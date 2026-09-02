ענקית השבבים האמריקאית אינטל סוגרת את קבוצת האופטימיזציה וסוכני הבינה המלאכותית במעבדות המחקר שלה בישראל (Agentic and Inference Optimization), וכן מפטרת את 13 עובדי הצוות המקומי. הנימוק שנמסר פנימית בחברה לסגירת הפעילות מתמקד בשיקולים ארגוניים המבוססים על מיקום גאוגרפי.

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אינטל סירבה להגיב לידיעה או לפרט על טיבם של שיקולים אלו, כך שייתכן שמדובר באיחוד פעילויות שהתקיימו בריחוק זו מזה או ברצון לרכז פעילויות רבות יותר במדינות אחרות. בשנים האחרונות צמצמה אינטל את מצבת עובדיה בישראל בכרבע מתוך כ־12 אלף עובדים, בהתאם לצמצום משרות בשיעור דומה בעולם.

עם זאת, בעוד שהקמת מפעליה בישראל הוקפאה, החברה המשיכה להשקיע משאבים רבים בגיוס עובדים בהודו ובארה"ב ובשדרוג המפעל באירלנד. על אף צעדים אלו, לפי מקורות המקורבים לחברה, אינטל ממשיכה לגייס עובדים ליותר ממאה משרות פתוחות בישראל.

מדובר בצעד חריג שהולך נגד המגמה הרווחת בתעשייה: בעוד שענקיות הטכנולוגיה העולמיות נמצאות במרוץ חימוש אגרסיבי ומגייסות באינטנסיביות חוקרים ומפתחים בתחומי הבינה המלאכותית, סוכני AI ואופטימיזציה - אינטל, תחת המנכ״ל ליפ-בו טאן, בוחרת לקצץ דווקא את כוח האדם הישראלי שמוביל את הפיתוחים הללו.

עשור של מחקר פורץ דרך שנקטע באיבו

המהלך מגיע על רקע תוכנית התייעלות ושינוי מבני מקיפה שמוביל ליפ־בו טאן בחברה לטובת פישוט ההיררכיה וצמצום הבירוקרטיה. במסגרת שינויים אלה, קיצצה אינטל לאחרונה יותר ממחצית מסגני הנשיא שלה משיא של כ־450 סגני נשיא לכ־200 בלבד, ובמקביל חתכה את שכבות הניהול בחברה מ־12 ל־6. כעת, גלי הקיצוצים והארגון מחדש פוגעים גם בליבת המחקר היישומי בישראל.

את הקבוצה שנסגרה הוביל משה וסרבלט, בכיר באינטל. הצוות, שפעל במשך כעשור וריכז חוקרים בכירים בתחומי עיבוד שפה טבעית ומודלי שפה גדולים, הוביל בין השאר שיתופי פעולה אסטרטגיים עם פלטפורמות קוד פתוח דוגמת Hugging Face. בנוסף, עמדו החוקרים מאחורי פריצות דרך להאצת זמני ההסקה (Inference) והוזלת עלויות מחשוב על גבי מעבדי אינטל, פיתוח סוכני מחקר עצמאיים, תשתיות למידה ארגונית פנימית ומודלי למידת חיזוק לחשיבה מתמטית, ופרסמו למעלה מ־50 מאמרים בכתבי העת האקדמיים המובילים בעולם.

סגירת הפעילות עוררה הדים בקרב בכירים בתעשיית הבינה המלאכותית העולמית. בכירים בחברות כמו Meta, מיקרוסופט ו־Hugging Face, לצד גורמים בתוך אינטל עצמה, הביעו פליאה רבה במיוחד לאור הפעילות הטכנולוגית של הקבוצה הישראלית לקהילת הבינה המלאכותית העולמית.

מאינטל לא התקבלה תגובה לידיעה.