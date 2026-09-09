עד לתחילת השנה היו המניות הביטחוניות לסחורה החמה ביותר בשוק המניות המקומי. המלחמה המתמשכת בארץ לצד זו ברוסיה־אוקראינה ומהלכי ההתעצמות הצבאית של מדינות רבות בעולם באו לידי ביטוי בגידול בתקציבי הביטחון ובהזמנות מהיצרניות המקומיות.

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הללו הובילו לגידול בצבר ההזמנות של החברות הביטחוניות, לשיפור בתוצאותיהן ולהסתערות של המשקיעים המקומיים - שהקפיצו את מניותיהן בעשרות ולעיתים מאות אחוזים לשוויי שיא.

אלא שבחודשים האחרונים חוו המניות הביטחוניות ירידות חדות על רקע רמת התמחור הגבוה אליה הגיעו, שפגשו ירידות בשוק ככלל וקיטון בעוצמת העימות הצבאי. אלו באו לידי ביטוי בירידה של 38% במדד הביטחוניות מרמת השיא שלו במרץ, בזמן שמדד הדגל המקומי ת"א 35 נותר בסיכום התקופה כמעט ללא שינוי.

אחת המניות שנפגעו בצורה הקשה ביותר מהשינוי בהעדפות המשקיעים וירידות השערים בסקטור, היא מניית אימקו , שבשליטת משפחת יקיר (66.5%). המניה איבדה בחודש האחרון כ־30% תוך שהיא משלימה נפילה של כמעט 80% מהשיא בסוף ינואר, שהביאה אותה לשווי של כ־135 מיליון שקל.

מאחורי הנפילה האחרונה במניית אימקו, המספקת מערכות אלקטרוניות לכלים צבאיים (בעיקר טנקים ונגמ"שים), עומדת ירידה בהכנסות ובצבר ההזמנות של החברה, בצל קיטון בהזמנות שקיבלה, בדגש על משרד הביטחון. את המחצית הראשונה השנה סיימה אימקו עם הכנסות של כ־148 מיליון שקל, ירידה של כ־6.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובשורה התחתונה הציגה צניחה של כ־80% ברווח הנקי לכ־1.1 מיליון שקל.

לכך הובילה שחיקה ברווחיות הגולמית בעיקר בשל הגידול בהוצאות השכר, כתוצאה מהגדלת צוות העובדים, בין היתר נוכח פתיחת מפעל חדש ברומניה, במטרה להתרחב לשוק האירופי.

במבט קדימה צבר ההזמנות של החברה עומד על כ־551 מיליון שקל, ירידה של כ־10% ביחס לסוף 2025, ושל כ־21% ביחס לצבר בתקופה המקבילה. "חלק משמעותי מההזמנות החדשות הוקפא בשל פערי תקציב", הסביר אריאל קנדל, מנכ"ל אימקו, בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות. הוא גם ציין כי החברה ממתינה לתשלומים אותם איחר משרד הביטחון לשלם, אבל הדגיש כי "יש לנו מספיק חסינות להתמודד גם עם זה".

משרד הביטחון הוא הלקוח הגדול ביותר של החברה עם 42% מהיקף המכירות הכולל. במהלך המחצית הראשונה השנה חלה ירידה של כ־22% בהכנסות מהמשרד ביחס לתקופה המקבילה, אז עמד שיעורן מתוך סך ההכנסות על כמחצית. באימקו מציינים כי הם משקיעים מאמצים בהפחתת התלות במשרד הביטחון.

לצד התוצאות שאכזבו את המשקיעים בחודשים האחרונים ריחפה מעל אימקו עננה נוספת. זאת, לאחר שבסוף חודש אפריל הודיעה קבוצת תקיפה איראנית כי חדרה למערכות המחשוב של החברה והשיגה גישה למידע ממערכותיה. בעקבות אירוע סייבר זה הקימה החברה צוות ייעודי חוקר, אשר שלל "פעילות זדונית פעילה או מתמשכת ונוכחות של תוקף פעיל או רדום" ברשת הארגונית. על כן, בחברה הדגישו כי לאירועים לא הייתה השפעה מהותית על הפעילות העסקית השוטפת שלה.

