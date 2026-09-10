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מי אני | יצחק בונן, בן 28, גר ברמת גן, יזם ואיש פיננסים, מייסד ומנכ״ל Robin, פלטפורמה חכמה להשוואת משכנתאות

מבנה תיק השקעות: 35% במניות, בהן אנבידיה ומניות נפט; 10% בקרן השתלמות במסלול מנייתי ו-55% במדד S&P 500

יצחק בונן, בן 28, הוא יזם ואיש פיננסים, שייסד ומנהל גם פלטפורמה להשוואת משכנתאות, Robin. "אני חי את עולם הפיננסים", הוא מעיד. "החיבור שלי לעולם הכסף וההשקעות התחיל ממקום מאוד אישי. כבר מגיל צעיר נאלצתי להבין איך מתנהלים עם כסף ולקחת חלק בניהול הכלכלי של הבית.

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"בהמשך נכנסתי לעולם הפיננסים, למדתי ייעוץ משכנתאות, עסקתי בייעוץ פיננסי ובהדרכות בתחום, עד שייסדתי את Robin - חברת פינטק שמטרתה להשתמש בטכנולוגיית AI ונתונים כדי לעזור לאנשים להשוות בין משכנתאות ולקבל החלטות מיטביות באחת העסקאות הפיננסיות הגדולות בחייהם. היא מאפשרת בין היתר לפנות לבנקים במקביל, להשוות ריביות ומסלולים ולקבל את ההצעה המשתלמת ביותר".

אל שוק ההון נכנס לפני כשש שנים, במהלך שירותו הצבאי, וגילה שם לדבריו כר נרחב של הזדמנויות: "מעניין אותי במיוחד המפגש שבין יזמות, טכנולוגיה, פיננסים והשקעות. מבחינתי השקעה היא לא רק שאלה של 'איזו מניה תעלה', אלא דרך להבין עסקים, מודלים עסקיים, שווקים, ואת הדרך שבה חברות מייצרות ערך לאורך זמן".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"גדלתי בשלומי שבגבול הצפון, בבית שלא היה אמיד. מגיל מאוד צעיר הקמתי כל מיני יוזמות ועסקים קטנים כדי להרוויח כסף. מכרתי צעצועים, עבדתי בניקיון של צימרים, במסעדה ובכל עבודה שהתאפשרה. בגיל 13 כבר היה לי קצת כסף וחשבתי איך אחסוך אותו, אז הלכתי וקניתי כספת. זו הייתה מחשבה תמימה של ילד שבכספת שומרים כסף. כל סכום כסף שהרווחתי עד הצבא כמעט הכנסתי לכספת.

"כשהתחלתי להרוויח כסף משלי תמיד תהיתי האם אפשר לעשות עוד ממנו מבלי לעבוד קשה. אמרתי לעצמי שחייבת להיות דרך נוספת חוץ מעבודה. כך הגעתי להתעניין בעולם ההשקעות, ובגיל 16 גיליתי את שוק ההון. קצת לפני קראתי את הספר המיתולוגי 'אבא עשיר, אבא עני', וממנו הבנתי שיש עסקים ואפשר לייצר כסף גם מהתפוקה של אנשים אחרים, ואותו אפשר להשקיע בנכסים או בשוק ההון, והתחלתי להבין שאפשר לעשות כסף מכסף. התחלתי לחקור איך מתנהל שוק ההון, הבנתי שגם הפנסיה מתנהלת שם ועוד דברים שלא ידעתי בתור ילד. אבל להשקיע ממש לקח לי הרבה זמן. פחדתי.

"בצבא פתחתי קופת גמל להשקעה, והתחלתי להכיר את המושגים והאפיקים - מדדים, מניות ומגוון מסלולים. אז פתחתי גם חשבון מסחר בלאומי טרייד, והתחלתי לקנות ולמכור מניות שהיו אז טרנדיות. לקחתי את הכסף מהכספת והכנסתי לשוק ההון, ומשם זה התגלגל.

"היו לי כמה אלפי שקלים שבהם קניתי מניות. התחלתי במניות שיש סביבן באזז כמו אנבידיה או אפל, ובהמשך נכנסתי למדדים שיש בהם גם חברות נפט. בהמשך הבנתי שדווקא לא נכון לקנות מניות שיש סביבן באזז, כי העלייה כבר קרתה, כך שצריך לחפש את המניות שמזהים בהן פוטנציאל לעלות. למשל כשיש מצב גיאופוליטי מסוים, יש מניות שהולכות לקפוץ עקב כך. במלחמת 'עם כלביא', הרבה טילים גרמו לניפוץ של חלונות ורגע אחרי כל החברות בתחום הזכוכיות קפצו בעשרות אחוזים. במלחמה השנייה עם איראן, כבר הבנתי מוקדם שהולך להיות משהו עם הנפט, והשקעתי בחברות התחום.

