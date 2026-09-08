האנליסטים טוענים: הראלי במניה הגדולה בעולם רק החל

ענקית השבבים אנבידיה ממשיכה לבסס את מעמדה כשליטה הבלתי מעורערת של תשתיות הבינה המלאכותית, עם שווי שוק חסר תקדים של כ-5.55 טריליון דולר. ברבעון השני של שנת הכספים הנוכחית עקפה החברה שוב את התחזיות כשהציגה רווח למניה של 2.22 דולר, לעומת צפי של 2.09 דולר. נתונים אלו מתווספים לרבעון ראשון שבו רשמה שולי רווח חריגים של 71.46%.

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בחישוב בקצב שנתי, מדובר בהכנסות החוצות את רף ה-302 מיליארד דולר, עם רווח נקי של כ-193 מיליארד דולר ותשואה על ההון (ROE) של 117.2%. המניה נסחרת כעת סביב רמה של 230 דולר, לאחר שרשמה זינוק של כ-912% בחמש השנים האחרונות (לעומת כ-70% בלבד במדד ה-S&P 500). עם זאת, ולמרות הראלי האדיר, תמחור המניה נותר נוח יחסית לקצב הצמיחה המהיר, עם מכפיל רווח עתידי של 25.4 ומכפיל PEG נמוך של 0.58, המעידים כי הגידול ברווחים מגבה את עליית השווי.

הדומיננטיות של אנבידיה אינה נשענת רק על חומרה, אלא על יתרון תחרותי בר-קיימא עמוק מול המתחרות. בחברת המחקר מורנינגסטאר מעניקים לחברה דירוג עליונות תחרותית, הנובע מהובלה בשבבי עיבוד מקבילי (GPUs) ופיתוח פלטפורמת התוכנה הייחודית Cuda, היוצרת חסמי מעבר גבוהים מאוד עבור לקוחותיה ומפתחי מודלים. בריאן קוללו, אנליסט בכיר במורנינגסטאר, מעריך כי: "בטווח הארוך אנו מצפים מענקיות הטכנולוגיה לנסות ולמצוא ספקי משנה או פתרונות עצמאיים כדי לגוון את התלות באנבידיה, אך מאמצים אלה יצליחו, במקרה הטוב, רק לכרסם בשולי הדומיננטיות שלה ב-AI". במורנינגסטאר קובעים למניה מחיר שווי של 310 דולר - המשקף אפסייד של כ-35% על מחיר השוק הנוכחי.

קפיצת המדרגה הבאה והאופטימיות בוול סטריט

לצד התוצאות השוטפות, החברה הפיגה לאחרונה את חששות המשקיעים כשהציגה תחזית צמיחה של כ-70% בהכנסות לשנת הכספים 2028 - נתון הגבוה משמעותית מתחזיות הקונצנזוס בוול סטריט, שעמדו על 40% בלבד. מנוע הצמיחה המרכזי צפוי להישען על הביקושים הקשיחים לארכיטקטורת השבבים החדשה שלה, Vera Rubin. הדור החדש מציג קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית עם תפוקה הגבוהה פי 30 למגה-וואט ועלות טוקן הנמוכה פי 35 בהשוואה לדור הקודם (Grace Blackwell Ultra).

הנתונים הפונדמנטליים החזקים מתורגמים לקונצנזוס חיובי בקרב האנליסטים, שמציבים מחיר יעד ממוצע של כ-327 דולר למניה (כאשר תחזיות השיא מגיעות ל-515 דולר). בבית ההשקעות מורגן סטנלי אישררו את המלצת ה"קנייה" והעלו את מחיר היעד ל-300 דולר. האנליסט ג'וזף מור ציין כי מדובר ב"בחירה המובילה שלנו בסקטור השבבים, עם מחזור מוצרים מרשים, צמיחה יוצאת דופן ותמחור אטרקטיבי ביחס למתחרות".

ברוזנבלט אישררו גם הם המלצת קנייה עם מחיר יעד נחוש של 390 דולר, מתוך הערכה כי החברה תמשיך להתגבר בהצלחה על צווארי הבקבוק בשרשרת האספקה כדי לספק את הביקוש העצום. נתוני מערכת הדירוג של MarketBeat מציבים את מניית אנבידיה באחוזון ה-98, עדות נוספת לאמון השוק ביכולתה להמשיך להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית בשנים הקרובות.

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