותג "אלטשולר שחם" תגיע בתוך זמן לא ארוך, אחרי שיגיעו האישורים הרגולטוריים לביצוע העסקה. נכון לעכשיו טרם הוחלט מה יהיה שמה של החברה החדשה.

מנגד, החברה הפרטית שיש לה כ-300 עובדים ובה מרוכזות פעילויות קרנות הנאמנות, ניהול התיקים, הטרייד החדש, המטבעות הווירטואליים וגם המרת המטבע (לאיה) ימשיכו להיות מנוהלים תחת החברה הפרטית של גילעד אלטשולר ומשפחת שחם.

לא יהיה מיזוג עם איילון

שאלה משמעותית היא האם יהיה מיזוג עם איילון, חברת הביטוח שבשליטת ווישור ונכנסת בימים אלה לפעילות הגמל. עם זאת, בשוק מבהירים באופן חד-משמעי שלא יהיה מיזוג עם חברת הביטוח איילון, והן יפעלו כשתי חברות אחיות. מדובר כמובן בניסיון להרגיע את הרגולטורים ולאפשר לעבור את המשוכה הזו.

ככל הידוע, כל פעילות הגמל והפנסיה תעבור במלואה לפעול תחת החברה החדשה, כולל צוות העובדים ואנשי ההשקעות, בהובלת לאה פרמינגר. מערך ההשקעות של אלטשולר שחם החדשה צפוי להישאר עצמאי בשלב זה. לפי גורמים בשוק אין כוונה לצמצם כוח אדם, אלא להיפך להוביל לצמיחה והתרחבות.

אלא שאם אין כוונה לבצע סינרגיה ומיזוג השאלה המתבקשת היא מה בכל זאת יצמח כתוצאה מהמיזוג. על כך מעריכים גורמים בשוק כי ללקוחות החברה הציבורית של אלטשולר שחם ייפתחו עולמות חדשים. עד כה, כשהפעילות הייתה מחולקת לבית השקעות ציבורי וחברה פרטית היה ניגוד אינטרסים מול החברה הפרטית של אלטשולר שחם ולא ניתן היה לתת מעטפת רחבה יותר ללקוחות.

לכן, המטרה של החברה החדשה תהיה לפתח פעילויות נוספות עבור 2 מיליון לקוחות החברה הקיימת. כמו למשל, את אותם מוצרים שיש לחברה הפרטית של אלטשולר שחם - חבר בורסה, מסחר עצמאי, קרנות נאמנות ועוד, השקעות אלטרנטיביות ואולי גם שירותים בנקאיים. בנוסף הם יוכלו גם להיחשף לתחומים בביטוח, דרך שיתוף הפעולה עם ווישור.

ההבנה היא כי המהלך מגיע לאחר שנכשל הניסיון אשתקד למזג את החברה הפרטית של אלטשולר שחם לתוך החברה הציבורית. לכן, יאיר לוינשטיין, מנכ"ל החברה הציבורית, החליט להיפרד משותפיו ולקנות את החלק שלהם.

לפני כמה חודשים הגיעו למסקנה בחברה כי המיזוג לא יצליח לצאת אל הפועל ולכן הוחלט לצאת לדרך החדשה. כעת גילעד אלטשולר ומשפחת שחם יפנו לפתח את הפעילות הפרטית שלהם ולא יבצעו פעילות של גמל ופנסיה.

מה יקרה לכספי החוסכים?

מבחינת לקוחות הגמל (קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד ועוד) והפנסיה של אלטשולר שחם, לא צפוי להתבצע כל שינוי, כפי שקורה בכל העברת כספים גדולה בשוק (למשל כפי שקרה במכירת פסגות בתחילת העשור). החוסכים ימשיכו לחסוך את הכספים שלהם תחת המטריה של הגוף החדש כשמבחינת החוסכים הדבר היחיד שישתנה הוא שמה של החברה.

התקווה של הגוף החדש תהיה שעם השם החדש, והפעילות עם הסוכנים, יחד עם תקווה לתשואות טובות יותר, כפי שאכן קורה בחודשים האחרונים, הכספים כבר לא ייצאו בהיקפים כל כך גדולים (יותר מ-2 מיליארד שקל בחודש) ואולי אפילו יגיע שלב שהגוף יחזור לגיוסים חיוביים (נטו).