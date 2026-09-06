אנדריסן הורוביץ (a16z), אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות בארה"ב שמנהלת כ־100 מיליארד דולר והייתה מהמשקיעות הראשונות באינסטגרם, ספייס אקס, פייסבוק, OpenAI ו-Airbnb, הגדילה באופן משמעותי את פעילותה בישראל בחצי השנה האחרונה ובמיוחד לאחר השלמת הרכישה של Wiz על ידי גוגל ב־32 מיליארד דולר. לגלובס נודע כי הקרן העלתה הילוך בכך שגייסה מספר אנשי מפתח בישראל ומחוצה לה.

הקרן גייסה את מייסד גרנולייט אסף עזרא לשותף להשקעות בחברות צעירות בתחום הסייבר ותשתיות AI והכפילה את רשת ה"סקאוטרים" המקומיים שאחראים על איתור חברות בשלבים המוקדמים.

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אנדריסן הורוביץ הובילה את סיבוב הגיוס האחרון של Wiz לפני מכירתה - בהיקף של מיליארד דולר לפי שווי של 12 מיליארד - ומכרה את חלקה לאחר מכן בתשואה של פי 2.5־3 על הכסף.

בעוד שאנדריסן הכניסה על ההשקעה ב-Wiz כמעט פי 3 על הכסף בתוך שנה, קרנות הון סיכון קטנות ממנה, כמו אינדקס, אינסייט וסקויה, נכנסו בשלבים יותר מוקדמים ממנה וגרפו החזר גבוה יותר על ההשקעה. כך שייתכן ובאנדריסן, שפעלו בישראל עד כה בהיקף נמוך הרבה יותר ביחס לקרנות האמריקאיות הגדולות, מעוניינים לוודא שחברות ישראליות צעירות יותר לא יחמקו מעיניהם של השותפים בקרן.

אנדריסן הורוביץ (a16z) תחום עיסוק: מנהלת 100 מיליארד דולר בהשקעות הון סיכון

היסטוריה: נוסדה ב־2009 על ידי מארק אנדריסן ובנג'מין הורוביץ במנלו פארק שבעמק הסיליקון

אקזיטים בולטים: מכירת אינסטגרם ואוקולוס לפייסבוק, הנפקות פייסבוק, ספייס אקס, ליפט ו־Airbnb

עוד משהו: המייסד אנדריסן זכור כמי שאמר ש"התוכנה אוכלת את העולם", אך הקרן משקיעה במיזמים פיזיים של רובוטיקה וחלל

שלב ה"סיד"

עזרא, המתגורר בניו יורק, הוא השותף הישראלי הראשון שמונה לתפקיד שותף באנדריסן הורוביץ. הוא הקים ב־2018 את הסטארט-אפ גרנולייט (Granulate), חברה שפיתחה מערכת המאפשרת לבקר היטב תהליכי פיתוח בענן ודורגה בעבר ברשימת 10 חברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס.

במרץ 2022, כמה שבועות לפני פרוץ המשבר בהייטק העולמי, מכר עזרא את גרנולייט שעמד בראשה לאינטל ב־650 מיליון דולר באחד האקזיטים הגדולים של אותה השנה. ברבות השנים, התקשתה אינטל לקלוט לחיקה את החברה הישראלית ועם התגברות המשבר הניהולי בה, חיפשה למכור את גרנולייט לחברות אחרות. כשלא הצליחה, סגרה החברה את פעילותה. למרות זאת, עזרא ושותפו לשעבר טל סייג, זכורים בענף ההייטק כמי שנהנו מאקזיט במכפילים גבוהים רגע לפני שהריבית בארה"ב החלה לעלות ואיתה התייבשות מקורות המימון בתעשייה באמצע 2022.

עזרא עבר לניו יורק בסוף השנה שעברה. במהלך 18 החודשים האחרונים שמר היזם הישראלי על קשר רציף עם אחד השותפים הבכירים בקרן, זאיין לאקי - גם הוא יזם סדרתי שהקים ומכר את החברה שלו - סיגנל סיינסס - לפני שהצטרף כשותף לאנדריסן הורוביץ. השניים החליטו לבחון שיתוף פעולה פוטנציאלי, שהוביל בסופו של דבר למינויו של עזרא לתפקיד כבר בחודש מאי האחרון.

