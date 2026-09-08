דיווח: אנתרופיק מוותרת על רכישת דקארט הישראלית ב- 6 מיליארד דולר

לאחר ציפייה ממושכת, אנתרופיק נסוגה מעסקת הרכישה של דקארט הישראלית לאחר שבועות של משא ומתן, כך מדווח הלילה (שלישי) אתר בלומברג.

עם זאת, השתיים עשויות לשתף פעולה בדרכים אחרות - למשל, אנתרופיק עשויה להפוך ללקוחה או למשקיעה של דקארט. מדובר במכה לחברה הישראלית שהקימו היזמים דין לייטרסדורף ומשה שלו, ושגייסה 450 מיליון דולר, אך יתכן והשניים יחליטו לפנות למשא ומתן עם חברות אחרות.

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לפני השיחות עם אנתרופיק, דחו לייטרסדורף ושלו הצעה מכיוונה של אנבידיה - שהיתה גבוהה יותר מזו של אנתרופיק. הם ובעלי המניות בחברה העדיפו את במקום זאת להסכים להצעתה של אנתרופיק שניתנה במניות, מתוך ציפייה להנפקת חברת ה- AI.

דקארט גייסה 450 מיליון דולר ממשקיעים כמו אנבידיה והקרנות סקויה, בנצ'מרק, רדיקל, זאב ונצ'רס ואלף - שכעת ייאלצו לחפש יחד עם החברה רוכשים חדשים. החברה קיבלה בחודש מאי האחרון שווי של כ- 4 מיליארד דולר במהלך גיוס פרטי בהובלת אנבידיה. מדובר במכה לתעשיית ה- AI הישראלית: אנתרופיק - כיום חברת ה- AI הצומחת ביותר ומועמדת בכירה להנפקה - היתה יכולה להיכנס באמצעות רכישת דקארט לפעילות מו"פ בישראל. עם זאת, כפי שפורסם בשבוע שעבר בגלובס - החברה עדיין מתכננת להעלות הילוך בפעילות השיווק והמכירות שלה בשוק המקומי, תוך מיקוד בסטארט-אפים וחברות תוכנה ותיקות. אנתרופיק מתכוונת לצאת להנפקה במהלך השבועות הקרובים, על פי ההערכות בשווי של 2 טריליון דולר.

מדובר במכה מוראלית עבור דקארט, במיוחד לאור העובדה והדיווח הזכיר נסיגה חד צדדית מהעסקה ביוזמת הרוכשת הפוטנציאלית. בשוק מעריכים כי למרות שאנבידיה הציעה הצעה גבוהה יותר - כעת יהיה ללייטרסדורף ושליו קשה לשחזרה: אנבידיה השלימה רק עתה את רכישת האגינג פייס ב- 12.9 מיליארד דולר וספק אם תוכל לבצע רכישה נוספת בסכומים שלהם קיוו היזמים והמשקיעים של דקארט.