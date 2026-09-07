הבכיר שחושף: מה באמת קרה ליחידת צלצל במוסד

ראש יחידת צלצל לשעבר, היחידה ללוחמה כלכלית במוסד, פול לנדס, חושף כי פעילותה של היחידה הופסקה כבר בימיו של תמיר פרדו כראש המוסד. "צלצל לא נסגרה - פעילותה הופסקה בשנת 2014 מסיבות שלא אכנס אליהן".

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שנה לאחר מכן הובא לנדס למוסד כדי לפתוח את היחידה מחדש, ובשנת 2017, כך הוא חושף, הוא היה זה שהוביל יוזמה לסגירתה של צלצל ואת העברתה למשרד הביטחון תחת שמה החדש - המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור. את הדברים אמר הבכיר בשיחה עם ניר הירשמן בהסכת "אנשי הביטקוין" של איגוד הביטקוין הישראלי שהתפרסם היום (שני), באישור הצנזורה.

הדברים נאמרו בתגובה לטענותיו של קודמו של לנדס, אודי לוי, שטוען כי היחידה נסגרה ב- 2017 תחת שרביטו של יוסי כהן כראש המוסד. יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אף טען בעבר בתוך כתב הגנה שחיבר, כי נתניהו היה זה שהורה על סגירת היחידה.

עם זאת, גם לנדס מודה כי היחידה נסגרה סופית בשנת 2017 - בימיו של יוסי כהן כראש המוסד, אך הוא מתאר זאת כיוזמה שלו, שלה הסכים כהן בסופו של דבר מתוך ההבנה כי האחריות על לוחמה כלכלית צריכה להיעשות במשרד הביטחון.

המטה במשרד הביטחון רחב בהרבה ממה שהייתה יחידת צלצל

לנדס מספר כי לאחר הפסקת פעילות היחידה ב- 2014, הוא הובא למשרד ראש הממשלה על מנת לפקד על יחידת צלצל, לאחר שכיהן כראש היחידה להלבנת הון. "התבקשתי לחדש את הפעילות שלה (בשנת 2015 - א"ג), ושנתיים לאחר מכן ניגשתי לראש המוסד (יוסי כהן - א"ג) והסברתי לו שתפיסת ההפעלה של צלצל לא מתאימה למוסד או למשרד ראש הממשלה, והיא יכולה להיעשות בצורה טובה הרבה יותר במשרד הביטחון.

מאחורי תפיסת ההפעלה של צלצל עמדה הצגה של מידע מודיעני לגופים פיננסיים בחו"ל, במטרה לעודד גופים שונים כדי שיפעלו. תפיסת ההפעלה של המט"ל - המטה הלאומי ללוחמה בטרור כלכלי - היתה: בואו וניקח את המידע המודיעיני הזה שעד כה הוצג בצורה סמויה לגורמים בחו"ל - ונעלה אותו אל פני השטח בצורה פורמאלית. נשים את הכל על השולחן - וניתן את המידע הרלוונטי לכל מי שרוצה להיחשף אליו, לפעול על בסיסו ובכך להגדיל את האימפקט של הסנקציה (נגד פעילות מימון הטרור - א"ג)".

לדבי לנדס, מידע מודיעיני שמפורסם לעיני כל על ידי גורם ממשלתי רשמי מביא ל"סנקציה שגדולה לא פי עשר או פי מאה - אלא הרבה יותר מזה - כי גם חברות מודיעין עסקי מכניסות את המידע הזה למאגרים שלהן, וגופים שנבדקים יכולים לראות את המידע הזה בכל רגע נתון ולפעול לפיו". לסיכום, אומר לנדס, "הרעיון להעביר את צלצל למשרד הביטחון אפשר לעשות הרבה יותר בכלים שעמדו לרשותנו - אבל המטה הוא רחב הרבה יותר ממה שצלצל היתה, אפילו מבחינת כח האדם: צלצל כללה לא יותר מחמישה אנשים".

לנדס תיאר כיצד פעל המט"ל נגד זירות שונות - בהן הזירה האיראנית, החיזבאללה, הפלסטינית - כולל ביהודה ושומרון ונגד החמאס בעזה. "הממשלה היתה מסיטה את כספי הסיוע של הרשות הפלסטינית למחבלים לטובת נפגעי טרור בהתבסס על הרשימות של המטה", אמר.

יתרון נוסף לפעילות המט"ל על פני יחידת צלצל היא הקמתו כגוף אכיפה לאכיפת הסנקציות הישראליות בארץ ובחו"ל. זאת, באמצעות שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה וגופים פיננסיים - מרכיב שלא התקיים ביחידת צלצל בתצורתה המקורית. באופן שכזה, ביצע המט"ל לראשונה בישראל חילוט מטבעות קריפטו של איראן, חיזבאללה, חמאס וגא"פ בהיקף של עשרות מיליוני דולרים