כיום מנהל אסף עזרא השקעות בחברות סטארט-אפ בתחומי הסייבר ותשתיות דאטה ובינה מלאכותית בשלב המוקדם שלהן, שלב ה"סיד" שהוא סבב הגיוס הראשון לחברה, וסבבי הגיוס A ו-B שמגויסים בשלבים מוקדמים לעיתים עד שלב תחילת המכירות. עזרא יוכל להשקיע גם בחברת זרות ללא קשר לישראל, אך הוא צפוי לנצל את רשת הקשרים שצבר כאן משנותיו בתוכנית תלפיות, ביחידות טכנולוגיות בצבע ובתפקידיו באינטל כדי לבצע את רוב השקעותיו בחברות ישראליות ובחברות הקשורות ביזמים ישראלים.

הדמויות הבולטות שגויסו ע"י הקרן ● אסף עזרא, מייסד גרנולייט שנמכרה לאינטל

● יואב וילנר, מייסד Walnut

● נועה זילברמן, ממייסדות Odo Security שנמכרה לצ'ק פוינט

● גיא ציפורי, לשעבר סמנכ"ל ב־Melio

לא לפספס פוטנציאל

לצד מינויו של אסף עזרא לשותף, בחרה אנדריסן הורוביץ לנקוט בצעד אסטרטגי נוסף: הכפלת רשת ה"סקאוטרים" (מאתרי סטארט־אפים) המקומית שלה. רשת זו מורכבת מיזמים סדרתיים או יזמים לשעבר וכן ממשקיעי אנג'ל, ביניהם שמות מוכרים בתעשייה המקומית כמו יואב וילנר (מייסד Walnut), יוחאי אטון (מייסד Cnvrg שנמכרה לאינטל), גיא ציפורי (לשעבר סמנכ"ל פיתוח ב-Melio) ומייקי וייס שמשמש כמנהל כספים בחברות סטארט-אפ.

מינוי מסקרן שביצעה אנדריסן הורוביץ לאחרונה לתפקיד סקאוטרית הוא זה של נועה זילברמן, ממייסדות Odo Security שנמכרה לצ'ק פוינט, שנחשבת גם לאושיית סושיאל. לצידם, פועלים עוד כארבעה סקאוטרים נוספים מתחת לרדאר מבלי לציין זאת בפרופיל המקצועי שלהם ברשתות החברתיות, וחלקם פעילים כבר יותר משנה בקרן.

נועה זילברמן / צילום: שרון לוין

מדובר בקבוצה גדולה ובכירה באופן יחסית לפעילות סקאוטינג מצד קרנות הון סיכון אחרות, ועל ידי כך מבקשת אנדריסן הורוביץ לוודא שהיא לא "מפספסת" חברות בעלות פוטנציאל להפוך לחד-קרן. בעוד שעזרא ישקיע מיליוני דולרים במספר מצומצם של חברות ולגייס לטובת החברות את מערכי השיווק והתפעול של הקרן, הסקאוטרים נהנים מחופש יחסי להשקיע סכומים קטנים יחסית - בדרך כלל כמה עשרות אלפי דולרים בודדים בחברה תמורת אחוזים בודדים ממניותיה.

יואב וילנר, מייסד וולנאט והמנכ"ל לשעבר, שביצע בעצמו כמה השקעות אנג'ל בחברות כמו טאלון וניוקור, מונה לתפקיד סקאוטר בקרן כבר בחודש מאי. "אנחנו מחפשים חברות בתחומים הצומחים כיום: סייבר, תשתיות דאטה ובינה מלאכותית ומבצעים השקעות קטנות במספרים גבוהים ובהשקעה שמזכירה השקעת אנג'ל (משקיע פרטי)", אומר וילנר.

הפקת לקחים

אנדריסן הורוביץ מסתערת על השוק הישראלי באיחור מסוים - לאחר שקרנות שקטנות ממנה כמו אינסייט פרטנרס, סקויה, גריילוק ולייטספיד, השקיעו כל אחת בעשרות חברות ישראליות גם בשלבי ה"סיד" ויצרו תשואה נאה על כספם. כמו רבות מהן גם היא פועלת בשוק הישראלי ללא משרד פיזי, אלא עם שותפים הממוקמים בארה"ב או מעבר לים.

הקרן מחזיקה באסטרטגיית השקעות החדשה הלוקחת בחשבון גם את ההשקעה הנדרשת לרכישת מעבדים גרפיים. מלבד ההשקעה ב-Wiz, מושקעת הקרן בחדי-קרן בעלות הקשר ישראלי רופף כמו דיל (Deel), שנוסדה על ידי היזם הישראלי-אמריקאי אלכס בואזיז ומחזיקה כאן מרכז פיתוח, וכן בחברת הנדל"ן פלואו (Flow) של מייסד WeWork אדם נוימן.

החברה מושקעת במספר סטארט-אפים ישראליים בשלב מוקדם יחסית כמו Pinecone, Limy, Neo Security u ו-ARGU. מהקרן ומאסף עזרא לא התקבלה תגובה.