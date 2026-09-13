אמיל ויינשל מכיר את ענף הביטוח מבפנים, כולל את איילון שאותה ניהל בעבר. צבי ברק, לעומת זאת, עשה את הונו ממכירת חברת מכשור רפואי והפך למשקיע פרטי עם הון עתק. החיבור בין השניים הוליד מהלך שאפתני: להפוך את ווישור מחברת ביטוח דיגיטלית קטנה לקבוצת ביטוח ופיננסים שמחזיקה באיילון וכעת גם באלטשולר שחם. הדרך שלהם כללה רכבת הרים לא קטנה, צניחת מניה, לא מעט הרמות גבה בשוק ואז קפיצה של 1,000% בשלוש שנים לשווי של 2.4 מיליארד שקל.

אבל איך הכל התחיל? כשאמיל ויינשל וניצן צעיר־הרים הקימו את ווישור ב־2018, הרעיון היה להקים חברת ביטוח מסוג אחר: דיגיטלית, יעילה וגמישה יותר מהחברות המסורתיות. אלא שכדי להתחרות בשחקנים הגדולים, צריך לקוחות, הון, תשתיות ומידע.

הפתרון של ויינשל וצעיר־הרים היה שאפתני: במקום לבנות חברת ביטוח גדולה במשך עשרות שנים, לרכוש אחת קיימת. היעד היה איילון מידי יורשיו של המייסד לוי רחמני.

עבור ויינשל, זו הייתה סגירת מעגל. הוא הכיר את איילון לא רק מבחוץ, אלא גם מבפנים, לאחר שכיהן בעבר כמנכ"ל החברה. הקריירה שלו בענף הביטוח כללה שורה של תפקידי ניהול בכירים כולל בהראל ומגדל והוא הגיע לווישור עם היכרות עמוקה.

בראיון לגלובס סיפר בעבר: ״הרימו גבה על 'מה קנינו ובאיזה מחיר', אנחנו בתוך תוכנו ידענו שאיילון היא נכס נדיר. לא טריוויאלי לקנות חברת ביטוח בסדר גודל כזה".

עבור ברק: ווישור הייתה השקעה מסוג אחר

ואכן המהלך דרש הרבה מאוד כסף. כאן נכנס לתמונה צבי ברק.

ברק עשה את הונו בעולם המכשור הרפואי. ב־1993 הקימו צבי ואשתו ענת את קיסריה אלקטרוניקה רפואית, שעסקה במוצרים רפואיים, בהם מערכות הקשורות לעירוי ואינפוזיה. במשך שנים החברה פעלה כחברה פרטית, הרחק יחסית מאור הזרקורים.

ואז בשנת 2013 הגיע האקזיט הראשון: ענקית הציוד הרפואי האמריקאית CareFusion רכשה תחילה כ־40% מהחברה בעסקה של מאות מיליוני שקלים, ובהמשך רכשה גם את יתרת האחזקה. העסקה הפכה את בני הזוג ברק לבעלי הון משמעותיים, וברק עבר בהדרגה מתפקיד של יזם ומנהל בחברה תפעולית לזה של משקיע.

הוא פיזר את השקעותיו בין תחומים שונים, מתשתיות ואנרגיה ועד טכנולוגיה ונדל"ן, ובין היתר השקיע בפרויקטים כמו כביש 6, מתקן ההתפלה בפלמחים, דליה אנרגיות ופנגו.

ווישור הייתה השקעה מסוג אחר: כניסה לתחום פיננסי מפוקח, ובחברה שמבקשת לבצע מהלך רכישות משמעותי.

וכך, ב-2021 החלה להתגבש עסקת רכישת השליטה באיילון. ווישור ביקשה לרכוש את חברת הביטוח הוותיקה, אבל כדי להשלים את העסקה נדרשה להזרמת הון משמעותית וברק נכנס כשותף מרכזי.

בני הזוג ברק השקיעו בסופו של דבר כ־260 מיליון שקל בווישור, והפכו לבעלי מניות משמעותיים. עבור ברק, מדובר היה בהימור על הנהלה שמכירה את שוק הביטוח ועל האפשרות לשלב בין חברה צעירה ודיגיטלית לבין חברת ביטוח ותיקה עם בסיס לקוחות ותשתיות קיימות.

ההיגיון היה פשוט: ווישור מביאה את הטכנולוגיה, הגישה החדשה והניהול; איילון מביאה את קנה המידה. כעת צועדים השותפים לעסקה בסדרי גודל אחרים לגמרי, רכישת פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם והפעם הם גם יעשו את זה עם עזרה מבפנים בשותפות עם מנכ״ל הזרוע הציבורית יאיר לוינשטיין. העסקה שצפויה להיחתם בימים הקרובים היא קפיצת מדרגה בכל קנה מידה.