"עם הזמן התחלתי להעביר אחוז משמעותי מהכסף שלי למדדים, וכיום גם הפנסיות שלי וקופת הגמל ב-S&P 500. בסוף זה 500 החברות המובילות, ומדד שאמור לתת את התשואה הגבוהה לטווח ארוך, ובמיוחד כשמגיעה סיטואציה שדווקא מסלולי מניות נפגעים".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טלגרם, כי יש שם אפשרות לקבוצות. השיח והחשיפות יותר מהירים ודינמיים, וזה גם אנונימי". ביטקוין או אתריום

"אף אחד מהם, כי אני לא משקיע במטבע בלתי תלוי שבנוי על היצע וביקוש בלבד". ת"א-35 או S&P

S&P, כי אנחנו מדינה מאוד קטנה, וכל דבר קטן יכול להשפיע על המדד הישראלי בצורה משמעותית ולטלטל אותו". מדדים או מניות

"גם וגם, אבל באחוזים גבוהים לטובת המדדים. את עיקר הכסף לטווח הארוך אני מעדיף להשקיע במדדים רחבים. הפנסיה וקופת הגמל שלי מושקעות במסלול שעוקב אחר 500 P&S. זאת מתוך אמונה שבטווח הארוך עדיף להיות חשוף לצמיחה של החברות המובילות במשק האמריקאי, ולא לנסות לתזמן כל תנועה בשוק. "לצד זאת, בחלק מתיק ההשקעות האישי אני מחפש מניות פרטניות של חברות, שלדעתי טומנות פוטנציאל לעלייה משמעותית בשוויין. אני אוהב לחפש חברות שבהן יש פער בין המקום שבו השוק מתמחר אותן היום, למקום שאליו אני חושב שהעסק יכול להגיע בעתיד". חשבון בבנק או בבית השקעות

"תלוי בכמות הפעולות שמתכוונים לבצע. אם אתה מבצע הרבה פעולות, הרי שעדיף חשבון בבית השקעות בגלל הנגישות. אם מבצעים פחות פעולות, עדיף בבנק".

איך אני מתעדכן

"בגלל שאני בן אדם שמתעסק הרבה בעולם הפיננסי ובהשקעות במניות, אז מן הסתם כשאני פותח את גוגל הכתבות המובילות שעולות לי תמיד קשורות לפיננסים. אז אני מתעדכן דרכן. אני מסתכל גם על העולם. אם טראמפ פתאום מצייץ משהו אז אני אומר 'אוקיי, הולך להיות פה משהו מעניין'. מצר הורמוז נסגר, נפתח - אלה דברים שמתורגמים להשקעות בסוף. אני מסתכל על התמונה הרחבה של מה שקורה בארץ ובעולם, כדי להבין איפה באמת יכולה להיות הזדמנות להשקיע כסף".

לקח שלמדתי

"לא להוציא את הכסף אם אתה מפסיד. בתקופה של 'שאגת הארי' השקעתי גם במניית הפניקס ואז הייתה לה עלייה וירידה מאוד מאוד חדה. ראיתי את המניה יורדת 3%, 4% ואז 5% ואמרתי לעצמי 'לאן זה יגיע?'. כמעט מכרתי אבל בסוף החלטתי שאני כן ממשיך להחזיק במניה. זה היה מלחיץ, כי אתה מרגיש שאתה הולך להפסיד את כל הכסף, אבל בסוף היא חזרה לעצמה ואפילו עלתה מעבר למה שהייתה לפני הירידות. הלקח הוא לא להיכנע ללחץ".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא אשקיע בקריפטו. אלה מטבעות בלתי תלויים, הם קיימים לפי היצע וביקוש, ואנחנו חיים בעולם שתלוי בהרבה דברים, במדינות, בראשי מדינות ובעולם שבו המדינה מחליטה לאזרחים כמעט כל דבר. אם למדינה מסוימת פתאום לא מתאים שיהיה מטבע דיגיטלי, אז היא תדע פשוט למחוק אותו. אם לעולם פתאום יימאס ממנו, אז הקריפטו כפי שהוא היום בגרסה הבלתי תלויה פשוט יימחק. אם המדינה תפתח קריפטו משלה אז זה יכול לעבוד בעיני, אבל בקריפטו במתכונתו כיום, אני לא אשקיע".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"היום אני רוצה קצת יותר ללמוד על תעשייה ישנה בשווקים. זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, וזה מעניין אותי מאוד. ללמוד יותר על חברות של עשרות שנים שנסחרות בשוק ההון".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"אני שש שנים בשוק ההון ויש לי בתיק כרגע רווח בסך עשרות אלפי שקלים, סביב 80 אלף. אבל הסכום שקיים היום במניות ומדדים לא משקף את כל הכסף שעשיתי בשוק, כי הזזתי סכומים כל הזמן. זה גם לא כולל פנסיה ורווחים שהוצאתי ולא יושבים במדדים ומניות, אלא בכל מיני קרנות אחרות. אז הרווח משמעותי יותר ממה שמשתקף היום בתיק".

המלצת מעקב

"אני חושב שהיום צריך לעקוב אחרי מניות חברות הנפט, זה משהו שאני מאוד מאמין בו. המצב הגיאופוליטי משפיע על התחום הזה, וכדאי להסתכל עליו. בנוסף כדאי לעקוב אחרי כל הציוצים בטוויטר (X) של אנשים כמו אילון מאסק וטראמפ, שלא פעם מכתיב את השווקים".