בעלי השליטה חיפשו למכור, השווי ירד

אימקו, שהוקמה ב־1974 בידי יוסף יקיר ז"ל, מספקת מערכות אלקטרוניות המותקנות ברובן בטנקים ובנגמ"שים של צה"ל, וכן במערכות הגנה אווירית ובמטוסי קרב ומסוקים. בנוסף, לחברה גם פעילות אזרחית והיא מהווה קבלן משנה בתחום האלקטרוניקה והאלקטרו־מכניקה, עבור שימושים מגוונים, החל ממכשור רפואי וכלה בציוד תקשורת.

בעשור האחרון חוותה החברה טלטלות, שכללו חילופים תכופים בהנהלתה. השיא נרשם ב־2022, אז החליט יו"ר החברה, האלוף (במיל') אודי אדם, לעזוב את התפקיד שבועיים בלבד לאחר הכניסה. ההתפטרות המהירה הגיעה חודשים ספורים לאחר שאימקו דיווחה כי נוצר לה גירעון מהותי בתזרים המזומנים, ונדרשה להגדיל את האשראי מהבנק המלווה.

באותה העת, בצל הטלטלות שחוותה נסחרה מניית אימקו בשווי של כ־72 מיליון שקל בלבד. אלא שפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" שינה את התמונה והביא לגידול משמעותי בהכנסות ובצבר ההזמנות. מה שבא לידי ביטוי גם במחיר המניה, שנסקה מתחילת המלחמה בעזה במעל 1,100%, לשווי שיא של כמעט 600 מיליון שקל שנרשם בתחילת השנה הנוכחית.

העליות הביאו את שלושת האחים לבית משפחת יקיר, ששולטים כיום בחברה (רון, דן ונילי), לבחון בתחילת השנה שעברה מכירה של חלקם. אלא שהעסקה לא יצאה אל הפועל, ובני המשפחה שכבר ראו כיצד שווי חלקם בחברה נוסק לכ־400 מיליון שקל, מחזיקים כיום מניות בשווי של כ־90 מיליון שקל בלבד.

המפעל ברומניה יהיה קרש קפיצה

במבט קדימה, באימקו סימנו כאמור את ההתרחבות בשוק האמריקאי והאירופאי. זאת, בין היתר באמצעות הקמת המפעל ברומניה, שיחל בייצור כבר בתקופה הקרובה. "אנחנו מסתכלים על האתר כקרש קפיצה, הן בפן התפעולי והן בפן השיווקי, כמנוע צמיחה. מדובר בעתודות גדולות מאוד עבור החברה ופוטנציאל גידול אדיר בשוק האירופאי ובכלל", אמר המנכ"ל קנדל בשיחת המשקיעים. "הציפייה שלנו ב־2027 היא לראות כבר מכירות מהחברה ברומניה ללקוחות אירופאים באופן ישיר, וכמובן גם לשרת את יכולת הייצור והתפעול של הקבוצה".

באימקו גם הביעו אופטימיות כי ההזמנות ממשרד הביטחון ישובו לסדרן לאחר הבחירות, עם אישור תקציבים חדשים למשרד. "אימקו מחכה כמו כל השוק, להמשך גידול וקבלת הזמנות", נמסר. "אנחנו בשיח שוטף עם הלקוחות שלנו במשרד הביטחון, ובמוכנות להסתכל קדימה. אבל כמו כל השוק, אנחנו מחכים לראות מה המפה הפוליטית תוליד ואיך הפלונטר במשרד הביטחון הולך להשתחרר".

בנוסף מעריכים בחברה שהצמיחה בשוק הביטחוני תימשך, חרף הירידה ברמת העימותים: "בשוק האירופי מסתכלים לפחות 7־10 שנים קדימה, כולל גידול בתקציב הביטחון נוכח פרויקטים רב־שנתיים", אמר המנכ"ל.

"בעבודת הרגליים בשטח, אנו לא רואים ירידה, אלא להפך, המשך גידול בביקוש. גם דיווחי הממשלות ומשרדי הביטחון במדינות היעד שלנו בהתאם; מדברים שלום בנפרד, ובפועל משרדי הביטחון והממשלות נוהגות אחרת". רכש של חיל הים ובמקביל למדתי לתואר ראשאת ההתנפצות. עבדתי בפסווה, שנרכשה על ידי PMC-SIERRA dg ומשם עברתי לתפקיד מנהלת מה על ידי PMC-SIERRA dg ומשם עברתי לתפקיד מנהלת משאבי אנוש גלובלית בבטר פלייס. אני תשע שנים בסלברייט".

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